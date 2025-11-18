Tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate è possibile accedere alle mappe catastali online del territorio italiano: ecco come funzionano e come si usano

Francesco Scatena / Shutterstock

In sintesi

L’Agenzia delle Entrate ha attivato il servizio online “Consultazione dei fogli di mappa catastale”, accessibile gratuitamente tramite SPID, CIE o CNS, che permette di visualizzare e scaricare mappe catastali in vari formati e sistemi di riferimento.

Gli utenti possono consultare sia i file vettoriali aggiornati dei fogli di mappa sia i file immagine degli Originali di Impianto (JPG, JGW, TXT o PDF), con disponibilità su tutto il territorio nazionale salvo le aree gestite dalle Province Autonome di Trento e Bolzano.

L’Agenzia delle Entrate permette ora di visionare e scaricare le mappe del territorio italiano direttamente dal proprio sito web. Per farlo è sufficiente avere a disposizione le proprie credenziali SPID, CIE o CNS e seguire una semplice procedura. Si tratta di un servizio che può tornare utile sia ai cittadini che ai professionisti e alle aziende. Andiamo a scoprirne tutti i dettagli del nuovo servizio proposto senza alcun costo dal sito dell’Agenzia delle Entrate. .

Come funziona il servizio

Il nuovo servizio si chiama “Consultazione dei fogli di mappa catastale” ed è accessibile dall’Area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, con possibilità di accesso in sicurezza tramite la propria identità digitale e, quindi, come detto, utilizzando SPID, CIE o CNS e seguendo la normale procedura di login e autenticazione, come avviene per l’accesso ad altri servizi.

Due funzioni a disposizione degli utenti

Gli utenti hanno la possibilità di scegliere tra due funzionalità. La prima consente di consultare i file vettoriali dei fogli di mappa catastali aggiornati, in vari formati e nei diversi sistemi di riferimento. La seconda, invece, consente l’accesso ai file immagine degli interi fogli Originali di Impianto della mappa o anche di un estratto limitato ad alcune particelle di interesse.

Le mappe possono essere consultate in diversi sistemi di riferimento (Originario Catastale, Roma 40 Gauss-Boaga ed ETRF2000). Per quanto riguarda i file degli Originali di Impianto, invece, vengono rilasciati nel formato JPG, insieme ai dati di georeferenziazione (in formato JGW) e di metadatazione (in formato Txt). L’estratto dell’Originale di Impianto, invece, è rilasciato in formato PDF.

Da segnalare che il servizio in questione è già attivo su tutto il territorio nazionale con l’unica eccezione rappresentata dalle zone dove la gestione del Catasto è affidata alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Come sottolineato in precedenza, il servizio è completamente gratuito ed è disponibile in qualsiasi momento della giornata. Basta semplicemente avere le credenziali per la propria identità digitale per poter accedere a tutte le funzioni disponibili a cui è possibile accedere dal sito dell’Agenzia delle Entrate.