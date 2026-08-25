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Al mattino o nelle pause di lavoro, preparare più caffè per tutta la famiglia o per l’ufficio può diventare un’operazione lenta e poco pratica se usi una semplice moka. Con uno sconto del 50% puoi passare alla SEVERIN Macchina Caffè Americano, collegata direttamente alla presa di corrente e pronta a servire in pochi minuti una caraffa intera di filtro caldo. Scopri lo sconto del 50% e rendi più semplice la tua routine di caffè quotidiana.

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Questa macchina da caffè è pensata per chi vuole un filtro sempre pronto senza sprechi: il filtro permanente lavabile elimina la necessità di acquistare filtri di carta e si pulisce facilmente anche in lavastoviglie. La caraffa in vetro da 10 tazze, abbinata alla piastra riscaldante, mantiene il caffè caldo più a lungo, mentre lo spegnimento automatico e il sistema antigoccia permettono di servirsi in sicurezza anche durante l’erogazione, senza gocce sul piano di lavoro.

SEVERIN Macchina Caffè Americano in offerta: sconto del 50% sul prezzo

In questo momento la SEVERIN Macchina Caffè Americano è proposta a 19,99€ con uno sconto del 50% rispetto al prezzo di listino, una cifra particolarmente aggressiva per una macchina a filtro in grado di preparare fino a 10 tazze per volta. Grazie al prezzo contenuto, si posiziona nella fascia economica del segmento, ideale per chi vuole un apparecchio semplice ma completo senza investire nelle soluzioni più costose.

Non risultano opzioni segnalate di pagamento a rate o coupon aggiuntivi, ma il costo già molto basso rende l’acquisto accessibile in un’unica soluzione. La combinazione tra piastra riscaldante e spegnimento automatico la rende adatta all’uso quotidiano in casa o in piccoli uffici, consentendo di preparare una caraffa e mantenerla calda per più persone durante la giornata. Se cerchi una macchina pratica per il caffè filtro, oggi la SEVERIN Macchina Caffè Americano è disponibile con uno sconto del 50%.

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La macchina da caffè Severin con il filtro permanente lavabile e la piastra riscaldante

Se ogni giorno hai bisogno di più tazze di caffè caldo pronte senza dover ripetere continuamente la preparazione, questa macchina a filtro Severin punta proprio sulla praticità d’uso e sulla gestione intelligente del calore.

Filtro permanente lavabile e adatto alla lavastoviglie : elimina l’acquisto continuo di filtri di carta, riduce gli sprechi e ti permette di pulire il filtro in pochi minuti, anche insieme alle altre stoviglie.

: elimina l’acquisto continuo di filtri di carta, riduce gli sprechi e ti permette di pulire il filtro in pochi minuti, anche insieme alle altre stoviglie. Preparazione fino a 10 tazze : la caraffa in vetro è pensata per servire più persone, ideale per famiglie numerose, ospiti o piccoli uffici che vogliono il caffè pronto in un’unica sessione.

: la caraffa in vetro è pensata per servire più persone, ideale per famiglie numerose, ospiti o piccoli uffici che vogliono il caffè pronto in un’unica sessione. Piastra riscaldante integrata : mantiene il caffè alla giusta temperatura per un periodo prolungato, così puoi versarti una tazza calda anche dopo qualche tempo dalla preparazione.

: mantiene il caffè alla giusta temperatura per un periodo prolungato, così puoi versarti una tazza calda anche dopo qualche tempo dalla preparazione. Elemento riscaldante da 900 W : eroga un caffè filtro caldo e dal gusto intenso, riducendo i tempi di attesa rispetto alle soluzioni meno potenti.

: eroga un caffè filtro caldo e dal gusto intenso, riducendo i tempi di attesa rispetto alle soluzioni meno potenti. Spegnimento automatico e sistema antigoccia: aumentano la sicurezza e la comodità, permettendoti di rimuovere la caraffa senza gocce sul piano e di non preoccuparti se dimentichi la macchina accesa.

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FAQ Quante tazze di caffè posso preparare con questa macchina Severin? La SEVERIN Macchina Caffè Americano può preparare fino a 10 tazze di caffè nella caraffa in vetro. Il filtro della macchina caffè Severin è usa e getta o riutilizzabile? Il filtro è permanente e riutilizzabile, lavabile anche in lavastoviglie per un uso a lungo termine. La macchina caffè Severin mantiene il caffè caldo dopo la preparazione? Sì, è dotata di una piastra riscaldante che mantiene il caffè caldo nella caraffa per più tempo. La macchina caffè Severin si spegne da sola se dimentico di farlo? Sì, integra un sistema di spegnimento automatico che aumenta sicurezza e comodità d’uso.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.