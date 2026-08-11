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ANSA

Zuckerberg presenta la superintelligenza come un bene da distribuire su larga scala, capace di allargare opportunità economiche e ridurre i monopoli tecnologici.

Meta punta su un agente personale sempre attivo, con funzioni gratuite e opzioni più potenti a pagamento, mentre rivendica maggiore controllo dei dati.

Il manifesto difende i modelli aperti e chiede regole che non frenino gli Stati Uniti, pur lasciando aperto il nodo della concentrazione del potere.

Mark Zuckerberg affida a un manifesto di 6.500 parole la propria visione sul futuro dell’intelligenza artificiale. Nel documento “The Future Is for Everyone”, pubblicato lunedì 10 agosto, il CEO di Meta sostiene che la superintelligenza debba diventare accessibile a miliardi di persone. Una diffusione capillare, secondo Zuckerberg, amplierebbe le opportunità economiche e impedirebbe che il potere rimanga concentrato nelle mani di poche istituzioni.

“L’idea che l’IA sia così pericolosa che l’unica strada sicura consista in un’estrema concentrazione del potere appare intrinsecamente problematica”, scrive Zuckerberg.

La sua tesi sposta il dibattito sulla sicurezza: il pericolo non dipenderebbe soltanto dalle capacità dei modelli, ma anche dal vantaggio acquisito da chi li controlla.

Per chiarire il concetto, Zuckerberg immagina un processo in cui soltanto una delle parti dispone di un avvocato superintelligente. Una simile disparità comprometterebbe l’equità del giudizio. Se entrambe le parti avessero accesso allo stesso strumento, sostiene, la distanza prodotta dalle rispettive risorse economiche potrebbe ridursi.

La superintelligenza personale secondo Zuckerberg

La strategia di Meta ruota attorno a un agente personale capace di comprendere l’utente e i suoi obiettivi. Il sistema dovrebbe operare senza interruzioni, offrendo assistenza nelle attività quotidiane. Zuckerberg promette una modalità privata nella quale neppure Meta potrebbe accedere alle informazioni affidate all’agente. Si tratta, però, di un impegno e non di una funzione già disponibile con tutte le garanzie descritte.

L’accesso dovrebbe includere versioni gratuite destinate a miliardi di utenti. Chi avrà bisogno di una maggiore capacità di calcolo potrà acquistarla attraverso un meccanismo dinamico. Sul piano economico, Zuckerberg attribuisce alla superintelligenza un ruolo creativo. Il suo contributo principale non risiederebbe nell’automazione, bensì nella possibilità di trasformare un numero maggiore di idee in prodotti o imprese.

Il fondatore di Meta prevede un’economia composta da più aziende, ciascuna con meno dipendenti. Piccoli gruppi potrebbero raggiungere dimensioni oggi riservate a organizzazioni più strutturate. Zuckerberg ritiene possibile una crescita dell’occupazione, pur ammettendo che l’adattamento sarà difficile. La previsione si scontra tuttavia con la recente esperienza dell’azienda: Meta ha tagliato 8.000 posti di lavoro all’inizio dell’anno, mentre destinava maggiori risorse all’IA.

Modelli AI aperti e sicurezza dell’intelligenza artificiale

Il manifesto difende i modelli aperti come strumento per contrastare la centralizzazione. La pubblicazione è coincisa con l’annuncio di Muse Glimmer, un sistema distribuito con pesi aperti. Gli utenti potranno scaricarlo e modificarlo. Meta ha inoltre anticipato l’apertura dei pesi di una versione di Muse Spark 1.2.

Zuckerberg chiede agli Stati Uniti di evitare norme che possano rallentare lo sviluppo dei modelli nazionali, perché eventuali ritardi favorirebbero la Cina. Propone comunque una collaborazione con il governo: i laboratori dovrebbero condividere versioni intermedie dei sistemi e mettere a disposizione personale tecnico.

Il testo riconosce i rischi legati agli attacchi informatici. Zuckerberg ritiene però che una maggiore diffusione degli strumenti di difesa permetterebbe di correggere più vulnerabilità. Alcune persone richiamano gli incidenti recenti in cui alcuni modelli hanno raggiunto sistemi collocati al di fuori degli ambienti di prova.

Il manifesto costituisce dunque una dichiarazione politica e, al tempo stesso, il quadro teorico della strategia di Meta. Zuckerberg presenta l’accesso diffuso come un motore economico capace di arginare la concentrazione del potere. Resta però aperta una domanda: una superintelligenza distribuita attraverso piattaforme controllate da Meta può davvero realizzare il decentramento promesso dal suo fondatore?