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La macchina per il caffè espresso Polti Coffea S15C compatibile con cialde E.S.E. è in offerta con uno sconto del 28% e fai un ottimo affare.

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Preparare un espresso o un caffè lungo secondo i propri gusti, senza dover gestire manualmente le cialde usate, può essere più semplice con una macchina dedicata. La Polti Coffea S15C è disponibile con uno sconto del 28%.

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Questa macchina per caffè espresso utilizza cialde E.S.E. da 44 mm e permette di personalizzare sia la lunghezza della bevanda sia la temperatura, scegliendo tra tre livelli. La cialda viene inserita nel vano superiore ed espulsa nel cassetto estraibile, così da mantenere le mani pulite durante la gestione. Il serbatoio removibile da 0,85 litri facilita il riempimento; dopo 25 minuti di inutilizzo, la macchina si spegne automaticamente.

Polti Coffea S15C in offerta: sconto del 28% e prezzo di 99,99 euro

Se cerchi una macchina per espresso a cialde con impostazioni regolabili, la Polti Coffea S15C è proposta a 99,99 euro, con uno sconto del 28%. Puoi approfittare ora dello sconto del 28% sulla Polti Coffea S15C. Le informazioni disponibili non indicano eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, condizioni Prime o tempi per il reso.

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La macchina per espresso con temperatura e lunghezza regolabili

Quando vuoi adattare la bevanda alle preferenze di casa, poter intervenire su quantità e temperatura aiuta a personalizzare la preparazione. La Polti Coffea S15C offre diverse regolazioni e alcune funzioni pensate per la gestione quotidiana:

Compatibilità con cialde E.S.E. da 44 mm : il formato indicato permette di preparare espresso e caffè lungo utilizzando le cialde previste per la macchina.

: il formato indicato permette di preparare espresso e caffè lungo utilizzando le cialde previste per la macchina. Lunghezza regolabile : puoi scegliere la quantità del caffè espresso o lungo secondo il tuo gusto, senza dover rinunciare alla possibilità di alternare le due preparazioni.

: puoi scegliere la quantità del caffè espresso o lungo secondo il tuo gusto, senza dover rinunciare alla possibilità di alternare le due preparazioni. Tre livelli di temperatura : la regolazione consente di decidere quanto caldo preparare il caffè e di adattarlo alle proprie preferenze.

: la regolazione consente di decidere quanto caldo preparare il caffè e di adattarlo alle proprie preferenze. Espulsione automatica e cassetto estraibile : dopo l’inserimento dall’alto, la cialda usata finisce nell’apposito vano di raccolta, per una gestione più ordinata e mani pulite.

: dopo l’inserimento dall’alto, la cialda usata finisce nell’apposito vano di raccolta, per una gestione più ordinata e mani pulite. Serbatoio removibile da 0,85 litri : si può estrarre per riempirlo direttamente con acqua di rubinetto, come indicato dal produttore.

: si può estrarre per riempirlo direttamente con acqua di rubinetto, come indicato dal produttore. Spegnimento automatico dopo 25 minuti: la macchina si disattiva se resta inutilizzata per questo intervallo, una funzione pensata per il risparmio energetico.

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FAQ Quali cialde usa la Polti Coffea S15C? È indicata per cialde E.S.E. da 44 mm. Si possono regolare lunghezza e temperatura del caffè? Sì. La lunghezza è regolabile e la temperatura si può impostare su tre livelli. Quanto contiene il serbatoio della macchina? Il serbatoio removibile ha una capacità di 0,85 litri. La macchina si spegne automaticamente? Sì, si spegne dopo 25 minuti di inutilizzo.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.