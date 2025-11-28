Libero
OFFERTE

Altoparlante Marshall Acton III al 43% di sconto per il Black Friday

Per il Black Friday regalati gli altiparlanti Marshall Acton III e cambia il suono della tua casa: lo sconto del 43% fa crollare il prezzo

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Altoparlante Marshall Acton III al 43% di sconto per il Black Friday Amazon

Cerchi uno speaker domestico dall’estetica inconfondibile e dal carattere sonoro deciso?

Marshall Acton III è in offerta su Amazon con uno sconto del 43%. A colpire è il suo suono avvolgente, il volume che riempie la stanza e una resa dei bassi profonda e controllata, il tutto racchiuso in un design vintage che arreda quanto suona. L’abbinamento con i dispositivi è semplice e rapido e l’uso quotidiano è immediato: si collega alla presa e parte la musica, senza fronzoli. Scopri l’offerta attiva su Amazon: sconto del 43%.

È iniziato il Black Friday su Amazon: scopri tutte le offerte e gli sconti su tecnologia, casa, sport e molto altro.

Marshall Acton III

Marshall Acton III

170,00 €299,00 € -129,00 € (43%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Marshall Acton III: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione ghiotta per chi desidera uno speaker d’impatto senza spendere una fortuna. Oggi su Amazon Marshall Acton III è proposto a 170,00€ grazie a uno sconto del 43%. In termini pratici, significa che risparmi circa 128€ rispetto al prezzo di listino.

Un taglio di prezzo importante su un modello iconico, perfetto da tenere in salotto, studio o camera. Clicca e verifica la disponibilità immediata dell’offerta.

Marshall Acton III

Marshall Acton III

170,00 €299,00 € -129,00 € (43%)

Marshall Acton III: le caratteristiche tecniche

La terza generazione evolve il classico suono Marshall con una spazialità stereo più ampia, capace di avvolgere l’ambiente con presenza e dinamica. La configurazione 2.0 e il carattere timbrico caldo restituiscono voci e strumenti con grande personalità, mantenendo il controllo sui bassi anche a volumi sostenuti.

Sul fronte connettività, il modello integra Bluetooth 5.2 per una trasmissione stabile e pronta alle funzionalità di nuova generazione, oltre a un ingresso da 3,5 mm per collegare direttamente le sorgenti cablate. L’esperienza d’uso è immediata: collega la spina, abbina lo smartphone o il tablet e fai partire la tua musica preferita. La portata wireless è fino a 10 metri.

Design e materiali restano un tratto distintivo: finiture dal fascino vintage e una costruzione che guarda alla sostenibilità, con struttura priva di PVC, fino al 70% di plastica riciclata e materiali vegani.

Le dimensioni compatte e i 4" degli altoparlanti lo rendono una scelta ideale per ambienti domestici; l’alimentazione è con cavo, così da privilegiare la qualità sonora e l’uso in casa.

Marshall Acton III

Marshall Acton III

170,00 €299,00 € -129,00 € (43%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

ENEL

Ti potrebbero interessare

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963