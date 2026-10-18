Philips 3300, crolla il prezzo della macchina per il caffè professionale
La macchina per il caffè automatica Philips 3300 è in offerta con uno sconto del 30%. Prepara sei bevande differenti e puoi personalizzare il caffè.
Preparare a casa bevande al caffè con schiuma di latte senza complicarsi la pulizia può essere una sfida quotidiana. La Philips 3300 automatica con caraffa LatteGo è proposta con uno sconto del 30%.
La macchina offre sei bevande e consente di scegliere facilmente quella desiderata dal display touch con icone colorate. La caraffa LatteGo prepara automaticamente la schiuma di latte; il sistema è composto da due parti e non ha tubi, così può essere pulito con semplicità. Con My Coffee Choice si possono regolare intensità, lunghezza del caffè e quantità di schiuma in base alle proprie preferenze. La tecnologia SilentBrew è pensata per preparare caffè aromatici in modo silenzioso, mentre il filtro AquaClean aiuta a ridurre la necessità di decalcificazione: seguendo gli avvisi e sostituendo il filtro, la macchina indica fino a 5.000 tazze prima di doverla decalcificare.
Philips 3300 con LatteGo: sconto del 30% e circa 179 euro di risparmio
Il prezzo indicato è 418,71 euro, con uno sconto del 30% e un risparmio di circa 179 euro rispetto al prezzo ricavato dalla percentuale riportata. Per chi vuole preparare diverse bevande e personalizzare il caffè, puoi trovare la Philips 3300 con sconto del 30%. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza della promozione, la possibilità di pagare a rate, l’uso di coupon, i vantaggi Prime o i tempi per il reso.
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La macchina da caffè Philips con LatteGo e tecnologia SilentBrew
Se vuoi variare le bevande senza rinunciare alla possibilità di adattare il caffè ai tuoi gusti, questa macchina automatica riunisce funzioni pensate per rendere più semplice la preparazione di ogni giorno:
- Sei bevande e display touch a icone colorate: puoi selezionare con facilità la bevanda desiderata direttamente dai comandi della macchina.
- Caraffa LatteGo senza tubi, composta da due parti: prepara automaticamente la schiuma di latte e rende più agevole la pulizia del sistema, senza dover gestire tubi.
- My Coffee Choice: regoli intensità del caffè, lunghezza e livello della schiuma per avvicinare la bevanda alle tue preferenze.
- Tecnologia SilentBrew: è progettata per preparare caffè aromatici in modo silenzioso, una caratteristica utile quando si preferisce limitare il rumore durante la preparazione.
- Filtro AquaClean: sostituendolo quando richiesto dagli avvisi della macchina, puoi arrivare fino a 5.000 tazze prima della decalcificazione, secondo le indicazioni fornite.
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FAQ
La Philips 3300 offre sei bevande.
Con My Coffee Choice puoi regolare intensità del caffè, lunghezza e livello della schiuma di latte.
No: LatteGo è composta da due parti e non ha tubi.
Sostituendo il filtro AquaClean quando segnalato, la macchina indica fino a 5.000 tazze prima della decalcificazione.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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