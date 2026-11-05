Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

La macchina per il caffè Nespresso Essenza Mini è in offerta con il 30% di sconto e ricevi anche 100 capsule Nespresso. Compatta e facile da utilizzare.

Amazon

Vuoi preparare a casa espresso e caffè lungo scegliendo la quantità in tazza, senza acquistare le capsule separatamente? La Nespresso Essenza Mini EN85B con 100 capsule è disponibile a 109,00€: scopri lo sconto del 30%.

Nespresso Essenza Mini EN85B 109,00 € -30% 156,00 € Risparmi 47,00 € Acquista su Amazon

La macchina utilizza il sistema Nespresso Original Line e permette di programmare due lunghezze in tazza, Espresso e Lungo, in base alla quantità di caffè desiderata. La confezione comprende anche una selezione di 100 capsule ispirata alle note aromatiche del caffè italiano, con diverse varietà e intensità.

Nespresso Essenza Mini EN85B con 100 capsule: sconto del 30%

La proposta abbina la macchina da caffè a una selezione di capsule, così hai a disposizione diverse varietà fin dall’inizio. Il prezzo indicato è di 109,00 euro, con uno sconto del 30%. La selezione comprende Arpeggio, Roma, Livanto, Ristretto, Venezia e Napoli; le intensità indicate vanno da 6 a 13 su 13. Il tool non riporta informazioni su eventuali pagamenti a rate, coupon, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi di reso, quindi questi dettagli non sono specificati.

Amazon

Acquista subito Nespresso Essenza Mini EN85B

La macchina da caffè Nespresso con la pompa da 19 bar e due lunghezze programmabili

Se vuoi alternare un espresso a un caffè più lungo e scegliere la quantità direttamente in tazza, queste sono le caratteristiche da considerare:

Sistema Nespresso Original Line : la macchina è progettata per usare capsule di questa linea, mentre la confezione ne include già 100 in diverse varietà.

: la macchina è progettata per usare capsule di questa linea, mentre la confezione ne include già 100 in diverse varietà. Pompa ad alta pressione da 19 bar : è una caratteristica centrale del sistema di preparazione del caffè indicato per questa macchina.

: è una caratteristica centrale del sistema di preparazione del caffè indicato per questa macchina. Due lunghezze programmabili, Espresso e Lungo : puoi impostare la quantità in tazza secondo la tua preferenza, alternando le due opzioni disponibili.

: puoi impostare la quantità in tazza secondo la tua preferenza, alternando le due opzioni disponibili. Selezione di 100 capsule : comprende diverse varietà, tra cui Arpeggio, Roma, Livanto, Ristretto, Venezia e Napoli, con intensità da 6 a 13 su 13.

: comprende diverse varietà, tra cui Arpeggio, Roma, Livanto, Ristretto, Venezia e Napoli, con intensità da 6 a 13 su 13. Capsule riciclabili: la selezione è indicata come riciclabile, un’informazione utile per chi presta attenzione alla gestione delle capsule dopo l’uso.

Nespresso Essenza Mini EN85B 109,00 € -30% 156,00 € Risparmi 47,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta ora dello sconto del 30% sulla Nespresso Essenza Mini EN85B.

FAQ Quante capsule sono incluse con la Nespresso Essenza Mini EN85B? La confezione include una selezione di 100 capsule Nespresso. Quali lunghezze di caffè si possono programmare? Sono programmabili due lunghezze in tazza: Espresso e Lungo. Quale sistema di capsule utilizza la macchina? Utilizza il sistema Nespresso Original Line. Quali varietà comprende la selezione di capsule? La selezione include Arpeggio, Roma, Livanto, Ristretto, Venezia e Napoli.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.