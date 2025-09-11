Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

Quando si verifica un caso come quello della "malattia psicogena di massa" a Heathrow, o isteria collettiva, occorre sapere che i sintomi vissuti da chi è coinvolto sono reali

Un pomeriggio ordinario all’aeroporto di Heathrow, uno degli snodi più affollati di Londra, si è trasformato in un episodio di panico collettivo quando 21 persone hanno accusato improvvisi malesseri al Terminal 4. I sintomi riportati, tra cui mal di testa, vertigini e svenimenti, hanno condotto le autorità a sospettare la presenza di una sostanza tossica. Per precauzione, una parte dell’aeroporto è stata evacuata e l’intervento dei soccorsi è stato immediato. Tuttavia, nonostante le verifiche accurate, nessuna traccia di agenti chimici è stata individuata. È in questo vuoto di certezze che alcuni studiosi hanno avanzato un’interpretazione diversa, parlando di un possibile caso di isteria di massa a Heathrow.

Che cos’è la malattia psicogena di massa

La malattia psicogena di massa, conosciuta anche come isteria di massa, non è una novità nella storia né un fenomeno relegato a epoche remote. Si tratta di episodi nei quali un gruppo di persone sviluppa sintomi fisici reali senza che vi sia una causa organica individuabile, spesso in seguito a un evento percepito come minaccioso, come un odore insolito o la convinzione che ci sia un pericolo ambientale.

A differenza di quanto suggerisce la parola “isteria”, le persone colpite non sono affette da disturbi mentali: si tratta, invece, di una risposta collettiva allo stress, innescata dall’ansia e amplificata dal contesto sociale.

Gli studiosi distinguono due tipologie principali di questo fenomeno: quella a base motoria, con tic o spasmi, e quella a base ansiosa, che si manifesta con sintomi come respiro affannoso, nausea, giramenti di testa e perdita di sensi. L’episodio al Terminal 4 di Heathrow sembrerebbe rientrare in quest’ultima categoria.

Episodi simili in aeroporti e scuole

Non sarebbe la prima volta che un aeroporto diventa teatro di un evento di questo tipo. Già nel 2005, allo scalo di Melbourne 57 persone si sentirono male dopo aver segnalato un forte odore simile a gas, ma gli accertamenti esclusero la presenza di sostanze nocive, portando alla diagnosi di episodio di isteria collettiva.

In modo analogo, nel 2011, una scuola superiore nello stato di New York divenne il fulcro di un’ondata di sintomi motori che colpirono diversi studenti, inizialmente attribuiti a tossine ambientali, ma poi classificati come malattia psicogena di massa amplificata anche dalla risonanza sui media.

Uno studio britannico del 2010 ha analizzato quasi 300 casi di presunti incidenti chimici, rivelando che una parte consistente di essi – circa il 7% – era probabilmente riconducibile a fenomeni di questo tipo. In molti casi, la percezione di un odore sospetto si è rivelata un fattore determinante nello scatenare i sintomi.

Sintomi reali, ma senza sostanze tossiche

L’elemento più delicato da comprendere è che i sintomi sperimentati dalle persone coinvolte non sono inventati o immaginari. Mal di testa, svenimenti e nausea sono vissuti realmente da chi li prova. La differenza rispetto a un avvelenamento o a un’esposizione chimica sta nel fatto che non vi è un agente tossico a provocarli, bensì la suggestione e lo stress condiviso in un contesto di forte tensione.

Gli esperti sottolineano che nessuno è immune: tutti possiamo reagire in questo modo se inseriti in circostanze di ansia collettiva, come accade spesso in ambienti affollati, siano essi scuole, concerti o, appunto, aeroporti.

Un fenomeno antico e sempre attuale

Sebbene il caso di malattia psicogena di massa a Heathrow abbia attirato grande attenzione per le conseguenze sull’operatività dell’aeroporto e per i disagi ai viaggiatori, episodi simili si verificano regolarmente in molte parti del mondo.

La storia è costellata di esempi, dalle famose crisi di Salem del 1692 fino agli incidenti moderni documentati nelle scuole e nelle fabbriche. La differenza, oggi, sta nella rapidità con cui notizie e voci si diffondono attraverso i media e i social network, contribuendo a moltiplicare la percezione del rischio e quindi ad amplificare il fenomeno.

Alla luce di quanto accaduto, gli studiosi ricordano che definire questi episodi come semplici suggestioni collettive è riduttivo. Più corretto è considerarli come risposte psicosomatiche legate a condizioni di stress intenso. Non a caso, gli esperti ribadiscono che le vittime non sono psicologicamente fragili o “più deboli”, ma persone comuni che, in particolari circostanze, reagiscono come potrebbe reagire chiunque.