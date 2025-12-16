Maps arriva dentro Gemini, scoprire posti nuovi non è mai stato così facile

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Gemini si aggiorna e adesso integra al suo interno alcuni elementi di Maps che possono aiutare l’utente a scoprire luoghi nelle vicinanze in modo facile e veloce

mundissima / Shutterstock.com

In sintesi

Google ha aggiornato l’esperienza di ricerca di luoghi in Gemini, rendendo l’integrazione con Google Maps significativamente più visiva e immediata.

La nuova interfaccia non usa più semplici punti rossi, ma icone emoji specifiche per i tipi di luoghi e offre schede dettagliate per ogni punto di interesse, complete di fotografie, valutazioni e brevi estratti di recensioni.

Google sta aggiornando l’esperienza di ricerca di luoghi e attività all’interno di Gemini e, grazie a un aggiornamento distribuito nelle ultime ore, l’integrazione con Google Maps è diventata significativamente più visiva e immediata, rivoluzionando il modo in cui gli utenti cercano e scoprono luoghi direttamente dalla chat dell’AI. Una novità importante per il chatbot AI che non solo diventa più intelligente ma continua ad andare ben oltre le “semplici” indicazioni, diventando un vero e proprio strumento di scoperta ed esplorazione.

Come funziona il nuovo aggiornamento di Gemini

Fino a poco tempo fa, porre a Gemini domande su luoghi o attrazioni nelle vicinanze restituiva una lunga lista di testo, con una piccola mappa posizionata in fondo alla risposta. Con il nuovo aggiornamento, il primo elemento dell’interfaccia diventa proprio la mappa.

Inoltre, invece di semplici punti rossi generici, ogni posizione è ora rappresentata da icone emoji specifiche che aiutano a riconoscere rapidamente il tipo di luogo visualizzato. Ogni punto di interesse, poi, include anche delle schede dettagliate con fotografie, valutazioni e brevi estratti delle recensioni, consentendo agli utenti di farsi un’idea del posto prima ancora di aprire Google Maps o consultare ulteriori descrizioni.

Con queste modifiche, è chiaro che Google voglia trasformare Gemini da strumento di risposta testuale a vero e proprio hub di scoperta locale. Invece di limitarsi a elencare risultati, l’intelligenza artificiale propone un panorama visivo e contestuale che può aiutare l’utente a decidere più rapidamente dove andare, che si tratti di esplorare una città straniera o di individuare una pausa pranzo veloce vicino al luogo di lavoro.

Parallelamente a queste novità visive, Google sta lavorando su ulteriori modi di combinare Gemini con Maps anche nella navigazione in tempo reale. Versioni beta dell’app Google Maps hanno mostrato che Gemini potrebbe (in futuro) sostituire completamente l’assistente vocale tradizionale per controlli avanzati durante i percorsi, con la possibilità di utilizzarlo per cambiare itinerario, evitare autostrade o chiedere informazioni in linguaggio naturale senza distrazioni alla guida.

Queste evoluzioni rientrano in una strategia più ampia di Google, che mira a inserire l’intelligenza artificiale in modo trasversale all’interno dei suoi servizi più utilizzati, da Gmail a YouTube, fino alle mappe e alla navigazione. L’obiettivo è rendere ogni interazione più naturale e contestuale, portando funzioni che un tempo richiedevano più applicazioni o ricerche separate in un unico flusso di conversazione.

Disponibilità dell’aggiornamento

Come detto in apertura, l’aggiornamento è in fase di rollout per gli utenti che utilizzano Gemini in lingua inglese, sia su dispositivi mobili sia su desktop. Per il resto del mondo è lecito ipotizzare che l’aggiornamento arriverà gradualmente nelle prossime settimane, anche se al momento Google non ha ancora condiviso una roadmap definita.

