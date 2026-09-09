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Dreame Ecceluxe Master, macchina da caffè automatica con 6 bevande one-touch, 9 livelli di macinatura e estrazione a 19 bar è in sconto del 31%.

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Al mattino vorresti un caffè perfetto senza perdere tempo tra macinini manuali, braccetti da pulire e regolazioni complicate? Su Amazon la dreame Ecceluxe Master è disponibile con uno sconto del 31%, così puoi passare da caffè anonimi a bevande da bar con un solo tocco, direttamente a casa.

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Questa macchina automatica punta tutto sulla combinazione tra praticità e qualità in tazza: il display intelligente a colori ti guida nella scelta delle bevande e le rende subito accessibili, l’estrazione ad alta pressione da 19 bar con controllo preciso della temperatura assicura una crema ricca e vellutata, mentre il sistema di autopulizia completa del circuito riduce al minimo la manutenzione quotidiana e mantiene costante il risultato nel tempo.

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La promo su Amazon rende la dreame Ecceluxe Master particolarmente interessante: oggi puoi portarti a casa una macchina da caffè espresso automatica di fascia medio-alta a 449,00€, beneficiando di uno sconto del 31% sul prezzo di listino. Un’occasione per avvicinarsi alle prestazioni delle macchine professionali mantenendo un prezzo competitivo rispetto ad altri modelli automatici completi della stessa categoria.

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La macchina da caffè automatica con il display intelligente e il sistema di estrazione dorata setosa

Se sei stufo di caffè sempre diversi e di macchine difficili da pulire, questa automatica nasce proprio per offrire qualità costante e gestione semplificata, dalla preparazione alla manutenzione.

Display intelligente a colori con selezione one-touch di 6 bevande : con un solo tocco puoi passare da Espresso a Lungo, Cold Brew, Flat White, Cappuccino o Latte Macchiato, così ogni membro della famiglia trova subito la sua bevanda preferita senza impostazioni complicate.

: con un solo tocco puoi passare da Espresso a Lungo, Cold Brew, Flat White, Cappuccino o Latte Macchiato, così ogni membro della famiglia trova subito la sua bevanda preferita senza impostazioni complicate. Modalità Cold Brew istantanea : permette di gustare un caffè freddo dal gusto più puro e meno amaro, senza lunghe attese in frigorifero, ideale per l’estate o per chi preferisce bevande più leggere.

: permette di gustare un caffè freddo dal gusto più puro e meno amaro, senza lunghe attese in frigorifero, ideale per l’estate o per chi preferisce bevande più leggere. 9 livelli di macinatura con dosaggio adattivo : puoi adattare la macinatura a chicchi con diversi gradi di tostatura e ottenere una resa stabile in tazza, passando da profili intensi e corposi a aromi più floreali e delicati in base ai tuoi gusti.

: puoi adattare la macinatura a chicchi con diversi gradi di tostatura e ottenere una resa stabile in tazza, passando da profili intensi e corposi a aromi più floreali e delicati in base ai tuoi gusti. Sistema di Estrazione Dorata Setosa a 19 bar : l’alta pressione e il controllo preciso della temperatura aiutano a estrarre tutta la crema e gli aromi del caffè, offrendo una consistenza setosa e un gusto più vicino a quello del bar anche con utilizzo quotidiano.

: l’alta pressione e il controllo preciso della temperatura aiutano a estrarre tutta la crema e gli aromi del caffè, offrendo una consistenza setosa e un gusto più vicino a quello del bar anche con utilizzo quotidiano. Sistema di autopulizia completa del circuito: integra cicli automatici per la pulizia del gruppo di infusione, del sistema del latte, la decalcificazione e il lavaggio all’accensione e allo spegnimento, riducendo il tempo che devi dedicare alla manutenzione e mantenendo le prestazioni nel lungo periodo.

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FAQ Quante bevande diverse prepara la dreame Ecceluxe Master con un tocco? La dreame Ecceluxe Master permette di selezionare con un solo tocco sei bevande: Espresso, Lungo, Cold Brew, Flat White, Cappuccino e Latte Macchiato. La dreame Ecceluxe Master ha una funzione Cold Brew rapida? Sì, integra una modalità Cold Brew che eroga caffè freddo dal gusto più puro senza le lunghe attese tipiche dell’infusione a freddo tradizionale. Quanti livelli di macinatura offre la dreame Ecceluxe Master? La macchina offre 9 livelli di macinatura con dosaggio adattivo, pensati per adattarsi a diversi gradi di tostatura dei chicchi. La dreame Ecceluxe Master ha un sistema di autopulizia? Sì, dispone di un sistema di autopulizia completa del circuito che include pulizia del gruppo infusore, del sistema del latte, decalcificazione e lavaggio automatico all’accensione e allo spegnimento.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.