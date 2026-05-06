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Sconto del 33% a 99,99€. ThermoBlock, montalatte e 2 tazze, compatibile con caffè macinato e cialde E.S.E. Scopri e approfitta ora.

Amazon

Cerchi una macchina per il caffè completa e facile da usare? Oggi l’Electrolux Explore 6 è protagonista di una promo davvero interessante su Amazon, con uno sconto del 33% che rende l’acquisto particolarmente conveniente. È la soluzione all-in-one per espresso e cappuccino in cucina senza complicazioni.

Electrolux Explore 6

Questa macchina sa farsi apprezzare per la rapidità con cui è pronta all’uso e per la costanza della temperatura, così da ottenere tazze dal gusto pieno. Consente di preparare fino a 2 tazze per volta e integra un montalatte per una schiuma cremosa. La compatibilità con caffè in polvere e cialde E.S.E. offre massima flessibilità, mentre la vaschetta estraibile semplifica la pulizia e lascia spazio anche a tazze alte fino a 12 cm.

Electrolux Explore 6 in offerta su Amazon: sconto del 33%

Al momento puoi acquistare l’Electrolux Explore 6 a un prezzo di 99,99€, decisamente interessante per una macchina in grado di gestire espresso e cappuccino. In queste ore l’Electrolux Explore 6 è disponibile con uno sconto del 33%, una riduzione che alza l’asticella del rapporto qualità/prezzo.

Considerando le funzioni presenti e la flessibilità d’uso, il valore dell’offerta è concreto per chi desidera una soluzione compatta e affidabile per la colazione di tutti i giorni, con la comodità di passare dalla tazzina singola a due erogazioni in un attimo.

La macchina da caffè Electrolux con la tecnologia ThermoBlock e il montalatte integrato

Il cuore tecnico è la tecnologia ThermoBlock, pensata per portare l’acqua alla temperatura ideale in pochi istanti e mantenerla stabile. Il set filtro 2‑in‑1 semplifica la preparazione con caffè macinato e, grazie all’inserto dedicato, con cialde E.S.E.. Con la regolazione automatica del volume imposti la quantità in base alla tazza con un tocco, mentre la vaschetta raccogligocce è estraibile per una pulizia veloce.

Per gli amanti delle bevande a base di latte, il montalatte integrato crea una schiuma vellutata e corposa per cappuccini e latte macchiati. Senza la vaschetta, la macchina ospita tazze fino a 12 cm di altezza, così puoi alternare tazzine e mug senza rinunce. Il design in colore nero si adatta con discrezione a qualsiasi cucina.

Electrolux Explore 6

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