Nescafé Dolce Gusto NEO, la macchina automatica costa solo 59 euro
La macchina automatica NESCAFÉ Dolce Gusto NEO con tre metodi di estrazione, app per personalizzare le bevande e capsule compostabili è in offerta con il 34% di sconto.
Vuoi preparare a casa bevande diverse senza dover scegliere una macchina per ogni tipo di caffè? La NESCAFÉ Dolce Gusto NEO Caffè è disponibile con uno sconto del 34%.
La tecnologia SmartBrew 3 in 1 permette di preparare espresso, caffè Americano e caffè a estrazione lenta Slow Brew, usando capsule NEO compostabili a base di carta. Collegando la macchina all’app NESCAFÉ Dolce Gusto puoi regolare temperatura e quantità delle bevande e salvare le tue preferenze. Il design include inoltre il 50% di plastica riciclata e lo spegnimento automatico.
NESCAFÉ Dolce Gusto NEO Caffè in offerta: sconto del 34%
Se cerchi una macchina che consenta di variare la preparazione senza rinunciare alla personalizzazione, la NESCAFÉ Dolce Gusto NEO Caffè è proposta a 59,00 euro, con uno sconto del 34%. Il prezzo e la percentuale di sconto sono quelli indicati nella pagina del prodotto. Puoi acquistare la NESCAFÉ Dolce Gusto NEO Caffè a 59,00 euro. Le informazioni disponibili non indicano coupon, pagamento a rate, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi di reso.
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La macchina da caffè De’Longhi con SmartBrew 3 in 1 e capsule compostabili
Per chi desidera scegliere tra diverse preparazioni e adattare la bevanda ai propri gusti, questa macchina riunisce metodi di estrazione differenti e controlli tramite app. Ecco le caratteristiche che possono fare la differenza nell’uso quotidiano:
- Tre metodi di preparazione: l’estrazione ad alta pressione è pensata per l’espresso, la tecnologia Top Up per l’Americano e l’estrazione lenta per lo Slow Brew. Puoi quindi alternare bevande diverse con la stessa macchina.
- Personalizzazione tramite app: puoi regolare temperatura e quantità e salvare le tue preferenze, così da ritrovare le impostazioni che usi più spesso.
- Capsule NEO compostabili: la macchina è compatibile esclusivamente con capsule a base di carta, indicate come certificate TÜV Austria per il compostaggio domestico e industriale.
- Spegnimento automatico e plastica riciclata: la funzione di spegnimento automatico è pensata per contenere i consumi; la macchina è realizzata con il 50% di plastica riciclata.
- Punti premio: ogni bevanda preparata permette di accumulare automaticamente punti del Club, utilizzabili per accedere a premi esclusivi.
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Approfitta ora dell’offerta sulla NESCAFÉ Dolce Gusto NEO Caffè con sconto del 34%.
FAQ
Consente di preparare espresso, caffè Americano e caffè a estrazione lenta Slow Brew.
No. È compatibile esclusivamente con capsule NEO compostabili a base di carta.
Sì. Collegando la macchina all’app NESCAFÉ Dolce Gusto puoi regolare temperatura e quantità e salvare le preferenze.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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