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Cecotec Macchina Caffè a Filtro Digitale 12 Tazze, caffettiera programmabile da 800W con caraffa in vetro da 1,3L e funzione mantiene caldo è in sconto del 57%.

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Mattine di corsa, poco tempo e il desiderio di trovare il caffè già pronto quando arrivi in cucina: una buona macchina a filtro può davvero cambiare la routine. In queste ore la Cecotec Macchina Caffè a Filtro Digitale 12 Tazze è proposta con uno sconto del 57%, un’occasione interessante per chi cerca una soluzione capiente, programmabile e facile da usare per tutta la famiglia.

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Questa caffettiera digitale combina una buona capacità con funzioni pensate per semplificare la vita quotidiana: la programmazione fino a 24 ore permette di impostare in anticipo l’orario di preparazione, mentre il display LCD retroilluminato rende immediata la lettura delle impostazioni. La tecnologia ExtremeAroma è progettata per esaltare il gusto del caffè, la funzione di mantenimento in caldo mantiene la bevanda alla temperatura giusta e la struttura in acciaio inox con caraffa in vetro da 1,3 litri assicura praticità e un’estetica adatta a qualsiasi cucina.

Cecotec Macchina Caffè a Filtro Digitale 12 Tazze con sconto del 57%

La promozione in corso rende la Cecotec Macchina Caffè a Filtro Digitale 12 Tazze particolarmente interessante per chi vuole una caffettiera programmabile senza spendere troppo. Con un prezzo di 29,90€ grazie allo sconto del 57%, si colloca tra le soluzioni economiche della sua categoria pur offrendo funzioni avanzate come la programmazione 24 ore su 24, il mantenimento in caldo e lo spegnimento automatico. In questa fascia di prezzo è difficile trovare una macchina con caraffa in vetro da 1,3 litri e finiture in acciaio inox. Se stai cercando un modello capiente per la famiglia o l’ufficio, il fatto che la Cecotec Macchina Caffè a Filtro Digitale 12 Tazze sia disponibile con uno sconto del 57% rappresenta un motivo in più per valutarla finché la promo resta attiva.

La caffettiera digitale Cecotec con il programma 24 ore e la caraffa da 1,3 litri

Se al mattino hai bisogno di trovare il caffè pronto per te e per tutta la famiglia, questa macchina a filtro punta proprio sulla combinazione tra praticità e capacità.

Programmazione 24 ore su 24 : puoi impostare con anticipo l’orario di preparazione, così al risveglio il caffè è già pronto senza perdere tempo.

: puoi impostare con anticipo l’orario di preparazione, così al risveglio il caffè è già pronto senza perdere tempo. Tecnologia ExtremeAroma : ottimizza l’estrazione per ottenere un gusto più intenso e omogeneo, ideale per chi ama un caffè filtro dal sapore pieno.

: ottimizza l’estrazione per ottenere un gusto più intenso e omogeneo, ideale per chi ama un caffè filtro dal sapore pieno. Capacità di 1,3 litri fino a 12 tazze : perfetta per famiglie numerose, ospiti o piccoli uffici, evita di dover ripreparare il caffè più volte.

: perfetta per famiglie numerose, ospiti o piccoli uffici, evita di dover ripreparare il caffè più volte. Funzione di mantenimento in caldo : mantiene il caffè alla temperatura ideale per un periodo prolungato, così puoi servirti con calma senza che si raffreddi subito.

: mantiene il caffè alla temperatura ideale per un periodo prolungato, così puoi servirti con calma senza che si raffreddi subito. Potenza di 800 W : garantisce tempi di preparazione contenuti, permettendoti di avere una caraffa piena in pochi minuti.

: garantisce tempi di preparazione contenuti, permettendoti di avere una caraffa piena in pochi minuti. Ugello antigoccia : ti consente di versare il caffè senza sporcare il piano di lavoro, riducendo al minimo le gocce indesiderate.

: ti consente di versare il caffè senza sporcare il piano di lavoro, riducendo al minimo le gocce indesiderate. Filtro permanente incluso : puoi usare il filtro riutilizzabile per risparmiare sui consumabili, ma hai anche la possibilità di impiegare filtri di carta se preferisci una manutenzione più rapida.

: puoi usare il filtro riutilizzabile per risparmiare sui consumabili, ma hai anche la possibilità di impiegare filtri di carta se preferisci una manutenzione più rapida. Spegnimento automatico e serbatoio con finestra : maggiore sicurezza e controllo del livello dell’acqua, così non rischi di dimenticare la macchina accesa o di riempire troppo poco il serbatoio.

: maggiore sicurezza e controllo del livello dell’acqua, così non rischi di dimenticare la macchina accesa o di riempire troppo poco il serbatoio. Accessori in dotazione: il filtro extra e il cucchiaio dosatore ti aiutano a misurare sempre la giusta quantità di polvere per un risultato costante.

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FAQ Quante tazze di caffè posso preparare con la Cecotec Macchina Caffè a Filtro Digitale 12 Tazze? La caraffa in vetro da 1,3 litri permette di preparare fino a 12 tazze di caffè filtro in un’unica erogazione. La Cecotec Macchina Caffè a Filtro Digitale 12 Tazze è programmabile per il mattino? Sì, è programmabile 24 ore su 24 e puoi impostare in anticipo l’orario in cui desideri che inizi la preparazione del caffè. La Cecotec Macchina Caffè a Filtro Digitale 12 Tazze ha il filtro riutilizzabile? Sì, include un filtro permanente riutilizzabile e ti permette anche di usare filtri di carta se lo preferisci. La Cecotec Macchina Caffè a Filtro Digitale 12 Tazze mantiene il caffè caldo dopo l’erogazione? Sì, dispone di una funzione di mantenimento in caldo che conserva il caffè alla giusta temperatura dopo la preparazione.