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Ogni mattina ti ritrovi a scegliere tra caffè in polvere, cialde o capsule e vorresti una sola macchina che gestisca tutto senza complicazioni? Con uno sconto del 38% la Melchioni Aromatica Plus diventa una soluzione unica per preparare espresso, cappuccino e latte macchiato direttamente a casa, senza rinunciare alla qualità del bar. Lo sconto del 38% la rende particolarmente interessante per chi cerca versatilità e risparmio.

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Questa macchina da caffè nasce per offrire grande flessibilità d’uso in uno spazio compatto: puoi passare dal caffè in polvere alle cialde E.S.E. fino alle capsule in base alle tue abitudini e a quelle della famiglia. La pompa ad alta pressione permette di ottenere un espresso dal gusto intenso e con una crema corposa, mentre il montalatte manuale regolabile ti consente di creare facilmente cappuccini e bevande a base di latte con una schiuma densa. Il serbatoio da 1,2 litri e gli accessori inclusi semplificano l’utilizzo quotidiano, rendendola adatta a chi vuole praticità e un’esperienza completa.

Melchioni Aromatica Plus in offerta su Amazon: sconto del 38% per la macchina da caffè 3 in 1

In questo momento su Amazon puoi acquistare la Melchioni Aromatica Plus approfittando di uno sconto del 38% rispetto al prezzo di listino, con un prezzo pari a 55,90€. Per una macchina da caffè espresso 3 in 1 con montalatte integrato, serbatoio da 1,2 litri e compatibilità con diverse tipologie di caffè, si tratta di una proposta competitiva nella fascia delle soluzioni domestiche versatili. Chi desidera una soluzione unica per espresso e cappuccino può valutare questa offerta per Melchioni Aromatica Plus a soli 55,90€ senza dover investire nelle macchine più costose dedicate a un solo formato.

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La macchina da caffè Melchioni con le tre modalità e il montalatte manuale

Se in casa ognuno ha il proprio modo di bere il caffè, una macchina che gestisce più formati e permette anche di montare il latte può risolvere molti compromessi a colazione e dopo i pasti.

Compatibilità 3 in 1 (caffè in polvere, cialde E.S.E. e capsule): puoi usare il formato che preferisci, alternando miscele e intensità senza cambiare macchina.

(caffè in polvere, cialde E.S.E. e capsule): puoi usare il formato che preferisci, alternando miscele e intensità senza cambiare macchina. Pompa ad alta pressione : l’estrazione dell’espresso è più completa, con aroma intenso e crema più corposa, avvicinando il risultato a quello del bar.

: l’estrazione dell’espresso è più completa, con aroma intenso e crema più corposa, avvicinando il risultato a quello del bar. Serbatoio da 1,2 litri removibile : riduce il numero di rabbocchi durante la giornata e rende più pratiche le operazioni di riempimento e pulizia.

: riduce il numero di rabbocchi durante la giornata e rende più pratiche le operazioni di riempimento e pulizia. Montalatte manuale regolabile : puoi preparare cappuccini, latte macchiato e altre bevande calde con una schiuma più densa e cremosa, personalizzando la consistenza.

: puoi preparare cappuccini, latte macchiato e altre bevande calde con una schiuma più densa e cremosa, personalizzando la consistenza. Accessori inclusi (cucchiaio dosatore e braccetti con adattatori): hai fin da subito tutto il necessario per usare i diversi formati di caffè senza acquisti aggiuntivi.

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FAQ Con quali formati di caffè è compatibile la Melchioni Aromatica Plus? La Melchioni Aromatica Plus è compatibile con caffè in polvere, cialde E.S.E. e capsule. La Melchioni Aromatica Plus permette di preparare cappuccini? Sì, è dotata di montalatte manuale regolabile per cappuccini e latte macchiato. Qual è la capacità del serbatoio della Melchioni Aromatica Plus? Il serbatoio dell’acqua ha una capacità di 1,2 litri ed è removibile. Quali accessori sono inclusi con la Melchioni Aromatica Plus? Sono inclusi un cucchiaio dosatore e braccetti con adattatori per capsule, mono/bi-porzione e cialde.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.