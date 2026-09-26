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La macchina per il caffè espresso NESCAFÉ DOLCE GUSTO NEO è in offerta a un prezzo mini. Compatta, occupa pochissimo spazio ed è facilissima da utilizzare.

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Hai poco tempo al mattino ma non vuoi rinunciare a un caffè fatto come al bar, né rinchiuderti in una sola tipologia di bevanda? Con uno sconto del 25% la NESCAFÉ DOLCE GUSTO NEO Caffè di Krups diventa una soluzione interessante per chi cerca praticità, varietà e un design moderno in cucina: la trovi su Amazon a sconto del 25%.

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Questa macchina è pensata per chi ama sperimentare: permette di preparare espressi intensi, caffè americani veri e caffè lunghi in stile filtro, adattandosi alle abitudini di tutta la famiglia. Grazie al controllo tramite app puoi personalizzare temperatura e lunghezza di ogni tazza, mentre il sistema dedicato alle capsule compostabili a base carta NEO strizza l’occhio anche a chi è attento all’impatto ambientale.

NESCAFÉ DOLCE GUSTO NEO Caffè in offerta su Amazon: sconto del 25%

In questo periodo la NESCAFÉ DOLCE GUSTO NEO Caffè è proposta su Amazon a 59,99€ grazie a uno sconto del 25%, una cifra competitiva per una macchina che offre tre diverse modalità di estrazione e gestione da app, rispetto ad altre soluzioni della stessa fascia di prezzo che spesso si fermano al solo espresso. Considerando le funzioni smart e la compatibilità esclusiva con le capsule compostabili NEO, il rapporto qualità/prezzo risulta particolarmente interessante per chi vuole rinnovare l’angolo caffè con un modello più versatile.

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La macchina da caffè Nescafé con le tre modalità di estrazione e il controllo da app

Se in casa c’è chi preferisce l’espresso ristretto e chi non rinuncia al caffè lungo, questa macchina può semplificare la routine quotidiana e mettere d’accordo tutti grazie alle sue funzioni dedicate.

Tre diverse tipologie di estrazione : puoi preparare espressi, veri americani o caffè lunghi stile filtro, così ogni componente della famiglia trova la bevanda ideale senza compromessi.

: puoi preparare espressi, veri americani o caffè lunghi stile filtro, così ogni componente della famiglia trova la bevanda ideale senza compromessi. Controllo tramite app : regoli temperatura e lunghezza direttamente dallo smartphone, ottenendo sempre il risultato che preferisci e potendo ripetere le impostazioni più riuscite senza tentativi.

: regoli temperatura e lunghezza direttamente dallo smartphone, ottenendo sempre il risultato che preferisci e potendo ripetere le impostazioni più riuscite senza tentativi. Sistema NESCAFÉ Dolce Gusto NEO : la macchina è progettata per chi ama il caffè di qualità e desidera un’esperienza curata, con ricette dedicate all’ecosistema NEO.

: la macchina è progettata per chi ama il caffè di qualità e desidera un’esperienza curata, con ricette dedicate all’ecosistema NEO. Capsule compostabili a base carta NEO: funzionando esclusivamente con queste capsule, ti permette di ridurre l’uso di plastica e alluminio rispetto ai sistemi tradizionali, una scelta in linea con chi guarda anche alla sostenibilità.

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FAQ Quante tipologie di caffè può preparare la NESCAFÉ DOLCE GUSTO NEO Caffè? La macchina permette tre tipologie di estrazione: espresso, vero americano e caffè lungo stile filtro. È possibile regolare la temperatura del caffè con la NESCAFÉ DOLCE GUSTO NEO Caffè? Sì, tramite l’app puoi regolare temperatura e lunghezza della bevanda. Con quali capsule è compatibile la NESCAFÉ DOLCE GUSTO NEO Caffè? Funziona esclusivamente con le capsule compostabili a base carta NEO. La NESCAFÉ DOLCE GUSTO NEO Caffè è adatta a chi vuole anche caffè lunghi? Sì, oltre all’espresso prepara veri americani e caffè lunghi in stile filtro.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.