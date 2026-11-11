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La macchina per il caffè automatica Philips 2300 con quattro bevande e sistema LatteGo per la schiuma di latte crolla di prezzo e la paghi quasi la metà.

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Preparare a casa bevande a base di caffè e latte può richiedere tempo, soprattutto quando pulire il montalatte diventa un passaggio laborioso. La Philips 2300 automatica è disponibile con uno sconto del 45%.

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Questa macchina propone quattro bevande e permette di scegliere le proprie preferenze dal display touch a icone colorate. Il sistema LatteGo prepara automaticamente la schiuma di latte e si compone di due parti, senza tubi, per rendere più semplice la pulizia. Con My Coffee Choice si possono inoltre regolare intensità del caffè, lunghezza della bevanda e quantità di schiuma.

Philips 2300 in offerta: sconto del 45% e prezzo di 303,97 euro

Per chi cerca una macchina automatica che gestisca anche le bevande con latte, il prezzo attuale della Philips 2300 è di 303,97 euro, con uno sconto del 45%. La riduzione percentuale è indicata nell’offerta Amazon; non sono specificati ulteriori dettagli su prezzo di confronto, pagamento a rate, coupon, scadenza, vantaggi Prime o tempi per il reso. La macchina integra il sistema LatteGo e la tecnologia SilentBrew per una preparazione descritta come silenziosa: elementi da considerare se si desidera preparare il caffè con semplicità anche nella routine quotidiana.

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La macchina da caffè automatica con LatteGo e tecnologia SilentBrew

Quando si vuole personalizzare la bevanda senza complicare la preparazione, display e impostazioni dedicate possono fare la differenza. Ecco le caratteristiche indicate per questa macchina:

Quattro bevande e display touch con icone colorate : la selezione è pensata per rendere immediata la scelta delle opzioni disponibili, senza dover navigare tra comandi complessi.

: la selezione è pensata per rendere immediata la scelta delle opzioni disponibili, senza dover navigare tra comandi complessi. Sistema LatteGo composto da due parti e senza tubi : prepara automaticamente la schiuma di latte, anche con diversi tipi di latte, e la struttura essenziale rende più agevole la pulizia del montalatte.

: prepara automaticamente la schiuma di latte, anche con diversi tipi di latte, e la struttura essenziale rende più agevole la pulizia del montalatte. Personalizzazione My Coffee Choice : intensità, lunghezza del caffè e livello di schiuma si possono regolare in base ai propri gusti, così la bevanda può essere adattata alle preferenze individuali.

: intensità, lunghezza del caffè e livello di schiuma si possono regolare in base ai propri gusti, così la bevanda può essere adattata alle preferenze individuali. Tecnologia SilentBrew : la macchina è progettata per preparare il caffè in modo silenzioso, caratteristica utile quando si desidera contenere il rumore durante la preparazione.

: la macchina è progettata per preparare il caffè in modo silenzioso, caratteristica utile quando si desidera contenere il rumore durante la preparazione. Filtro AquaClean: sostituendolo quando richiesto dalla macchina, la decalcificazione non è necessaria fino a un massimo di 5.000 tazze secondo le indicazioni disponibili.

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FAQ Quante bevande prepara la Philips 2300? Il titolo del prodotto indica quattro bevande. Come si pulisce il sistema LatteGo? LatteGo è composto da due parti e non ha tubi; la pulizia è descritta come semplice. È possibile personalizzare il caffè? Sì. My Coffee Choice permette di regolare intensità, lunghezza e livello di schiuma di latte. Quando va sostituito il filtro AquaClean? La macchina indica quando sostituirlo. Seguendo tale indicazione, la decalcificazione può non essere necessaria fino a un massimo di 5.000 tazze.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.