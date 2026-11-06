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Ninja Prestige DualBrew, macchina da caffè per macinato e capsule con schiumatore e caraffa da 1,8 litri, ora scontata del 29%.

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Vuoi preparare caffè diversi senza occupare la cucina con più apparecchi? La Ninja Prestige DualBrew offre la flessibilità di una macchina 2 in 1: oggi è disponibile con uno sconto del 29%.

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Con questa macchina puoi scegliere tra caffè filtrato e bevande espresso preparate con capsule compatibili. Per il filtrato sono disponibili tre modalità, Classic, Rich e Over Ice, oltre a dieci formati che vanno dalla tazza alla caraffa in vetro da 1,8 litri. Lo schiumatore integrato amplia le possibilità di preparazione, mentre il serbatoio dell’acqua rimovibile rende più agevole la gestione quotidiana. In dotazione ci sono anche il contenitore per capsule, la piastra riscaldante, il kit filtro di carta e un ricettario.

Ninja Prestige DualBrew in offerta: sconto del 29% e circa 81,69 euro di risparmio

La macchina è proposta a 199,99 euro con uno sconto del 29%, pari a circa 81,69 euro di risparmio sulla base del prezzo e della percentuale indicati. Per chi cerca un solo apparecchio che gestisca caffè macinato e capsule, la doppia modalità permette di alternare preparazioni diverse senza ricorrere a due macchine. La Ninja Prestige DualBrew a 199,99 euro include diversi accessori per iniziare a usarla: le capsule espresso, invece, sono vendute separatamente.

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La macchina Ninja con dieci formati di caffè e schiumatore integrato

Quando in casa si alternano gusti e abitudini diverse, poter scegliere il tipo di caffè e la quantità da preparare semplifica la routine. Ecco cosa offre questa macchina da caffè:

Doppia preparazione, con caffè filtrato e capsule : puoi passare dal caffè macinato alle capsule compatibili senza dover tenere in cucina due apparecchi distinti.

: puoi passare dal caffè macinato alle capsule compatibili senza dover tenere in cucina due apparecchi distinti. Tre modalità per il caffè filtrato : Classic, Rich e Over Ice permettono di adattare la preparazione a preferenze diverse, compreso il caffè da servire con ghiaccio.

: Classic, Rich e Over Ice permettono di adattare la preparazione a preferenze diverse, compreso il caffè da servire con ghiaccio. Dieci formati, dalla tazza alla caraffa da 1,8 litri : scegli una porzione singola oppure prepara una quantità maggiore da condividere. La caraffa in vetro è inclusa.

: scegli una porzione singola oppure prepara una quantità maggiore da condividere. La caraffa in vetro è inclusa. Compatibilità con capsule Nespresso Original e di altri marchi : puoi utilizzare capsule compatibili per preparare fino a quattro tipi e dimensioni di bevande. Le capsule espresso non sono incluse.

: puoi utilizzare capsule compatibili per preparare fino a quattro tipi e dimensioni di bevande. Le capsule espresso non sono incluse. Schiumatore integrato e accessori in dotazione: contenitore per capsule, serbatoio rimovibile, piastra riscaldante, kit filtro di carta e ricettario completano la confezione.

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FAQ La Ninja Prestige DualBrew funziona con caffè macinato e capsule? Sì, consente di preparare caffè filtrato con macinato e bevande espresso con capsule compatibili. Quali capsule sono compatibili con la macchina? È compatibile con capsule Nespresso Original e capsule di altri marchi. Le capsule espresso sono vendute separatamente. Quali quantità di caffè filtrato si possono preparare? La macchina offre dieci formati, dalla tazza standard alla caraffa in vetro da 1,8 litri. Quali accessori sono inclusi? La confezione include schiumatore integrato, contenitore per capsule, serbatoio rimovibile, Ninja Smart Scoop, piastra riscaldante, kit filtro di carta, caraffa in vetro da 1,8 litri e ricettario.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.