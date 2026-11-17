Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

Un malware si è diffuso attraverso un servizio condiviso da 178 siti. Il codice poteva intercettare dati di pagamento. La vulnerabilità è stata corretta.

iStock

Un attacco informatico ha compromesso i siti di 178 organizzazioni sfruttando una vulnerabilità della piattaforma Optimizely, usata per testare e personalizzare le pagine web.

Il malware poteva sottrarre dati delle carte, raccogliere cookie e dirottare pagamenti in criptovalute, oltre a colpire dispositivi Apple con versioni vulnerabili di iOS.

Optimizely ha corretto la falla e rimosso il codice dannoso; agli utenti è consigliato verificare transazioni, movimenti delle carte e aggiornamenti di sicurezza.

Un attacco informatico ha colpito i siti web di 178 organizzazioni internazionali, tra cui Zoom e BBC. Nell’elenco figurano anche CNN e IKEA, oltre a numerose aziende del settore finanziario. Il 16 novembre 2026, alcuni visitatori hanno rischiato di entrare in contatto con un malware in grado di sottrarre informazioni sensibili e manipolare i pagamenti in criptovalute.

L’attacco è stato scoperto da Report URI, società specializzata in sicurezza informatica, che ha individuato 188 script compromessi dopo aver analizzato 1.611 file. Gli aggressori hanno sfruttato una vulnerabilità di Optimizely, piattaforma utilizzata dalle aziende per testare modifiche ai propri siti web.

Come il malware ha raggiunto i siti di 178 grandi marchi

Per diffondere il malware, gli hacker hanno sfruttato il codice JavaScript di Optimizely, un servizio utilizzato da numerosi siti per effettuare test sulle pagine e personalizzare la navigazione degli utenti.

Gli aggressori sono riusciti a inserire istruzioni dannose nei progetti gestiti attraverso la piattaforma. Il malware veniva così caricato direttamente dai browser dei visitatori attraverso un componente considerato affidabile. Non è stato quindi necessario violare singolarmente i server delle aziende coinvolte.

Tra i marchi individuati dai ricercatori compaiono Salesforce e GitLab, oltre a HSBC ed Equifax. Nell’elenco è presente anche la piattaforma di streaming Peacock.

Si tratta di un attacco alla catena di fornitura software: compromettendo un servizio utilizzato da più aziende, gli hacker sono riusciti a distribuire il codice malevolo su numerosi siti contemporaneamente.

Non è ancora chiaro come gli aggressori abbiano ottenuto l’accesso necessario per modificare i progetti. Optimizely ha comunque confermato che l’attacco ha sfruttato una vulnerabilità della propria piattaforma Experimentation.

Cosa poteva rubare il malware e quali rischi correvano gli utenti

Uno degli aspetti più preoccupanti riguarda le criptovalute. Il malware era in grado di sostituire gli indirizzi dei portafogli digitali con quelli controllati dagli hacker, dirottando così i pagamenti verso destinatari diversi da quelli scelti dagli utenti.

Il codice poteva anche intercettare i dati delle carte di pagamento inseriti nei moduli dei siti compromessi. Tra le altre funzionalità individuate dai ricercatori figurano la raccolta di determinati cookie e l’acquisizione di schermate delle pagine visitate.

L’attacco prendeva di mira anche i dispositivi Apple. Gli aggressori utilizzavano strumenti denominati Coruna e DarkSword, progettati per sfruttare vulnerabilità presenti in alcune versioni meno recenti di iOS, coinvolgendo potenzialmente iPhone e iPad.

Secondo Report URI, alle 19:25 UTC del 16 novembre i portafogli riconducibili agli aggressori avevano ricevuto circa 7.040 dollari in criptovalute. La cifra si riferisce alle transazioni individuate dai ricercatori e non consente di stabilire l’ammontare complessivo delle eventuali perdite.

Non si conosce neppure il numero delle carte di pagamento compromesse, né quanti dispositivi siano stati effettivamente infettati.

Malware sui grandi siti web: la falla è stata corretta

Optimizely ha comunicato di aver corretto la vulnerabilità e rimosso il codice dannoso dai progetti coinvolti. Nell’aggiornamento pubblicato il 17 novembre, Report URI ha confermato che tutti i file precedentemente infetti risultavano ripuliti dalle 23:11 UTC del 16 novembre.

I ricercatori consigliano a chi ha visitato uno dei siti interessati durante quella giornata di verificare le eventuali transazioni in criptovalute. È consigliabile anche controllare i movimenti delle carte di pagamento utilizzate sui portali coinvolti.

Per i possessori di iPhone e iPad, è opportuno installare gli aggiornamenti di sicurezza disponibili, poiché alcuni degli strumenti impiegati dagli aggressori erano progettati per colpire versioni vulnerabili di iOS.