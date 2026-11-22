Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Con la macchina per il caffè Ninja Luxe Café Mini puoi preparare sia l'espresso sia il caffè americano. Con l'offerta Black Friday la trovi con il 30% di sconto.

Amazon

Preparare a casa bevande diverse senza dover usare più macchine può essere complicato: la Ninja Luxe Café Mini unisce espresso e caffè filtro e oggi è disponibile con uno sconto del 30%.

Ninja Luxe Café Mini 349,99 € -30% 499,99 € Risparmi 150,00 € Acquista su Amazon

La macchina consente di passare dall’espresso al caffè filtrato e di preparare anche cappuccino e latte macchiato. La tecnologia Barista Assist suggerisce automaticamente il grado di macinatura e controlla l’erogazione, mentre il montalatte automatico realizza una microschiuma vellutata con latte animale o bevande vegetali. Macinacaffè, bilancia di precisione e schiumatore sono integrati; per la pulizia, alcune parti si possono lavare in lavastoviglie.

Ninja Luxe Café Mini in offerta: sconto del 30% e circa 150 euro di risparmio

Con un prezzo indicato di 349,99 euro, la macchina da caffè è proposta con uno sconto del 30%. La riduzione corrisponde a circa 150 euro rispetto al prezzo implicito prima dello sconto. La possibilità di preparare espresso e caffè filtro, insieme al macinacaffè e al montalatte integrati, può essere utile a chi cerca più opzioni in un solo apparecchio. Il tool non riporta informazioni su rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi per il reso.

Amazon

Acquista ora Ninja Luxe Café Mini in offerta

La macchina da caffè Ninja con espresso e filtro e montalatte automatico

Se vuoi alternare bevande diverse e contenere il numero di apparecchi sul piano cucina, questa macchina combina funzioni per espresso e caffè filtro con accessori integrati. Ecco come possono tornare utili nella preparazione quotidiana:

Preparazione 2-in-1 per espresso e caffè filtro : puoi scegliere tra un espresso corposo e una tazza di caffè filtrato, oltre a realizzare bevande come cappuccino e latte macchiato.

: puoi scegliere tra un espresso corposo e una tazza di caffè filtrato, oltre a realizzare bevande come cappuccino e latte macchiato. Tecnologia Barista Assist : calibra il grado di macinatura consigliato e monitora l’erogazione, aiutando a orientare la preparazione senza dover regolare ogni passaggio a tentativi.

: calibra il grado di macinatura consigliato e monitora l’erogazione, aiutando a orientare la preparazione senza dover regolare ogni passaggio a tentativi. Montalatte automatico con lancia a vapore : crea una microschiuma vellutata e funziona con latte animale e bevande vegetali, così puoi adattare la bevanda alle tue preferenze.

: crea una microschiuma vellutata e funziona con latte animale e bevande vegetali, così puoi adattare la bevanda alle tue preferenze. Macinacaffè con lame coniche e bilancia di precisione integrati : riunisce nella macchina strumenti utili per preparare il caffè partendo dai chicchi.

: riunisce nella macchina strumenti utili per preparare il caffè partendo dai chicchi. Tre livelli di intensità e tre temperature : permettono di scegliere tra diverse impostazioni per personalizzare la tazza.

: permettono di scegliere tra diverse impostazioni per personalizzare la tazza. Componenti rimovibili e lavabili in lavastoviglie : semplificano la pulizia; la lancia a vapore si pulisce con un panno.

: semplificano la pulizia; la lancia a vapore si pulisce con un panno. Dotazione inclusa: trovi portafiltro e imbuto, filtri singolo e doppio, pressino assistito, montalatte in acciaio inox, serbatoio da 1,3 litri e contenitore per chicchi da 250 grammi.

Ninja Luxe Café Mini 349,99 € -30% 499,99 € Risparmi 150,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta ora dello sconto del 30% sulla Ninja Luxe Café Mini.

FAQ La Ninja Luxe Café Mini prepara sia espresso sia caffè filtro? Sì. La macchina è descritta come 2-in-1 e consente di passare dall’espresso al caffè filtrato. Il montalatte funziona anche con bevande vegetali? Sì, il montalatte automatico è indicato per latte animale e bevande vegetali. Quali accessori sono inclusi? La dotazione comprende portafiltro e imbuto, filtro singolo e doppio, pressino assistito, montalatte in acciaio inox, serbatoio da 1,3 litri e contenitore per chicchi da 250 grammi.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.