Il 10 marzo è una data speciale per i fan di Nintendo: si celebra infatti il MAR10 Day, la giornata dedicata a Super Mario, il celebre idraulico baffuto che da quarant’anni è uno dei personaggi videoludici più riconoscibili e amati al mondo. La data non è casuale: il 10 marzo, abbreviato in inglese in MAR10, evoca proprio il nome del personaggio.

Per questa occasione, abbiamo selezionato alcuni titoli della serie in offerta su Amazon. Si tratta di alcuni dei capitoli più amati usciti negli ultimi anni su Nintendo Switch — e perfino di un titolo per la nuova Switch 2 — con sconti interessanti rispetto al prezzo consigliato.

Ecco alcune delle offerte più convenienti dedicate all’universo di Mario.

Super Mario Bros. Wonder

Tra i capitoli più recenti della serie, Super Mario Bros. Wonder rappresenta una piccola rivoluzione per la formula dei platform bidimensionali di Mario. Il gioco introduce le cosiddette Meraviglie, effetti imprevedibili che trasformano completamente i livelli: tubi che prendono vita, scenari che cambiano forma e situazioni sempre nuove che rendono ogni stage sorprendente.

Apprezzato da pubblico e critica, il titolo mantiene la classica accessibilità della serie ma introduce idee fresche che lo rendono uno dei capitoli più creativi degli ultimi anni. Su Amazon è disponibile a 49,90 euro, con uno sconto rispetto al prezzo consigliato di 60,51 euro.

Super Mario Odyssey

Considerato da molti uno dei migliori giochi per Nintendo Switch, nonché uno dei migliori Super Mario in 3D in assoluto, Super Mario Odyssey è un’avventura tridimensionale che porta Mario a esplorare mondi molto diversi tra loro: città moderne, deserti, scenari surreali e persino un regno lunare.

La meccanica centrale è quella di Cappy, il cappello magico che permette a Mario di "possedere" nemici e oggetti, aprendo a soluzioni creative per puzzle e piattaforme. Nonostante siano passati diversi anni dalla sua uscita, rimane uno dei titoli più consigliati per chi possiede una Switch. In questo periodo è acquistabile a 55,90 euro, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo consigliato di 69,99 euro.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Questo titolo unisce due esperienze diverse. Da una parte c’è Super Mario 3D World, uno dei capitoli più divertenti della serie grazie ai livelli dinamici e alla possibilità di giocare in cooperativa fino a quattro persone.

Dall’altra troviamo Bowser’s Fury, un’avventura più sperimentale che introduce una struttura semi open world, con un gigantesco Bowser che si risveglia periodicamente cambiando il ritmo dell’esplorazione.

Il pacchetto è disponibile su Amazon a 44,99 euro, con uno sconto del 26% rispetto al prezzo consigliato di 60,51 euro.

New Super Mario Bros. U Deluxe

Per chi preferisce i platform classici in due dimensioni, New Super Mario Bros. U Deluxe rappresenta una scelta perfetta. Il gioco include sia l’avventura originale sia l’espansione New Super Luigi U, offrendo decine di livelli da affrontare da soli o in cooperativa.

È uno dei titoli più accessibili della serie, ideale anche per partite veloci in compagnia. Attualmente si trova su Amazon a 44,99 euro, con uno sconto del 26% rispetto al prezzo consigliato.

Mario Kart World (Nintendo Switch 2)

Tra le offerte dedicate all’universo di Mario spunta anche Mario Kart World, capitolo disponibile esclusivamente per Nintendo Switch 2, nonché suo titolo di lancio. La serie di corse arcade più famosa di Nintendo continua a essere una garanzia per il multiplayer, grazie a tracciati colorati, oggetti imprevedibili e partite sempre caotiche.

A differenza dei precedenti capitoli, questo presenta una modalità open world con tracciati liberamente esplorabili e tantissimi segreti e minigiochi da scoprire.

Il gioco è disponibile su Amazon a 69,99 euro, con uno sconto rispetto al prezzo consigliato di 79,99 euro.

Il MAR10 Day resta quindi un’ottima occasione per recuperare alcuni dei migliori titoli dedicati a Super Mario o per arricchire la propria collezione su Nintendo Switch e Switch 2. In previsione dell’arrivo nelle sale di Super Mario Galaxy — Il Film, che uscirà il 1° aprile 2026, non c’è momento migliore per immergersi in atmosfere colorate e allegre in compagnia dell’idraulico più famoso del mondo.