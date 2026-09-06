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Alzarsi la mattina e dover correre al bar per un espresso decente fa perdere tempo e soldi, soprattutto se in casa hai solo una moka lenta e poco pratica. Con uno sconto del 42% puoi portarti in cucina la Cecotec Power Espresso 20 Retro Green, una macchina compatta in stile rétro pensata per preparare rapidamente un caffè cremoso senza complicazioni.

Questa macchina per espresso unisce un design curato a funzionalità concrete per l’uso quotidiano. La potenza di 1100 W e il sistema Thermoblock mantengono la temperatura sempre ottimale, mentre la pompa da 20 bar valorizza la crema e l’aroma del caffè. Il vaporizzatore orientabile ti permette di montare facilmente il latte per cappuccini e di erogare acqua calda per tisane, e il braccio portafiltri a doppia uscita con due filtri consente di preparare uno o due caffè alla volta, appoggiando le tazze sul vassoio scalda tazze in acciaio inox. Il serbatoio estraibile da 1,25 litri semplifica il riempimento e la pulizia.

Cecotec Power Espresso 20 Retro Green in offerta: sconto del 42% sulla macchina da caffè

La promo su Amazon rende la Cecotec Power Espresso 20 Retro Green particolarmente interessante per chi vuole passare dall’espresso del bar a quello fatto in casa senza spendere troppo. Con uno sconto del 42% il prezzo scende a circa 57,90 euro, una cifra decisamente aggressiva per una macchina con pompa da 20 bar, Thermoblock e vaporizzatore integrato, in linea – se non inferiore – rispetto ad altri modelli della stessa fascia domestica. Non ci sono indicazioni sulla possibilità di pagare a rate o di applicare coupon aggiuntivi, ma la cifra finale resta comunque contenuta per chi cerca una soluzione compatta per l’uso quotidiano. Inoltre, grazie ai consueti vantaggi Amazon (come spedizione rapida e gestione semplificata del reso per chi è iscritto a Prime) l’acquisto risulta ancora più comodo, soprattutto se vuoi rinnovare in fretta l’angolo caffè di casa.

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Approfitta ora della Cecotec Power Espresso 20 Retro Green

La macchina da caffè Cecotec con il sistema Thermoblock e la pompa da 20 bar

Se sei stanco di caffè annacquati o poco cremosi ma non vuoi un apparecchio ingombrante, questa macchina punta proprio a migliorare la qualità dell’espresso quotidiano restando facile da usare.

Potenza di 1100 W : consente di raggiungere velocemente la temperatura ideale, così puoi preparare il caffè in pochi istanti senza lunghe attese, perfetto soprattutto al mattino.

: consente di raggiungere velocemente la temperatura ideale, così puoi preparare il caffè in pochi istanti senza lunghe attese, perfetto soprattutto al mattino. Sistema Thermoblock : mantiene l’acqua nel range termico ottimale, migliorando l’estrazione dell’aroma e garantendo una temperatura costante tazza dopo tazza.

: mantiene l’acqua nel range termico ottimale, migliorando l’estrazione dell’aroma e garantendo una temperatura costante tazza dopo tazza. Pompa a 20 bar con tecnologia Force Aroma : estrae al meglio il caffè, aumentando crema e intensità del gusto rispetto alle classiche macchine economiche.

: estrae al meglio il caffè, aumentando crema e intensità del gusto rispetto alle classiche macchine economiche. Vaporizzatore orientabile con protezione : ti permette di montare il latte per cappuccini e latte macchiato e di avere acqua calda per infusioni, ampliando le bevande che puoi preparare in casa.

: ti permette di montare il latte per cappuccini e latte macchiato e di avere acqua calda per infusioni, ampliando le bevande che puoi preparare in casa. Braccio portafiltri con doppia uscita e due filtri : puoi fare due caffè contemporaneamente o scegliere tra singola e doppia dose con un solo gesto, ideale quando hai ospiti.

: puoi fare due caffè contemporaneamente o scegliere tra singola e doppia dose con un solo gesto, ideale quando hai ospiti. Serbatoio estraibile da 1,25 L : riduce la necessità di continue ricariche e rende più semplice la manutenzione ordinaria.

: riduce la necessità di continue ricariche e rende più semplice la manutenzione ordinaria. Vassoio scalda tazze in acciaio inox: permette di tenere le tazze tiepide, così il caffè non si raffredda subito e mantiene meglio aroma e temperatura.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia" e “offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

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Cecotec Power Espresso 20 Retro Green, approfitta dell’offerta lampo al 42% finché le scorte durano.

FAQ La Cecotec Power Espresso 20 Retro Green può preparare due caffè contemporaneamente? Sì, grazie al braccio portafiltri con doppia uscita e ai due filtri puoi preparare fino a due caffè alla volta. Quanta acqua contiene il serbatoio della Cecotec Power Espresso 20 Retro Green? Il serbatoio estraibile ha una capacità di 1,25 litri, sufficiente per più erogazioni senza ricariche continue. La Cecotec Power Espresso 20 Retro Green permette di fare cappuccini? Sì, è dotata di un vaporizzatore orientabile con cui puoi montare il latte e preparare cappuccini e altre bevande calde. La Cecotec Power Espresso 20 Retro Green è adatta per tisane e infusioni? Sì, il vaporizzatore può emettere anche acqua calda alla temperatura ideale per infusioni e tisane.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.