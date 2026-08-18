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De’Longhi Nespresso Vertuo Pop 69,90 € -46% 129,00 € Risparmi 59,10 € Acquista su Amazon

Hai poco tempo ma non vuoi rinunciare a un caffè di qualità, sempre uguale al bar, a qualsiasi ora del giorno? Questa esigenza di rapidità e costanza nella tazzina trova risposta nella De’Longhi Nespresso Vertuo Pop, oggi proposta con uno sconto del 46%, che ti permette di entrare nell’ecosistema Vertuo con una spesa ridotta e 60 capsule incluse.

De’Longhi Nespresso Vertuo Pop 69,90 € -46% 129,00 € Risparmi 59,10 € Acquista su Amazon

La Vertuo Pop nasce per chi vuole passare da un semplice espresso a un sistema più flessibile, capace di offrire dal ristretto al mug con la stessa facilità. Grazie alla tecnologia proprietaria Vertuo Line e alle capsule dedicate, permette di ottenere una crema ricca e morbida e caffè intensi o più lunghi a seconda del gusto, con un design compatto, un serbatoio d’acqua removibile da 560 ml e una gestione energetica pensata per chi la usa più volte al giorno.

De’Longhi Nespresso Vertuo Pop in offerta su Amazon: sconto del 46%

In questo momento la De’Longhi Nespresso Vertuo Pop è proposta a 69,90€ grazie a uno sconto del 46% rispetto al prezzo di listino, una cifra molto competitiva per una macchina a capsule con tecnologia Vertuo e con ben 60 capsule incluse. A questo prezzo entra in gioco come soluzione particolarmente interessante rispetto ad altre macchine della stessa fascia, soprattutto se cerchi un sistema che copra più formati in tazza senza complicazioni.

Non mancano le attenzioni ai consumi, come l’Eco Mode con spegnimento automatico dopo 2 minuti di inattività, utile se la usi spesso durante la giornata e vuoi evitare sprechi energetici. In più, l’utilizzo delle capsule in alluminio riciclato e riciclabile si inserisce in un percorso di sostenibilità che rende l’acquisto più consapevole.

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Approfitta dello sconto sulla De’Longhi Nespresso Vertuo Pop

La macchina da caffè Nespresso con i formati multipli e la crema ricca

Se in famiglia ognuno vuole un caffè diverso, dalla tazzina rapida al mug abbondante, avere una macchina rigida su un solo formato è limitante: la macchina da caffè Nespresso Vertuo nasce proprio per semplificare questa situazione con una sola soluzione compatta.

Sistema Nespresso Vertuo Line con 5 formati in tazza : da Ristretto (20 ml) a Espresso (40 ml), Double Espresso (80 ml), Gran Lungo (150 ml) e Mug (230 ml), così ogni membro della famiglia trova il proprio stile di caffè senza cambiare macchina.

: da Ristretto (20 ml) a Espresso (40 ml), Double Espresso (80 ml), Gran Lungo (150 ml) e Mug (230 ml), così ogni membro della famiglia trova il proprio stile di caffè senza cambiare macchina. Caffè con crema ricca e morbida : la tecnologia Vertuo è studiata per estrarre una crema densa e persistente, ideale se ami l’effetto “bar" anche a casa, sia sulle tazze corte sia su quelle più lunghe.

: la tecnologia Vertuo è studiata per estrarre una crema densa e persistente, ideale se ami l’effetto “bar" anche a casa, sia sulle tazze corte sia su quelle più lunghe. Selezione di 60 capsule incluse : trovi già in confezione Ristretto Intenso, Diavolitto, Altissio, Double Espresso Scuro e Double Espresso Chiaro, così puoi testare subito intensità diverse e capire quali miscele fanno per te.

: trovi già in confezione Ristretto Intenso, Diavolitto, Altissio, Double Espresso Scuro e Double Espresso Chiaro, così puoi testare subito intensità diverse e capire quali miscele fanno per te. Intensità fino a 12 su 12 : le varianti come Vertuo Ristretto Intenso, Altissio e Diavolitto coprono gradazioni forti, con note intense e vellutate, perfette per chi cerca un caffè deciso; le Double Espresso Chiaro e Scuro offrono invece profili corposi ma più aromatici.

: le varianti come Vertuo Ristretto Intenso, Altissio e Diavolitto coprono gradazioni forti, con note intense e vellutate, perfette per chi cerca un caffè deciso; le Double Espresso Chiaro e Scuro offrono invece profili corposi ma più aromatici. Serbatoio dell’acqua removibile da 560 ml : sufficiente per più erogazioni consecutive senza doverlo riempire in continuazione, pratico da estrarre e pulire anche in cucine piccole.

: sufficiente per più erogazioni consecutive senza doverlo riempire in continuazione, pratico da estrarre e pulire anche in cucine piccole. Eco Mode con spegnimento automatico dopo 2 minuti : riduce i consumi se ti dimentichi di spegnerla, senza rinunciare alla prontezza quando hai bisogno di un caffè veloce.

: riduce i consumi se ti dimentichi di spegnerla, senza rinunciare alla prontezza quando hai bisogno di un caffè veloce. Capsule in alluminio riciclato e riciclabile : almeno l’85% della capsula proviene da alluminio riciclato, un plus per chi vuole limitare l’impatto ambientale continuando a usare una macchina a capsule.

: almeno l’85% della capsula proviene da alluminio riciclato, un plus per chi vuole limitare l’impatto ambientale continuando a usare una macchina a capsule. Impegno alla sostenibilità: Nespresso, come B Corporation certificata, segue standard verificati di performance sociale e ambientale, un elemento che può fare la differenza se guardi anche all’etica dei marchi che acquisti.

De’Longhi Nespresso Vertuo Pop 69,90 € -46% 129,00 € Risparmi 59,10 € Acquista su Amazon

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De’Longhi Nespresso Vertuo Pop, approfitta ora dell’offerta lampo al 46% prima che le scorte si esauriscano.

FAQ Quanti formati di caffè posso preparare con la De'Longhi Nespresso Vertuo Pop? La Vertuo Pop supporta 5 formati: Ristretto 20 ml, Espresso 40 ml, Double Espresso 80 ml, Gran Lungo 150 ml e Mug 230 ml. Quante capsule sono incluse con la Nespresso Vertuo Pop? In confezione trovi 60 capsule Nespresso Vertuo assortite tra Ristretto Intenso, Diavolitto, Altissio, Double Espresso Scuro e Double Espresso Chiaro. Il serbatoio dell’acqua della Vertuo Pop è removibile? Sì, la macchina ha un serbatoio dell’acqua removibile da 560 ml, facile da riempire e pulire. La Nespresso Vertuo Pop ha una funzione di spegnimento automatico? Sì, integra l’Eco Mode con spegnimento automatico dopo 2 minuti di inattività per ridurre i consumi.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.