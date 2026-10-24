De'Longhi, la macchina per il caffè espresso crolla di prezzo: sconto imperdibile
La macchina per il caffè espresso De’Longhi Dedica Style con montalatte e compatibilità con cialde ESE è in sconto del 34%.
Preparare l’espresso a casa senza occupare troppo spazio può essere difficile, soprattutto se si desiderano anche cappuccino e latte macchiato. La De’Longhi Dedica Style è ora disponibile con uno sconto del 34%.
Questa macchina espresso a pompa unisce un formato compatto, largo 15 cm, a funzioni pensate per preparare diverse bevande. Il cappuccinatore regolabile permette di schiumare il latte o aggiungere vapore, mentre il portafiltro è adatto sia al caffè in polvere sia alle cialde E.S.E. La funzione Flow Stop consente di personalizzare la lunghezza del caffè e il riscaldamento richiede 40 secondi.
De’Longhi Dedica Style in offerta: sconto del 34%
Con un prezzo indicato di 134,99 euro, la Dedica Style è proposta con uno sconto del 34%. Il formato stretto può essere utile quando il piano di lavoro è limitato, mentre la possibilità di scegliere tra caffè macinato e cialde E.S.E. offre due modalità di preparazione. Non sono disponibili informazioni sulla scadenza della promozione, sui pagamenti a rate, sui coupon, sui vantaggi Prime o sui tempi di reso.
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La macchina espresso De’Longhi con cappuccinatore e formato largo 15 cm
Se cerchi una macchina che si adatti a una cucina con poco spazio e permetta di preparare più di un espresso, queste caratteristiche possono fare la differenza:
- Struttura in metallo larga 15 cm: l’ingombro ridotto aiuta a sistemare la macchina anche su un piano di lavoro stretto, lasciando spazio agli altri utensili.
- Cappuccinatore regolabile: puoi schiumare il latte per un cappuccino oppure utilizzare il vapore per preparare un latte macchiato.
- Portafiltro compatibile con caffè in polvere e cialde E.S.E.: consente di scegliere la modalità preferita senza vincolarsi a un solo formato.
- Funzione Flow Stop e pannello con pulsanti: la lunghezza del caffè si può personalizzare tramite i comandi elettronici, per adattare l’espresso alle proprie preferenze.
- Riscaldamento in 40 secondi: riduce l’attesa prima di preparare il caffè. Il serbatoio trasparente ed estraibile da 1 litro agevola il riempimento e la pulizia; lo spegnimento automatico interviene dopo 9 minuti di inutilizzo.
- Raccogli gocce regolabile in altezza e scaldatazze passivo: il primo può essere adattato alla tazza utilizzata, mentre il piano superiore offre una funzione dedicata alle tazze.
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FAQ
Sì, il portafiltro consente di utilizzare sia il caffè in polvere sia le cialde E.S.E.
Sì, il cappuccinatore regolabile schiuma il latte per il cappuccino e può aggiungere vapore per il latte macchiato.
La macchina è larga 15 cm.
Il riscaldamento richiede 40 secondi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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