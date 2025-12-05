Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Marshall

In sintesi

Marshall Minor IV in forte sconto a 79 € su Amazon: -39% sul listino, vendute e spedite direttamente da Amazon con consegna rapida e assistenza completa.

Ottime true wireless con multipoint, audio di fascia alta e autonomia fino a 30 ore, con ricarica wireless, controlli touch e personalizzazione tramite app Marshall.

Le Marshall Minor IV sono in offerta su Amazon e diventano l’opzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un paio di cuffie true wireless dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Grazie alla promozione in corso, infatti, è possibile ottenere uno sconto del 39% rispetto al prezzo di listino. In questo modo, l’acquisto delle cuffie Marshall può essere finalizzato con un prezzo ridotto a 79 euro.

Gli auricolari Bluetooth sono venduti e spediti direttamente da Amazon, con tutti i vantaggi relativi all’assistenza post-vendita e alla consegna veloce. Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner riportato qui di sotto e poi aggiungere le cuffie al carrello per finalizzare l’ordine.

Marshall Minor IV Auricolari Wireless Bluetooth - Nero

Marshall Minor IV: la scheda tecnica

Le Marshall Minor IV sono ottime cuffie true wireless con supporto Bluetooth e possibilità di connettività multipoint per il collegamento a più dispositivi in contemporanea e la possibilità di passare, facilmente, da un dispositivo a un altro.

Gli auricolari offrono una resa audio di alta qualità, raggiungendo i livelli dei modelli di fascia più alta, e propongono un’autonomia eccellente, con la possibilità di arrivare a 30 ore di utilizzo, considerando la carica aggiuntiva della custodia.

C’è anche il supporto alla ricarica wireless per la custodia, arricchita da un LED per verificare il livello di carica. Da segnalare anche il supporto ai controlli touch, per una gestione più completa della riproduzione, e la possibilità di personalizzare il funzionamento degli auricolari tramite l’app dedicata di Marshall.

Marshall Minor IV: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare le Marshall Minor IV con un prezzo ridotto a 79 euro. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile tramite il banner qui di sotto. Si tratta di un’occasione unica per poter acquistare le cuffie true wireless di Amazon beneficiando di uno sconto netto rispetto al prezzo consigliato (-39%). L’offerta in questione è valida solo per un breve periodo di tempo e per la versione delle cuffie con scocca nera.

