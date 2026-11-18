DREAME Ecceluxe Slim, la macchina caffè professionale con uno sconto mai visto prima
La macchina compatta DREAME Ecceluxe Slim è in offerta con il 40% di sconto. Puoi preparare fino a 5 bevande differenti.
Preparare caffè e bevande con latte in cucina può diventare scomodo quando lo spazio sul piano è limitato. La DREAME Ecceluxe Slim è disponibile con uno sconto del 40%.
Il formato sottile, largo 18 cm, aiuta a collocare la macchina anche in angoli ristretti. Dal pannello si selezionano cinque bevande, tra cui Espresso, Lungo, Cappuccino e Latte Macchiato; per quelle a base di latte, il montalatte da 240 ml può preparare 2-3 tazze. La macinatura offre nove livelli di regolazione e la pulizia automatica comprende diverse parti del circuito.
DREAME Ecceluxe Slim: sconto del 40% e prezzo di 329 euro
Se vuoi una macchina automatica senza occupare troppo spazio, la DREAME Ecceluxe Slim è proposta a 329 euro, con uno sconto del 40%. Il design misura 18 cm in larghezza e, secondo le informazioni del prodotto, occupa lo spazio di un foglio A4. Puoi acquistare la DREAME Ecceluxe Slim a 329 euro. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza della promozione né dettagli su rate, coupon, vantaggi Prime o tempi di reso.
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La macchina da caffè automatica compatta con cinque bevande e pulizia automatica
Per chi desidera alternare caffè espresso e bevande con latte, senza dedicare molto spazio alla macchina, questo modello riunisce diverse funzioni in un corpo sottile. Ecco cosa può offrire nella routine quotidiana:
- Struttura larga 18 cm: il formato compatto facilita l’inserimento in cucine con piani ridotti o angoli stretti. Il produttore indica dimensioni circa il 35% inferiori rispetto a una macchina da caffè standard.
- Selezione a un tocco per cinque bevande: Espresso, Lungo, Flat White, Cappuccino e Latte Macchiato permettono di scegliere tra preparazioni diverse dal pannello.
- Macinatura regolabile su nove livelli: la regolazione consente di adattare la macinatura a differenti profili di tostatura. Il sistema è progettato per mantenere il rumore sotto i 65 dB.
- Pressione a 19 bar e temperatura controllata: l’estrazione è accompagnata da una crema ricca; la tecnologia a micropressione contribuisce a una schiuma più uniforme.
- Montalatte da 240 ml: prepara la schiuma con un tocco e, secondo le indicazioni fornite, può servire 2-3 bevande a base di latte.
- Funzioni di pulizia automatica: il ciclo comprende unità di preparazione, sistema del latte, decalcificazione e tubi. L’unità di preparazione si può anche smontare a mano.
- Quantità personalizzabile e componenti rimovibili: puoi regolare la quantità erogata tenendo premuto il pulsante della bevanda; serbatoio e vaschetta raccogligocce sono estraibili.
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FAQ
È larga 18 cm; il produttore indica uno spazio paragonabile a quello di un foglio A4.
Permette di selezionare Espresso, Lungo, Flat White, Cappuccino e Latte Macchiato.
Sì. Le funzioni indicate comprendono la pulizia dell’unità di preparazione e del sistema del latte, la decalcificazione e lo svuotamento dei tubi.
Sì, la macchina offre nove livelli di regolazione della macinatura.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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