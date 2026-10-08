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Margaret Hamilton guidò il gruppo che sviluppò il software capace di gestire un'emergenza durante l'allunaggio dell'Apollo 11. Una storia che ha cambiato l'informatica.

NASA / Draper Laboratory (Wikimedia Commons)

Il 20 luglio 1969, durante la discesa del modulo lunare Eagle verso la superficie della Luna, il computer di bordo cominciò a segnalare un problema. Il sistema era sovraccarico e la missione rischiava di essere interrotta. A permettere agli astronauti di proseguire fu anche il software sviluppato dal gruppo guidato da Margaret Hamilton, una matematica americana che contribuì a trasformare la programmazione informatica in una disciplina ingegneristica.

Hamilton è morta il 30 settembre 2026, all’età di 90 anni. La sua carriera era cominciata quando i computer erano ancora agli inizi, ben prima che il software assumesse l’importanza che gli riconosciamo oggi.

Chi era Margaret Hamilton, la pioniera del software della NASA

Nata nel 1936 in Indiana, Margaret Hamilton si laureò in matematica all’Earlham College nel 1958. L’anno successivo arrivò al Massachusetts Institute of Technology (MIT), dove iniziò a sviluppare programmi informatici per le previsioni meteorologiche.

Nel 1965 venne a sapere che la NASA cercava programmatori per sviluppare il software delle missioni Apollo. Decise di candidarsi e diventò la prima programmatrice assunta dal MIT per il progetto, oltre che la prima donna a ricoprire quell’incarico.

Successivamente le venne affidata la guida dei gruppi responsabili del software di volo. Un compito particolarmente delicato, in un’epoca in cui la programmazione informatica era ancora una disciplina relativamente giovane.

Come il software di Margaret Hamilton contribuì a salvare Apollo 11

Uno dei momenti più importanti della carriera di Hamilton arrivò durante l’allunaggio dell’Apollo 11. Mentre Neil Armstrong e Buzz Aldrin si avvicinavano alla superficie lunare, il computer di bordo segnalò l’errore 1202.

A provocarlo era un sovraccarico del sistema dovuto a un’anomalia hardware. Il software sviluppato dal gruppo di Hamilton era però in grado di riconoscere quali operazioni avessero la priorità, interrompendo quelle meno importanti per lasciare risorse disponibili alle funzioni necessarie all’atterraggio.

Il computer riuscì così a continuare a funzionare senza compromettere le operazioni essenziali. Da Houston arrivò l’autorizzazione a proseguire la discesa.

Quella capacità di gestire un problema imprevisto contribuì al successo del primo allunaggio umano.

L’errore scoperto dalla figlia di Margaret Hamilton

Un episodio avvenuto prima dell’Apollo 11 aiuta a capire quanto Hamilton fosse attenta alla possibilità che qualcosa andasse storto durante una missione.

Sua figlia Lauren, che all’epoca aveva quattro anni, stava giocando con un simulatore del modulo di comando quando avviò accidentalmente un programma previsto per la fase precedente al lancio. Il simulatore si bloccò.

Hamilton propose di modificare il software per evitare che lo stesso errore potesse verificarsi durante una missione reale. Inizialmente, però, la sua proposta non venne accolta.

Nel 1968, durante la missione Apollo 8, l’astronauta Jim Lovell commise proprio quell’errore. Il gruppo di Hamilton dovette intervenire per risolvere il problema e le modifiche suggerite in precedenza furono poi integrate nel software.

Margaret Hamilton e la nascita della software engineering

Il contributo di Hamilton non si limitò al programma Apollo. Fu anche tra i principali sostenitori dell’espressione software engineering, convinta che la programmazione dovesse essere riconosciuta come una vera disciplina ingegneristica.

All’epoca, come raccontò lei stessa negli anni successivi, alcuni colleghi arrivavano persino a ridere di quella definizione. Il software non godeva ancora dello stesso riconoscimento riservato all’hardware.

Dopo l’esperienza con il programma Apollo, Hamilton proseguì la propria carriera fondando società specializzate nello sviluppo di sistemi informatici affidabili.

Nel 2016, Barack Obama le conferì la Presidential Medal of Freedom, una delle più alte onorificenze civili degli Stati Uniti.

Tra le fotografie più celebri di Hamilton ce n’è una del 1969 che la ritrae accanto a un’enorme pila di documenti contenenti il codice sviluppato per le missioni Apollo. Un’immagine che aiuta a comprendere la complessità di quel lavoro e il contributo di una donna a una delle imprese più importanti nella storia dell’esplorazione spaziale.