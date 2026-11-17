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La macchina per il caffè Philips 5500 che prepara fino a 20 bevande e sistema LatteGo per il cappuccino è in offerta con un super sconto.

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Preparare a casa bevande diverse dal solito espresso può richiedere tempo e passaggi complicati, soprattutto quando si desidera anche una schiuma di latte. La Philips 5500 è ora scontata del 28%, con un’ampia scelta di ricette calde e fredde.

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Questa macchina da caffè automatica offre 20 combinazioni, tra cui espresso, cappuccino, latte macchiato, Americano e caffè con ghiaccio. Il sistema LatteGo prepara la schiuma premendo un pulsante ed è utilizzabile anche con alternative vegetali al latte; le sue due parti, senza tubi, si puliscono in meno di dieci secondi. La tecnologia Silent Brew riduce il rumore del 40% rispetto ai modelli precedenti, mentre QuickStart consente di iniziare subito la preparazione selezionata.

Philips 5500 in offerta: sconto del 28% e risparmio di circa 202 euro

Con un prezzo di 519,99 euro e uno sconto del 28%, la Philips 5500 permette di risparmiare circa 202 euro rispetto al prezzo di riferimento implicato dalla percentuale indicata. Per chi vuole preparare più ricette con una sola macchina, la varietà di bevande calde e fredde e il sistema per il latte sono alcuni degli elementi da considerare. Acquista ora la Philips 5500 a 519,99 euro. Le informazioni disponibili non indicano coupon, pagamento a rate, scadenza della promozione, benefici Prime o condizioni di reso.

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La macchina da caffè Philips con 20 bevande e sistema LatteGo

Quando si desidera alternare espresso, cappuccino e bevande fredde senza complicare la preparazione, una macchina automatica con più ricette può rendere più semplice la routine. Ecco le caratteristiche della Philips 5500 che rispondono a queste esigenze:

20 bevande calde e fredde : dalla lista fanno parte espresso, cappuccino, latte macchiato, Americano, ristretto e caffè con ghiaccio; la scelta consente di variare la tazza in base ai propri gusti.

: dalla lista fanno parte espresso, cappuccino, latte macchiato, Americano, ristretto e caffè con ghiaccio; la scelta consente di variare la tazza in base ai propri gusti. Sistema LatteGo : con la pressione di un pulsante prepara una schiuma di latte liscia, anche usando alternative vegetali. È pensato per cappuccini e latte macchiato.

: con la pressione di un pulsante prepara una schiuma di latte liscia, anche usando alternative vegetali. È pensato per cappuccini e latte macchiato. Pulizia rapida del sistema per il latte : le due parti, senza tubi, si possono pulire in meno di dieci secondi, riducendo il tempo necessario dopo aver preparato una bevanda.

: le due parti, senza tubi, si possono pulire in meno di dieci secondi, riducendo il tempo necessario dopo aver preparato una bevanda. Tecnologia Silent Brew : riduce del 40% il rumore rispetto ai modelli precedenti, per una preparazione più silenziosa.

: riduce del 40% il rumore rispetto ai modelli precedenti, per una preparazione più silenziosa. Funzione QuickStart: permette di avviare la macchina e preparare subito la ricetta scelta, mentre il riscaldamento si regola in base alla bevanda selezionata.

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FAQ Quante bevande può preparare la Philips 5500? Offre 20 combinazioni calde e fredde, tra cui espresso, cappuccino, latte macchiato, Americano e caffè con ghiaccio. Il sistema LatteGo si può usare con latte vegetale? Sì, il sistema LatteGo prepara la schiuma anche con alternative di latte a base vegetale. Come si pulisce il sistema LatteGo? È composto da due parti, non ha tubi e si può pulire in meno di dieci secondi. La macchina da caffè Philips 5500 è silenziosa? La tecnologia Silent Brew genera il 40% di rumore in meno rispetto ai modelli precedenti.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.