Nespresso Essenza Mini: sconto speciale e 100 capsule in regalo
La macchina per il caffè Nespresso Essenza Mini è in offerta con il 30% di sconto e ricevi anche 100 capsule Nespresso. Compatta e facile da utilizzare.
Vuoi preparare a casa espresso e caffè lungo scegliendo la quantità in tazza, senza acquistare le capsule separatamente? La Nespresso Essenza Mini EN85B con 100 capsule è disponibile a 109,00€: scopri lo sconto del 30%.
La macchina utilizza il sistema Nespresso Original Line e permette di programmare due lunghezze in tazza, Espresso e Lungo, in base alla quantità di caffè desiderata. La confezione comprende anche una selezione di 100 capsule ispirata alle note aromatiche del caffè italiano, con diverse varietà e intensità.
Nespresso Essenza Mini EN85B con 100 capsule: sconto del 30%
La proposta abbina la macchina da caffè a una selezione di capsule, così hai a disposizione diverse varietà fin dall’inizio. Il prezzo indicato è di 109,00 euro, con uno sconto del 30%. La selezione comprende Arpeggio, Roma, Livanto, Ristretto, Venezia e Napoli; le intensità indicate vanno da 6 a 13 su 13. Il tool non riporta informazioni su eventuali pagamenti a rate, coupon, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi di reso, quindi questi dettagli non sono specificati.
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La macchina da caffè Nespresso con la pompa da 19 bar e due lunghezze programmabili
Se vuoi alternare un espresso a un caffè più lungo e scegliere la quantità direttamente in tazza, queste sono le caratteristiche da considerare:
- Sistema Nespresso Original Line: la macchina è progettata per usare capsule di questa linea, mentre la confezione ne include già 100 in diverse varietà.
- Pompa ad alta pressione da 19 bar: è una caratteristica centrale del sistema di preparazione del caffè indicato per questa macchina.
- Due lunghezze programmabili, Espresso e Lungo: puoi impostare la quantità in tazza secondo la tua preferenza, alternando le due opzioni disponibili.
- Selezione di 100 capsule: comprende diverse varietà, tra cui Arpeggio, Roma, Livanto, Ristretto, Venezia e Napoli, con intensità da 6 a 13 su 13.
- Capsule riciclabili: la selezione è indicata come riciclabile, un’informazione utile per chi presta attenzione alla gestione delle capsule dopo l’uso.
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Approfitta ora dello sconto del 30% sulla Nespresso Essenza Mini EN85B.
FAQ
La confezione include una selezione di 100 capsule Nespresso.
Sono programmabili due lunghezze in tazza: Espresso e Lungo.
Utilizza il sistema Nespresso Original Line.
La selezione include Arpeggio, Roma, Livanto, Ristretto, Venezia e Napoli.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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