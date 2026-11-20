Krups Nespresso Pixie, la macchina per il caffè compatta a prezzo stracciato
La macchina per il caffè compatta Krups Nespresso Pixie è in offerta con uno sconto del 41%. Perfetta per l'ufficio o la tua abitazione.
Preparare un espresso o un caffè lungo senza complicarsi la routine quotidiana è più semplice con una macchina a capsule intuitiva. La Krups Nespresso Pixie è disponibile a 99,99 euro, con uno sconto del 41%.
Questa macchina da caffè a capsule offre due opzioni di erogazione, Espresso e Lungo, selezionabili in base alla bevanda desiderata. Il design compatto e intuitivo è caratterizzato da fianchi in metallo martellato, mentre lo spegnimento automatico dopo due minuti di inattività contribuisce al risparmio energetico. Le capsule Nespresso in alluminio sono riciclabili attraverso il sistema di raccolta indicato da Nespresso.
Krups Nespresso Pixie: sconto del 41% sulla macchina da caffè
Se cerchi una macchina a capsule che permetta di scegliere tra un caffè ristretto e uno più lungo, la Krups Nespresso Pixie è proposta a 99,99 euro. In base alle informazioni disponibili, lo sconto è del 41%; non sono indicati ulteriori dettagli su rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso. Per vedere le condizioni aggiornate e scoprire la Krups Nespresso Pixie con sconto del 41%, puoi consultare la pagina dell’offerta.
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La macchina da caffè Krups con le selezioni Espresso e Lungo
Quando vuoi preparare caffè diversi senza dover gestire impostazioni articolate, due selezioni dedicate aiutano a orientarsi subito. Ecco gli elementi pratici che distinguono questa macchina:
- Due selezioni, Espresso e Lungo: puoi scegliere la bevanda in base alla preferenza del momento, senza dover passare da una macchina diversa.
- Formato compatto e uso intuitivo: la Pixie è descritta come una macchina compatta e intuitiva, una soluzione adatta a chi cerca un apparecchio semplice da inserire nella propria routine.
- Fianchi in metallo martellato: il dettaglio dal carattere industriale dà alla macchina un aspetto distintivo, oltre a renderne riconoscibile il design.
- Spegnimento automatico dopo due minuti: se resta inattiva, la macchina si spegne da sola, una funzione pensata per contenere i consumi energetici.
- Capsule Nespresso riciclabili: le capsule in alluminio raccolte da Nespresso vengono riciclate secondo le informazioni del produttore.
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FAQ
La macchina offre due selezioni: Espresso e Lungo.
Sì, si spegne automaticamente dopo due minuti di inattività.
Le capsule Nespresso in alluminio raccolte da Nespresso vengono riciclate.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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