Da tempo ormai si può dire che Taylor Sheridan abbia preso d’assalto il mondo della narrazione seriale americana. Lo ha fatto imponendo il proprio stile, raccontando micro-universi nel vasto scenario americano, offrendo un nuovo sapore alla fiction.

È ora pronto a un nuovo debutto, che sa di casa, dal momento che ci riporta nell’universo narrativo di Yellowstone. Dopo la conclusione affrettata della serie madre, considerando la fuga di Kevin Costner per dedicarsi al sogno di Horizon: An American Saga (che tutti dovremmo pregare riesca a concludere, anche se è alquanto improbabile), sguardo rivolto al personaggio di Kayce Dutton.

Il ruolo cardine è infatti affidato a Luke Grimes, mostrato stavolta in una veste del tutto nuova, lontano dal ranch che ha ossessionato al sua famiglia per generazioni. La sua è una vita di frontiera dura e violenta, psicologicamente logorante, che trova un punto d’incontro tra passato e presente americano.

Non un semplice spin-off, ma un cambio di prospettiva che promette di rinnovare l’immaginario dello show, senza tradirne l’anima. Ecco cosa ci si aspetta da Marshals: A Yellowstone Story.

Marshals, la trama della nuova serie di Yellowstone

Taylor Sheridan ci riporta lì dove siamo stati bene. Ci conduce per mano alla scoperta della nuova vita di Kayce Dutton, che ha avuto un ruolo cardine nella risoluzione del gran dilemma della serie principale.

Si può dire sia stato l’eroe inatteso "that saved the day", e ora? Si è lasciato tutto alle spalle, intraprendendo una nuova strada che potesse sentire davvero sua. Il personaggio entra a far parte di un’unità d’élite degli U.S. Marshal, mettendo a frutto un mix di competenze accumulate negli anni, tra l’esperienza da cowboy, il ruolo armato in città ereditato dal padre e il passato da Navy SEAL.

Netto il cambio di contesto narrativo, con Yellowstone che raccontava il potere, la terra e la famiglia come elementi centrali del conflitto. Qui la narrazione si sposta sulla giustizia di frontiera e ciò che significa essere l’ultima linea di difesa in territori dove la legge arriva sempre in ritardo.

Una scelta che consente a Sheridan di esplorare nuove sfumature morali, senza rinunciare alla brutalità realistica che ha reso il suo franchise celebre. Al tempo stesso, viene da aggiungere, tutto ciò lascia intendere come la componente politica (prettamente repubblicana) troverà ancora ampiamente spazio, in un universo mediatico che generalmente offre tutt’altro schieramento.

Trailer e data d’uscita

Marshals: A Yellowstone Story sarà disponibile a breve su Paramount+. La nuova serie di Taylor Sheridan uscirà infatti il prossimo 2 marzo 2026. Siamo dunque a un passo dalla messa in onda dell’episodio pilota, con il primo trailer che ci offre uno sguardo sull’ambientazione nelle terre selvagge del Montana.

Le immagini restituiscono subito un’atmosfera tesa, fatta di spazi sconfinati, violenza improvvisa e silenzi colmi di significato. Rispetto a Yellowstone, appare evidente che il tono sia più cupo e introspettivo, con un’attenzione particolare al costo psicologico del lavoro degli U.S. Marshal.

Il trailer suggerisce che il focus sarà principalmente sul conflitto interiore dei personaggi mostrando come il confine tra giusto e sbagliato sia spesso sottile quando la legge deve confrontarsi con la sopravvivenza e la lealtà.

Il cast

Luke Grimes – Kayce Dutton;

Logan Marshall-Green – Pete Calvin;

Arielle Kebbel – Belle Skinner;

Ash Santos – Andrea Cruz;

Tatanka Means – Miles Kittle.

Questo è il gruppo cardine della storia, chiamato a fronteggiare una violenza endemica, pagando un Prezzo personale sempre più elevato. Non tornerà al fianco di Keyce sua moglie Monica, interpretata da Kelsey Asbille. Il motivo? È ben spiegato nel trailer.

Sul fronte familiare, il protagonista mirerà a ritrovare un legame con suo figlio Tate, interpretato da Brecken Merrill, che intende proteggere a tutti i costi. Al tempo stesso non intende perdere la connessione con la riserva di Broken Rock, rappresentata da Mo (Mo brings Plenty) e Thomas Rainwater (Gil Birmingham).

Ci si attende una serie più dura, in grado al tempo stesso di ridere di sé e mostrare il lato surreale di certe vite al limite. Lo abbiamo visto ad esempio in Landman. Sheridan al suo meglio, dunque, con armi imbracciate per difendere la propria terra. Un salto indietro nel cuore della storia americana, oggi più attuale che mai nella visione di molti.