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Preparare caffè e bevande con latte in cucina può diventare scomodo quando lo spazio sul piano è limitato. La DREAME Ecceluxe Slim è disponibile con uno sconto del 40%.

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Il formato sottile, largo 18 cm, aiuta a collocare la macchina anche in angoli ristretti. Dal pannello si selezionano cinque bevande, tra cui Espresso, Lungo, Cappuccino e Latte Macchiato; per quelle a base di latte, il montalatte da 240 ml può preparare 2-3 tazze. La macinatura offre nove livelli di regolazione e la pulizia automatica comprende diverse parti del circuito.

DREAME Ecceluxe Slim: sconto del 40% e prezzo di 329 euro

Se vuoi una macchina automatica senza occupare troppo spazio, la DREAME Ecceluxe Slim è proposta a 329 euro, con uno sconto del 40%. Il design misura 18 cm in larghezza e, secondo le informazioni del prodotto, occupa lo spazio di un foglio A4. Puoi acquistare la DREAME Ecceluxe Slim a 329 euro. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza della promozione né dettagli su rate, coupon, vantaggi Prime o tempi di reso.

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La macchina da caffè automatica compatta con cinque bevande e pulizia automatica

Per chi desidera alternare caffè espresso e bevande con latte, senza dedicare molto spazio alla macchina, questo modello riunisce diverse funzioni in un corpo sottile. Ecco cosa può offrire nella routine quotidiana:

Struttura larga 18 cm: il formato compatto facilita l’inserimento in cucine con piani ridotti o angoli stretti. Il produttore indica dimensioni circa il 35% inferiori rispetto a una macchina da caffè standard.

il formato compatto facilita l’inserimento in cucine con piani ridotti o angoli stretti. Il produttore indica dimensioni circa il 35% inferiori rispetto a una macchina da caffè standard. Selezione a un tocco per cinque bevande: Espresso, Lungo, Flat White, Cappuccino e Latte Macchiato permettono di scegliere tra preparazioni diverse dal pannello.

Espresso, Lungo, Flat White, Cappuccino e Latte Macchiato permettono di scegliere tra preparazioni diverse dal pannello. Macinatura regolabile su nove livelli: la regolazione consente di adattare la macinatura a differenti profili di tostatura. Il sistema è progettato per mantenere il rumore sotto i 65 dB.

la regolazione consente di adattare la macinatura a differenti profili di tostatura. Il sistema è progettato per mantenere il rumore sotto i 65 dB. Pressione a 19 bar e temperatura controllata: l’estrazione è accompagnata da una crema ricca; la tecnologia a micropressione contribuisce a una schiuma più uniforme.

l’estrazione è accompagnata da una crema ricca; la tecnologia a micropressione contribuisce a una schiuma più uniforme. Montalatte da 240 ml: prepara la schiuma con un tocco e, secondo le indicazioni fornite, può servire 2-3 bevande a base di latte.

prepara la schiuma con un tocco e, secondo le indicazioni fornite, può servire 2-3 bevande a base di latte. Funzioni di pulizia automatica: il ciclo comprende unità di preparazione, sistema del latte, decalcificazione e tubi. L’unità di preparazione si può anche smontare a mano.

il ciclo comprende unità di preparazione, sistema del latte, decalcificazione e tubi. L’unità di preparazione si può anche smontare a mano. Quantità personalizzabile e componenti rimovibili: puoi regolare la quantità erogata tenendo premuto il pulsante della bevanda; serbatoio e vaschetta raccogligocce sono estraibili.

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FAQ Quanto spazio occupa la DREAME Ecceluxe Slim? È larga 18 cm; il produttore indica uno spazio paragonabile a quello di un foglio A4. Quali bevande prepara la macchina? Permette di selezionare Espresso, Lungo, Flat White, Cappuccino e Latte Macchiato. La macchina ha la pulizia automatica? Sì. Le funzioni indicate comprendono la pulizia dell’unità di preparazione e del sistema del latte, la decalcificazione e lo svuotamento dei tubi. È possibile regolare la macinatura? Sì, la macchina offre nove livelli di regolazione della macinatura.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.