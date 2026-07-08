Macchina caffè Cecotec con filtro digitale oggi al 57% di sconto
Cecotec Macchina Caffè a Filtro Digitale 12 Tazze, caffettiera programmabile da 800W con caraffa in vetro da 1,3L e funzione mantiene caldo è in sconto del 57%.
Mattine di corsa, poco tempo e il desiderio di trovare il caffè già pronto quando arrivi in cucina: una buona macchina a filtro può davvero cambiare la routine. In queste ore la Cecotec Macchina Caffè a Filtro Digitale 12 Tazze è proposta con uno sconto del 57%, un’occasione interessante per chi cerca una soluzione capiente, programmabile e facile da usare per tutta la famiglia.
Questa caffettiera digitale combina una buona capacità con funzioni pensate per semplificare la vita quotidiana: la programmazione fino a 24 ore permette di impostare in anticipo l’orario di preparazione, mentre il display LCD retroilluminato rende immediata la lettura delle impostazioni. La tecnologia ExtremeAroma è progettata per esaltare il gusto del caffè, la funzione di mantenimento in caldo mantiene la bevanda alla temperatura giusta e la struttura in acciaio inox con caraffa in vetro da 1,3 litri assicura praticità e un’estetica adatta a qualsiasi cucina.
Cecotec Macchina Caffè a Filtro Digitale 12 Tazze con sconto del 57%
La promozione in corso rende la Cecotec Macchina Caffè a Filtro Digitale 12 Tazze particolarmente interessante per chi vuole una caffettiera programmabile senza spendere troppo. Con un prezzo di 29,90€ grazie allo sconto del 57%, si colloca tra le soluzioni economiche della sua categoria pur offrendo funzioni avanzate come la programmazione 24 ore su 24, il mantenimento in caldo e lo spegnimento automatico. In questa fascia di prezzo è difficile trovare una macchina con caraffa in vetro da 1,3 litri e finiture in acciaio inox. Se stai cercando un modello capiente per la famiglia o l’ufficio, il fatto che la Cecotec Macchina Caffè a Filtro Digitale 12 Tazze sia disponibile con uno sconto del 57% rappresenta un motivo in più per valutarla finché la promo resta attiva.
La caffettiera digitale Cecotec con il programma 24 ore e la caraffa da 1,3 litri
Se al mattino hai bisogno di trovare il caffè pronto per te e per tutta la famiglia, questa macchina a filtro punta proprio sulla combinazione tra praticità e capacità.
- Programmazione 24 ore su 24: puoi impostare con anticipo l’orario di preparazione, così al risveglio il caffè è già pronto senza perdere tempo.
- Tecnologia ExtremeAroma: ottimizza l’estrazione per ottenere un gusto più intenso e omogeneo, ideale per chi ama un caffè filtro dal sapore pieno.
- Capacità di 1,3 litri fino a 12 tazze: perfetta per famiglie numerose, ospiti o piccoli uffici, evita di dover ripreparare il caffè più volte.
- Funzione di mantenimento in caldo: mantiene il caffè alla temperatura ideale per un periodo prolungato, così puoi servirti con calma senza che si raffreddi subito.
- Potenza di 800 W: garantisce tempi di preparazione contenuti, permettendoti di avere una caraffa piena in pochi minuti.
- Ugello antigoccia: ti consente di versare il caffè senza sporcare il piano di lavoro, riducendo al minimo le gocce indesiderate.
- Filtro permanente incluso: puoi usare il filtro riutilizzabile per risparmiare sui consumabili, ma hai anche la possibilità di impiegare filtri di carta se preferisci una manutenzione più rapida.
- Spegnimento automatico e serbatoio con finestra: maggiore sicurezza e controllo del livello dell’acqua, così non rischi di dimenticare la macchina accesa o di riempire troppo poco il serbatoio.
- Accessori in dotazione: il filtro extra e il cucchiaio dosatore ti aiutano a misurare sempre la giusta quantità di polvere per un risultato costante.
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Cecotec Macchina Caffè a Filtro Digitale 12 Tazze al 57% di sconto: approfitta dell’offerta lampo finché le scorte sono disponibili.
FAQ
La caraffa in vetro da 1,3 litri permette di preparare fino a 12 tazze di caffè filtro in un’unica erogazione.
Sì, è programmabile 24 ore su 24 e puoi impostare in anticipo l’orario in cui desideri che inizi la preparazione del caffè.
Sì, include un filtro permanente riutilizzabile e ti permette anche di usare filtri di carta se lo preferisci.
Sì, dispone di una funzione di mantenimento in caldo che conserva il caffè alla giusta temperatura dopo la preparazione.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.