Ninja Luxe Café Mini, la macchina per il caffè multifunzione crolla di prezzo
Con la macchina per il caffè Ninja Luxe Café Mini puoi preparare sia l'espresso sia il caffè americano. Con l'offerta Black Friday la trovi con il 30% di sconto.
Preparare a casa bevande diverse senza dover usare più macchine può essere complicato: la Ninja Luxe Café Mini unisce espresso e caffè filtro e oggi è disponibile con uno sconto del 30%.
La macchina consente di passare dall’espresso al caffè filtrato e di preparare anche cappuccino e latte macchiato. La tecnologia Barista Assist suggerisce automaticamente il grado di macinatura e controlla l’erogazione, mentre il montalatte automatico realizza una microschiuma vellutata con latte animale o bevande vegetali. Macinacaffè, bilancia di precisione e schiumatore sono integrati; per la pulizia, alcune parti si possono lavare in lavastoviglie.
Ninja Luxe Café Mini in offerta: sconto del 30% e circa 150 euro di risparmio
Con un prezzo indicato di 349,99 euro, la macchina da caffè è proposta con uno sconto del 30%. La riduzione corrisponde a circa 150 euro rispetto al prezzo implicito prima dello sconto. La possibilità di preparare espresso e caffè filtro, insieme al macinacaffè e al montalatte integrati, può essere utile a chi cerca più opzioni in un solo apparecchio. Il tool non riporta informazioni su rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi per il reso.
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La macchina da caffè Ninja con espresso e filtro e montalatte automatico
Se vuoi alternare bevande diverse e contenere il numero di apparecchi sul piano cucina, questa macchina combina funzioni per espresso e caffè filtro con accessori integrati. Ecco come possono tornare utili nella preparazione quotidiana:
- Preparazione 2-in-1 per espresso e caffè filtro: puoi scegliere tra un espresso corposo e una tazza di caffè filtrato, oltre a realizzare bevande come cappuccino e latte macchiato.
- Tecnologia Barista Assist: calibra il grado di macinatura consigliato e monitora l’erogazione, aiutando a orientare la preparazione senza dover regolare ogni passaggio a tentativi.
- Montalatte automatico con lancia a vapore: crea una microschiuma vellutata e funziona con latte animale e bevande vegetali, così puoi adattare la bevanda alle tue preferenze.
- Macinacaffè con lame coniche e bilancia di precisione integrati: riunisce nella macchina strumenti utili per preparare il caffè partendo dai chicchi.
- Tre livelli di intensità e tre temperature: permettono di scegliere tra diverse impostazioni per personalizzare la tazza.
- Componenti rimovibili e lavabili in lavastoviglie: semplificano la pulizia; la lancia a vapore si pulisce con un panno.
- Dotazione inclusa: trovi portafiltro e imbuto, filtri singolo e doppio, pressino assistito, montalatte in acciaio inox, serbatoio da 1,3 litri e contenitore per chicchi da 250 grammi.
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FAQ
Sì. La macchina è descritta come 2-in-1 e consente di passare dall’espresso al caffè filtrato.
Sì, il montalatte automatico è indicato per latte animale e bevande vegetali.
La dotazione comprende portafiltro e imbuto, filtro singolo e doppio, pressino assistito, montalatte in acciaio inox, serbatoio da 1,3 litri e contenitore per chicchi da 250 grammi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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