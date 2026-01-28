Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Per scegliere e installare la giusta mangiatoia per uccellini, con tanto di telecamere, è necessario valutare diversi aspetti: ecco tutto quello che c'è da sapere

Il birdwatching, un’attività che consiste nell’osservazione degli uccelli nel loro ambiente naturale, senza disturbarli in alcun modo, richiede grande preparazione e l’adozione di una serie di misure ben precise per poter essere svolta nel modo giusto.

Uno degli aspetti più importanti è rappresentato dall’installazione di una mangiatoia per uccellini, che deve essere progettata nel modo giusto, andando a valutare tutti i fattori in gioco, per poter “attirare” gli uccelli che potranno poi essere ammirati, mantenendo una distanza sufficiente.

Come scegliere la mangiatoia

Come sottolineato da Matt Young, esperto birdwatcher, autore e fondatore del Finch Research Network, in una dichiarazione pubblicata da National Geographic, è importante iniziare con il giusto alimentatore, ma bisogna anche tenere in considerazione diversi altri fattori.

La scelta della mangiatoia poi diventa un fattore centrale. Una soluzione a piattaforma, ad esempio, rappresenta un elemento “universale”, in quanto riesce ad attirare sia uccelli di grandi dimensioni che di piccole dimensioni. In alternativa, è possibile optare per una piattaforma con tetto e pareti.

In questo modo si ha la possibilità di mantenere i semi asciutti e più protetti dalle intemperie. Secondo Matt Young, avendo spazio e budget a disposizione, è utile scegliere altri tipi di mangiatoie per aumentare la diversità degli uccelli come quelle a tubo, che attraggono gli uccellini più piccoli, e quelle a grasso di rognone, con una piccola gabbia e una lastra fatta di grasso di rognone di manzo, noci o frutta che rappresenta il cibo ideale per diverse tipologie di uccelli.

Durante l’estate è possibile utilizzare acqua zuccherata per attirare altre tipologie di uccelli come i colibrì, anche in considerazione delle migrazioni. Un altro consiglio di Young riguarda il posizionamento. Chi ha un sistema di più mangiatoie, infatti, dovrebbe trovare il modo per distanziarle tra loro, lasciando gli uccelli più tranquilli, evitando che diventino aggressivi tra di loro.

In linea di massima, è importante scegliere un’area tranquilla all’aperto e, possibilmente, vicina a una copertura naturale, come degli alberi sempreverdi, che può offrire riparo agli uccelli dai predatori. Per monitorare gli uccelli, inoltre, è possibile ricorrere a delle telecamere che, se posizionate nel modo giusto, possono consentire di tenere sempre sotto controllo l’area. È utile ricorrere a telecamere Wi-Fi da esterno, pensate per resistere agli agenti atmosferici.

Le mangiatoie, inoltre, andranno anche pulite periodicamente, per evitare la diffusione di malattie e mantenere il massimo ordine. Dopo il lavaggio, che può avvenire con una soluzione di nove parti di acqua e una parte di candeggina, è necessario asciugarle con attenzione per evitare la proliferazione di batteri o funghi.

La scelta del cibo

Per quanto riguarda il seme, invece, è possibile puntare sul seme di girasole nero, molto apprezzato dagli uccelli e oggi utilizzato in tutti i sacchetti di mix di semi. Utilizzando miglio e mais spezzettato sarà possibile attirare merli, passeri e colombe mentre con le arachidi è possibile “conquistare” l’attenzione di ghiandaie, cince, picchi muratori e cinciallegre.

Utilizzando frutta, come le arance tagliate a metà, si potranno attirare rigogoli, beccofrusoni, pettirossi e uccelli gatto. Non bisogna dimenticare l’acqua. Gli uccelli ne hanno bisogno e mettergliela a disposizione rappresenta un modo semplice ed efficace per poter prolungare la loro presenza nei pressi della mangiatoia.