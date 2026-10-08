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Ogni mattina la stessa storia: poco tempo, voglia di un espresso come al bar e nessuna intenzione di complicarsi la vita con macchine ingombranti o difficili da usare. In questo momento la Nespresso Inissia EN80B con selezione da 100 capsule Ispirazione Italiana è proposta con uno sconto del 32%, una soluzione compatta pensata per portare a casa un caffè di qualità senza rinunciare alla praticità.

Nespresso Inissia 99,90 € -32% 146,90 € Risparmi 47,00 € Acquista su Amazon

La macchina utilizza il sistema Nespresso Original Line con una pompa ad alta pressione da 19 bar, progettata per estrarre al meglio gli aromi delle capsule. Le due lunghezze programmabili in tazza, Espresso e Lungo, semplificano la routine quotidiana permettendo di scegliere ogni volta la quantità preferita. Nel bundle sono incluse 100 capsule con diverse intensità e profili aromatici ispirati al caffè italiano, ideali per sperimentare gusti differenti. Il serbatoio dell’acqua da 0,7 litri è removibile, così come la gestione delle capsule usate è pensata per favorire il riciclo e una maggiore attenzione alla sostenibilità.

Nespresso Inissia con 100 capsule in offerta: sconto del 32%

Questa proposta riunisce in un unico acquisto la macchina Nespresso Inissia EN80B e una ricca selezione da 100 capsule Ispirazione Italiana, permettendoti di iniziare subito a usare il sistema Nespresso con un assortimento completo di miscele. Il tutto è disponibile a 99,90€ grazie a uno sconto del 32%, una cifra interessante considerando che nel pacchetto sono comprese sia la macchina sia le capsule.

Con un prezzo di 99,90€ la Inissia si posiziona nella fascia accessibile delle macchine a capsule, offrendo comunque una pompa da 19 bar e due erogazioni programmabili che coprono le esigenze più comuni, dall’espresso ristretto al caffè più lungo. L’offerta include capsule con intensità diverse, dalle tostature più scure a quelle più bilanciate, così puoi trovare facilmente il profilo che preferisci senza dover acquistare subito ulteriori confezioni.

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Approfitta ora dell’offerta sulla Nespresso Inissia

La macchina da caffè compatta con la selezione di capsule Ispirazione Italiana

Se vuoi migliorare la qualità del caffè a casa senza cambiare le tue abitudini e senza occupare troppo spazio in cucina, questa macchina a capsule punta proprio su semplicità, compattezza e varietà di gusti.

Sistema Nespresso Original Line con pompa da 19 bar : la pressione elevata consente di estrarre al meglio crema e aromi, così il caffè in tazza risulta più intenso e consistente, avvicinandosi all’esperienza del bar.

: la pressione elevata consente di estrarre al meglio crema e aromi, così il caffè in tazza risulta più intenso e consistente, avvicinandosi all’esperienza del bar. Due lunghezze in tazza programmabili (Espresso e Lungo): puoi impostare una volta la quantità desiderata e poi ottenere sempre la stessa erogazione con un solo gesto, ideale per chi alterna caffè corti e più lunghi durante la giornata.

(Espresso e Lungo): puoi impostare una volta la quantità desiderata e poi ottenere sempre la stessa erogazione con un solo gesto, ideale per chi alterna caffè corti e più lunghi durante la giornata. Serbatoio dell’acqua removibile da 0,7 litri : la capacità è sufficiente per più erogazioni consecutive, mentre il fatto che sia estraibile rende più semplice riempirlo e pulirlo, mantenendo la macchina sempre in ordine.

: la capacità è sufficiente per più erogazioni consecutive, mentre il fatto che sia estraibile rende più semplice riempirlo e pulirlo, mantenendo la macchina sempre in ordine. Selezione da 100 capsule Nespresso Ispirazione Italiana : nel pacchetto trovi miscele come Arpeggio, Roma, Livanto, Ristretto, Venezia e Napoli, con intensità che vanno da 6 a 13 su 13, così ogni componente della famiglia può scegliere il proprio gusto preferito.

: nel pacchetto trovi miscele come Arpeggio, Roma, Livanto, Ristretto, Venezia e Napoli, con intensità che vanno da 6 a 13 su 13, così ogni componente della famiglia può scegliere il proprio gusto preferito. Capsule riciclabili e attenzione alla sostenibilità: le capsule sono pensate per essere riciclate e il marchio aderisce a standard di performance sociale e ambientale certificati, una scelta in linea con chi cerca un consumo più responsabile.

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Scopri ora la Nespresso Inissia con 100 capsule e approfitta dell’offerta lampo finché le scorte lo permettono.

FAQ Quante tazze posso preparare con il serbatoio da 0,7 litri della Nespresso Inissia? Con il serbatoio da 0,7 litri puoi preparare diverse tazze di espresso o caffè lungo prima di doverlo riempire di nuovo. La Nespresso Inissia permette di scegliere tra espresso e caffè lungo? Sì, la macchina offre due lunghezze in tazza programmabili, Espresso e Lungo, regolabili in base alle tue preferenze. Quante e quali capsule sono incluse con la Nespresso Inissia EN80B? Nel pacchetto sono incluse 100 capsule Nespresso Ispirazione Italiana con miscele come Arpeggio, Roma, Livanto, Ristretto, Venezia e Napoli. Le capsule Nespresso incluse con la Inissia sono riciclabili? Sì, le capsule sono riciclabili e il marchio segue standard di sostenibilità sociale e ambientale certificati.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.