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MBARI

I fondali marini riservano spesso tante sorprese. Un esempio in tal senso è arrivato proprio in questi giorni con l’avvistamento di un esemplare di Macropinna microstoma, noto anche con l’appellativo inglese berreleye fish.

Un veicolo a comando remoto dei ricercatori del Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI), infatti, ha incontrato un esemplare di questa particolarissima specie durante l’esplorazione del Monterey Canyon, un’area sottomarina situata a circa 90 chilometri dalla costa californiana.

L’avvistamento è avvenuto nel corso di un’indagine mirata a studiare gli organismi marini alla deriva, come le meduse. Il video è stato diffuso online ed è diventato subito virale.

Un raro avvistamento

Il video dell’esemplare di Macropinna microstoma è stato pubblicato su Instagram dall’account ufficiale di MBARI, che di recente ha avvistato, nel corso delle sue ricerche, anche un calamaro alieno. Potete ammirare questo particolare pesce qui sotto.

L’incontro fortuito è avvenuto a circa 600 metri di profondità al termine di una giornata di ricerche a bordo della nave ammiraglia David Packard, durante la fase di recupero del sottomarino a comando remoto (ROV) Doc Ricketts.

La ricercatrice Shannon Johnson ha notato il pesce durante la risalita e ha dato subito l’allarme, richiamando nella sala di controllo l’equipaggio e gli scienziati del team guidato da Steven Haddock.

In quasi quarant’anni di attività, dopo circa 7.000 immersioni e oltre 41.000 ore di registrazioni, i ricercatori dell’istituto californiano hanno incrociato questa sfuggente specie appena 11 volte (l’ultima risaliva al 2021).

Le riprese in 4K e in realtà virtuale

Durante i circa 20 minuti di osservazione, il team non ha prelevato l’animale ma ha sfruttato per la prima volta su questa specie le telecamere a risoluzione 4K del veicolo sottomarino. Gli studiosi hanno sperimentato diverse condizioni di illuminazione per mettere in risalto la particolare calotta trasparente del pesce.

Il pilota e tecnico Cameron Law è inoltre riuscito ad avvicinare il ROV quanto basta per filmare l’esemplare con una telecamera VR, acquisendo immagini stereoscopiche in 3D.

Il materiale raccolto permetterà al team di bio-ottica di approfondire il funzionamento dei pigmenti verdi presenti nei cristallini del pesce, fondamentali per distinguere la luce solare residua dalla bioluminescenza nella cosiddetta "zona crepuscolare" dell’oceano.

Come vive il Macropinna microstoma

Il nome scientifico Macropinna microstoma significa letteralmente "grandi pinne, piccola bocca". Le ampie pinne consentono infatti al pesce di restare immobile in assetto stabile nell’acqua, mentre i suoi occhi tubolari verdi, rivolti verso l’alto all’interno della testa trasparente, scrutano l’oscurità alla ricerca delle sagome delle prede.

Quando individua il cibo, l’animale ruota gli occhi in avanti per non perdere di vista il bersaglio mentre si avvicina per nutrirsi. Come scoperto in passato dai ricercatori MBARI, lo scudo gelatinoso e trasparente sul capo svolge anche una fondamentale funzione protettiva: ripara gli occhi dalle cellule urticanti dei sifonofori, organismi simili alle meduse dai cui tentacoli il Macropinna microstoma è solito rubare piccoli crostacei rimasti intrappolati.