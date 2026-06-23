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Nescafé Dolce Gusto Genio S, macchina automatica per caffè espresso e bevande calde e fredde in capsule con serbatoio da 0,8 l, oggi al 43% di sconto.

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Mattine di corsa, voglia di un buon espresso o di una bevanda diversa ogni giorno senza perdere tempo né riempire la cucina di accessori: è qui che entra in gioco la NESCAFÉ DOLCE GUSTO De’Longhi Genio S, oggi proposta con uno sconto del 43% rispetto al prezzo di listino. Una macchina compatta e dal design moderno che punta tutto sulla praticità e sulla varietà delle bevande, dal classico espresso alle soluzioni XL per chi ama le tazze grandi.

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Questa macchina automatica per capsule Nescafé Dolce Gusto è pensata per portare a casa l’esperienza del bar in pochi gesti. Puoi scegliere la lunghezza della bevanda e sfruttare la funzione XL per arrivare fino a 300 ml, ideale per caffè lunghi o bevande da sorseggiare a lungo. La modalità Hot&Cold con selezione della temperatura ti consente di passare dalle bevande calde a quelle fredde con un solo tocco, mentre il sistema Thermoblock scalda l’acqua in pochi secondi e lo spegnimento automatico dopo 1 minuto evita sprechi di energia.

Nescafé Dolce Gusto Genio S in offerta: sconto del 43% e prezzo sotto i 70 euro

In questo momento su Amazon la NESCAFÉ DOLCE GUSTO De’Longhi Genio S scende a 66,39€ grazie a uno sconto del 43%, una cifra particolarmente interessante per una macchina automatica in capsule di questa fascia. Resti su un livello di prezzo accessibile, pur avendo a disposizione una soluzione completa per espresso, caffè lunghi e altre bevande. Come sempre, se sei iscritto a Prime puoi contare sui consueti vantaggi di spedizione rapida e reso agevole. All’interno della pagina prodotto puoi verificare eventuali opzioni di pagamento dilazionato e condizioni aggiornate della promo. In ogni caso, il NESCAFÉ DOLCE GUSTO De’Longhi Genio S è disponibile con uno sconto del 43%, una buona occasione per chi vuole passare a una macchina in capsule moderna senza spendere cifre elevate.

La macchina da caffè in capsule con la funzione XL e le bevande calde e fredde

Se stai cercando una soluzione semplice per goderti un buon caffè a casa senza complicazioni, questa macchina in capsule punta tutto sulla flessibilità e sulla gestione intuitiva delle bevande.

Macchina automatica per capsule Nescafé Dolce Gusto : inserisci la capsula, selezioni la lunghezza e lasci che la Genio S faccia il resto, così non devi regolare manualmente l’erogazione ogni volta.

: inserisci la capsula, selezioni la lunghezza e lasci che la Genio S faccia il resto, così non devi regolare manualmente l’erogazione ogni volta. Ampia varietà di caffè e altre bevande : puoi passare dall’espresso al caffè lungo, fino a tante altre preparazioni in capsula, così ogni membro della famiglia trova la sua bevanda preferita.

: puoi passare dall’espresso al caffè lungo, fino a tante altre preparazioni in capsula, così ogni membro della famiglia trova la sua bevanda preferita. Funzione XL fino a 300 ml : consente di riempire tazze extra large per chi ama caffè lunghi o bevande da sorseggiare alla scrivania per più tempo, senza dover fare due erogazioni.

: consente di riempire tazze extra large per chi ama caffè lunghi o bevande da sorseggiare alla scrivania per più tempo, senza dover fare due erogazioni. Hot&Cold con selezione della temperatura : scegli in un gesto se preparare bevande calde o fredde, regolando il livello di temperatura in base al tipo di capsula e alla stagione.

: scegli in un gesto se preparare bevande calde o fredde, regolando il livello di temperatura in base al tipo di capsula e alla stagione. Serbatoio removibile da 0,8 litri : riduce la frequenza di ricarica dell’acqua e rende più semplice la pulizia, così la manutenzione quotidiana richiede pochi minuti.

: riduce la frequenza di ricarica dell’acqua e rende più semplice la pulizia, così la manutenzione quotidiana richiede pochi minuti. Sistema Thermoblock e spegnimento automatico: la macchina raggiunge rapidamente la temperatura ideale e si spegne da sola dopo 1 minuto di inattività, aiutandoti a consumare meno energia.

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FAQ La Nescafé Dolce Gusto Genio S permette di preparare bevande fredde? Sì, grazie alla funzione Hot&Cold puoi erogare sia bevande calde sia fredde selezionando la temperatura. Qual è la capacità del serbatoio della Nescafé Dolce Gusto Genio S? Il serbatoio removibile ha una capacità di 0,8 litri, sufficiente per più erogazioni senza ricaricare spesso. Posso fare caffè lunghi con la Nescafé Dolce Gusto Genio S? Sì, puoi regolare la lunghezza della bevanda e usare la funzione XL per tazze fino a 300 ml. La Nescafé Dolce Gusto Genio S si spegne da sola? Sì, dispone di spegnimento automatico dopo 1 minuto di inattività per ridurre i consumi.