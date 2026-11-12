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La macchina per il caffè G3 Ferrari Alchimia compatibile con cialde e caffè in polvere è in offerta a un prezzo stracciato. Affare lampo.

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Preparare a casa un espresso e una bevanda schiumosa, senza limitarsi a un solo tipo di caffè, è più semplice con una macchina compatibile con cialde e polvere. La G3 Ferrari G10188 Alchimia è disponibile a 71,75 euro.

G3 Ferrari G10188 Alchimia 71,75 € Acquista su Amazon

Questa macchina per espresso unisce una pompa da 15 bar e una potenza di 950 W a tre filtri in acciaio inox, utilizzabili con cialde e caffè in polvere. Il cappuccinatore consente di preparare la schiuma per il cappuccino e di erogare acqua calda per tè e tisane; la funzione Stop, inoltre, permette di scegliere la lunghezza del caffè.

G3 Ferrari G10188 Alchimia a 71,75 euro, con espresso e cappuccinatore

Se vuoi preparare espresso e bevande calde con lo stesso apparecchio, la G3 Ferrari G10188 Alchimia è proposta a 71,75 euro. I tre filtri permettono di scegliere tra cialde e caffè in polvere e di preparare una o due tazze; il cappuccinatore aggiunge la possibilità di montare la schiuma per il cappuccino o di erogare acqua calda. Il prezzo indicato dal tool è quello disponibile, mentre non sono riportate informazioni su sconti, coupon, rate, consegna Prime, resi o scadenza della promozione.

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La macchina per espresso con pompa da 15 bar e serbatoio da 1,2 L

Per chi vuole variare la preparazione senza usare apparecchi diversi, la macchina combina più funzioni pratiche in un solo prodotto:

Compatibilità con cialde e caffè in polvere : i tre filtri inox permettono di scegliere il formato preferito e di preparare una o due tazze.

: i tre filtri inox permettono di scegliere il formato preferito e di preparare una o due tazze. Pompa ULKA da 15 bar e potenza di 950 W : sono i dati di funzionamento dichiarati per la preparazione dell’espresso.

: sono i dati di funzionamento dichiarati per la preparazione dell’espresso. Funzione Stop : consente di personalizzare la lunghezza del caffè, per adattare la tazza alle proprie preferenze.

: consente di personalizzare la lunghezza del caffè, per adattare la tazza alle proprie preferenze. Cappuccinatore con erogazione di acqua calda : permette di preparare schiuma per cappuccino oppure bevande come tè e tisane.

: permette di preparare schiuma per cappuccino oppure bevande come tè e tisane. Serbatoio da 1,2 litri, termometro e scaldatazze: la macchina monitora la temperatura, aiuta a mantenere calde le tazze e dispone di un serbatoio con la capacità indicata.

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Scopri ora la G3 Ferrari Alchimia: prepara espresso, cappuccino e bevande calde.

FAQ La G3 Ferrari G10188 Alchimia è compatibile con le cialde? Sì, i tre filtri inox sono compatibili con cialde e caffè in polvere. Quante tazze si possono preparare? I filtri permettono di preparare una o due tazze. La macchina può preparare cappuccino e tè? Sì. Il cappuccinatore consente di ottenere schiuma per il cappuccino e di erogare acqua calda per tè e tisane. È possibile regolare la lunghezza del caffè? Sì, la funzione Stop permette di personalizzare la lunghezza del caffè.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.