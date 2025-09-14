Libero
Puoi mandare il tuo nome sulla Luna con la missione Artemis II della NASA

Partecipare alla prossima missione spaziale della NASA sulla Luna? È simbolicamente possibile per chiunque voglia vivere questa esperienza.

Pubblicato:

Foto di Nicoletta Fersini

Nicoletta Fersini

Giornalista e Content Editor

Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

Prendere parte a una missione spaziale? Un vero sogno che, però, almeno in parte può realizzarsi anche per i “profani”. La NASA sta per compiere un passo cruciale per il ritorno dell’umanità sulla Luna e offre un’opportunità unica per farne parte. Con la missione Artemis II, il primo volo con equipaggio verso la Luna dal 1972, l’agenzia spaziale invita chiunque voglia a partecipare in modo simbolico grazie all’iniziativa gratuita Send Your Name with Artemis II: così il tuo nome può viaggiare nello Spazio.

La missione Artemis II e i quattro membri dell’equipaggio

La missione Artemis II è un passaggio fondamentale nel programma di esplorazione lunare della NASA: si tratta del primo volo con equipaggio della navicella Orion e del razzo Space Launch System (SLS), il più potente mai costruito. Contrariamente alle future missioni che atterreranno sulla superficie lunare, Artemis II ha una funzione primaria di collaudo, perché i quattro astronauti a bordo non atterreranno, ma effettueranno un flyby che li porterà a circa 7.400 km dalla superficie lunare, prima di fare ritorno sulla Terra.

L’obiettivo principale del volo è la convalida delle prestazioni e della sicurezza del veicolo Orion con equipaggio a bordo, testando meticolosamente i sistemi di supporto vitale, la navigazione e le comunicazioni nello Spazio profondo. Il volo, che sarà il primo con esseri umani a viaggiare oltre l’orbita terrestre bassa dal 1972, rappresenta un salto generazionale nell’esplorazione spaziale. La traiettoria di volo, della durata di circa 10 giorni, è stata progettata come una “traiettoria di ritorno libero” (free-return trajectory), profilo che sfrutta la gravità della Luna per riportare la navicella verso la Terra, fornendo una “ancora di salvezza” in caso di avaria.

L’equipaggio della missione è composto da quattro astronauti le cui storie individuali rappresentano un capitolo significativo nell’esplorazione umana dello Spazio: il comandante Reid Wiseman, veterano dello Spazio ed ex aviatore navale; il pilota Victor Glover, prima persona nera a viaggiare verso il nostro satellite; la specialista di missione Christina Koch, prima donna a volare verso la Luna, già detentrice del record per il più lungo volo spaziale singolo femminile; lo specialista di missione Jeremy Hansen, primo canadese a compiere questo storico viaggio.

Come mandare il proprio nome sulla Luna con Artemis II

Il programma Send Your Name with Artemis II consente a chiunque, in modo totalmente gratuito, di partecipare simbolicamente alla missione della NASA.

Partecipare è semplice: basta inserire il proprio nome sul portale web dedicato della NASA e ricevere in cambio una “carta d’imbarco” digitale e personalizzata come ricordo. A differenza delle missioni passate, in cui i nomi venivano incisi su microchip di silicio, i nomi raccolti per Artemis II saranno archiviati digitalmente su una SD card che accompagnerà l’equipaggio e i milioni di partecipanti nel loro storico flyby lunare. È possibile registrare non solo il proprio nome ma anche quelli di amici, familiari e persino animali domestici.

Per garantire la partecipazione, la scadenza per l’iscrizione è fissata al 21 gennaio 2026 (il lancio è previsto entro aprile).

