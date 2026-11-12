La macchina per il caffè G3 Ferrari Alchimia crolla di prezzo: affare per tutti
La macchina per il caffè G3 Ferrari Alchimia compatibile con cialde e caffè in polvere è in offerta a un prezzo stracciato. Affare lampo.
Preparare a casa un espresso e una bevanda schiumosa, senza limitarsi a un solo tipo di caffè, è più semplice con una macchina compatibile con cialde e polvere. La G3 Ferrari G10188 Alchimia è disponibile a 71,75 euro.
Questa macchina per espresso unisce una pompa da 15 bar e una potenza di 950 W a tre filtri in acciaio inox, utilizzabili con cialde e caffè in polvere. Il cappuccinatore consente di preparare la schiuma per il cappuccino e di erogare acqua calda per tè e tisane; la funzione Stop, inoltre, permette di scegliere la lunghezza del caffè.
G3 Ferrari G10188 Alchimia a 71,75 euro, con espresso e cappuccinatore
Se vuoi preparare espresso e bevande calde con lo stesso apparecchio, la G3 Ferrari G10188 Alchimia è proposta a 71,75 euro. I tre filtri permettono di scegliere tra cialde e caffè in polvere e di preparare una o due tazze; il cappuccinatore aggiunge la possibilità di montare la schiuma per il cappuccino o di erogare acqua calda. Il prezzo indicato dal tool è quello disponibile, mentre non sono riportate informazioni su sconti, coupon, rate, consegna Prime, resi o scadenza della promozione.
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La macchina per espresso con pompa da 15 bar e serbatoio da 1,2 L
Per chi vuole variare la preparazione senza usare apparecchi diversi, la macchina combina più funzioni pratiche in un solo prodotto:
- Compatibilità con cialde e caffè in polvere: i tre filtri inox permettono di scegliere il formato preferito e di preparare una o due tazze.
- Pompa ULKA da 15 bar e potenza di 950 W: sono i dati di funzionamento dichiarati per la preparazione dell’espresso.
- Funzione Stop: consente di personalizzare la lunghezza del caffè, per adattare la tazza alle proprie preferenze.
- Cappuccinatore con erogazione di acqua calda: permette di preparare schiuma per cappuccino oppure bevande come tè e tisane.
- Serbatoio da 1,2 litri, termometro e scaldatazze: la macchina monitora la temperatura, aiuta a mantenere calde le tazze e dispone di un serbatoio con la capacità indicata.
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Scopri ora la G3 Ferrari Alchimia: prepara espresso, cappuccino e bevande calde.
FAQ
Sì, i tre filtri inox sono compatibili con cialde e caffè in polvere.
I filtri permettono di preparare una o due tazze.
Sì. Il cappuccinatore consente di ottenere schiuma per il cappuccino e di erogare acqua calda per tè e tisane.
Sì, la funzione Stop permette di personalizzare la lunghezza del caffè.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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