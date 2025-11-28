Altoparlante Marshall Acton III al 43% di sconto per il Black Friday

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Cerchi uno speaker domestico dall’estetica inconfondibile e dal carattere sonoro deciso?

Marshall Acton III è in offerta su Amazon con uno sconto del 43%. A colpire è il suo suono avvolgente, il volume che riempie la stanza e una resa dei bassi profonda e controllata, il tutto racchiuso in un design vintage che arreda quanto suona. L’abbinamento con i dispositivi è semplice e rapido e l’uso quotidiano è immediato: si collega alla presa e parte la musica, senza fronzoli. Scopri l’offerta attiva su Amazon: sconto del 43%.

Marshall Acton III

Marshall Acton III: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione ghiotta per chi desidera uno speaker d’impatto senza spendere una fortuna. Oggi su Amazon Marshall Acton III è proposto a 170,00€ grazie a uno sconto del 43%. In termini pratici, significa che risparmi circa 128€ rispetto al prezzo di listino.

Un taglio di prezzo importante su un modello iconico, perfetto da tenere in salotto, studio o camera. Clicca e verifica la disponibilità immediata dell’offerta.

Marshall Acton III

Marshall Acton III: le caratteristiche tecniche

La terza generazione evolve il classico suono Marshall con una spazialità stereo più ampia, capace di avvolgere l’ambiente con presenza e dinamica. La configurazione 2.0 e il carattere timbrico caldo restituiscono voci e strumenti con grande personalità, mantenendo il controllo sui bassi anche a volumi sostenuti.

Sul fronte connettività, il modello integra Bluetooth 5.2 per una trasmissione stabile e pronta alle funzionalità di nuova generazione, oltre a un ingresso da 3,5 mm per collegare direttamente le sorgenti cablate. L’esperienza d’uso è immediata: collega la spina, abbina lo smartphone o il tablet e fai partire la tua musica preferita. La portata wireless è fino a 10 metri.

Design e materiali restano un tratto distintivo: finiture dal fascino vintage e una costruzione che guarda alla sostenibilità, con struttura priva di PVC, fino al 70% di plastica riciclata e materiali vegani.

Le dimensioni compatte e i 4" degli altoparlanti lo rendono una scelta ideale per ambienti domestici; l’alimentazione è con cavo, così da privilegiare la qualità sonora e l’uso in casa.

Marshall Acton III