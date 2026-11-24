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La macchina automatica NESCAFÉ Dolce Gusto NEO con tre metodi di estrazione, app per personalizzare le bevande e capsule compostabili è in offerta con il 34% di sconto.

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Vuoi preparare a casa bevande diverse senza dover scegliere una macchina per ogni tipo di caffè? La NESCAFÉ Dolce Gusto NEO Caffè è disponibile con uno sconto del 34%.

La tecnologia SmartBrew 3 in 1 permette di preparare espresso, caffè Americano e caffè a estrazione lenta Slow Brew, usando capsule NEO compostabili a base di carta. Collegando la macchina all’app NESCAFÉ Dolce Gusto puoi regolare temperatura e quantità delle bevande e salvare le tue preferenze. Il design include inoltre il 50% di plastica riciclata e lo spegnimento automatico.

NESCAFÉ Dolce Gusto NEO Caffè in offerta: sconto del 34%

Se cerchi una macchina che consenta di variare la preparazione senza rinunciare alla personalizzazione, la NESCAFÉ Dolce Gusto NEO Caffè è proposta a 59,00 euro, con uno sconto del 34%. Il prezzo e la percentuale di sconto sono quelli indicati nella pagina del prodotto. Puoi acquistare la NESCAFÉ Dolce Gusto NEO Caffè a 59,00 euro. Le informazioni disponibili non indicano coupon, pagamento a rate, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi di reso.

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La macchina da caffè De’Longhi con SmartBrew 3 in 1 e capsule compostabili

Per chi desidera scegliere tra diverse preparazioni e adattare la bevanda ai propri gusti, questa macchina riunisce metodi di estrazione differenti e controlli tramite app. Ecco le caratteristiche che possono fare la differenza nell’uso quotidiano:

Tre metodi di preparazione: l’estrazione ad alta pressione è pensata per l’espresso, la tecnologia Top Up per l’Americano e l’estrazione lenta per lo Slow Brew. Puoi quindi alternare bevande diverse con la stessa macchina.

l’estrazione ad alta pressione è pensata per l’espresso, la tecnologia Top Up per l’Americano e l’estrazione lenta per lo Slow Brew. Puoi quindi alternare bevande diverse con la stessa macchina. Personalizzazione tramite app: puoi regolare temperatura e quantità e salvare le tue preferenze, così da ritrovare le impostazioni che usi più spesso.

puoi regolare temperatura e quantità e salvare le tue preferenze, così da ritrovare le impostazioni che usi più spesso. Capsule NEO compostabili: la macchina è compatibile esclusivamente con capsule a base di carta, indicate come certificate TÜV Austria per il compostaggio domestico e industriale.

la macchina è compatibile esclusivamente con capsule a base di carta, indicate come certificate TÜV Austria per il compostaggio domestico e industriale. Spegnimento automatico e plastica riciclata: la funzione di spegnimento automatico è pensata per contenere i consumi; la macchina è realizzata con il 50% di plastica riciclata.

la funzione di spegnimento automatico è pensata per contenere i consumi; la macchina è realizzata con il 50% di plastica riciclata. Punti premio: ogni bevanda preparata permette di accumulare automaticamente punti del Club, utilizzabili per accedere a premi esclusivi.

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FAQ Quali bevande prepara la macchina NESCAFÉ Dolce Gusto NEO Caffè? Consente di preparare espresso, caffè Americano e caffè a estrazione lenta Slow Brew. La macchina NEO Caffè è compatibile con tutte le capsule Dolce Gusto? No. È compatibile esclusivamente con capsule NEO compostabili a base di carta. Si possono personalizzare le bevande della NEO Caffè? Sì. Collegando la macchina all’app NESCAFÉ Dolce Gusto puoi regolare temperatura e quantità e salvare le preferenze.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.