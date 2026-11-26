De'Longhi, la macchina per il caffè con uno sconto esagerato: offerta shock
La macchina per il caffè automatica De'Longhi Magnifica Plus è in offerta con il 37% di sconto e prepara un cappuccino come quello del bar.
Preparare a casa caffè e bevande con latte richiede tempo e passaggi diversi, soprattutto quando ognuno ha gusti differenti. La De’Longhi Magnifica Plus permette di scegliere tra 18 ricette e oggi è proposta con uno sconto del 37%.
Questa macchina automatica macina i chicchi al momento e consente di adattare la macinatura scegliendo tra 13 livelli. Il pannello touch a colori da 3,5 pollici permette di selezionare le bevande e impostare fino a quattro profili utente; per le ricette con latte, il sistema LatteCrema Hot prepara automaticamente una schiuma calda e cremosa anche con bevande vegetali.
De’Longhi Magnifica Plus in offerta: sconto del 37%
La macchina è disponibile a 499,88 euro per la De’Longhi Magnifica Plus, con uno sconto indicato del 37%. Il prezzo e la percentuale permettono di valutare la promozione prima dell’acquisto; il risparmio in euro non è specificato. La scheda non riporta informazioni su pagamento rateale, coupon, scadenza della promozione, consegna Prime o tempi di reso. Per chi cerca una macchina automatica che riunisca macinatura, preparazione di ricette diverse e sistema per il latte, il modello concentra queste funzioni in un unico apparecchio.
Acquista subito la De’Longhi Magnifica Plus in offerta
La macchina da caffè De’Longhi con macinatura regolabile e sistema LatteCrema
Se vuoi preparare diverse bevande senza dover gestire separatamente la macinatura e la schiuma di latte, le funzioni integrate possono semplificare la routine quotidiana. Ecco cosa offre questo modello:
- Macinacaffè integrato con 13 livelli: i chicchi vengono macinati al momento e puoi regolare la macinatura in base alle tue preferenze, senza dover ricorrere a un macinacaffè separato.
- 18 ricette con un solo tocco: tra le bevande disponibili ci sono espresso, cappuccino, lungo, Americano, flat white e cortado. La varietà consente di scegliere ricette differenti direttamente dalla macchina.
- LatteCrema Hot: prepara automaticamente una schiuma calda e cremosa usando latte o bevande a base vegetale, per realizzare le ricette che la prevedono.
- Display touch a colori da 3,5 pollici e quattro profili: le animazioni accompagnano l’interazione e i profili permettono a più persone di personalizzare l’esperienza d’uso.
- Componenti pensati per la pulizia: il gruppo di infusione è rimovibile e lavabile sotto acqua corrente; il piano poggia-tazze in acciaio inox è lavabile in lavastoviglie.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
- Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
Approfitta ora dello sconto del 37% sulla De’Longhi Magnifica Plus.
FAQ
La macchina offre 18 ricette, tra cui espresso, cappuccino, lungo, Americano, flat white e cortado.
Sì. Il sistema LatteCrema Hot utilizza latte o bevande a base vegetale per preparare una schiuma calda e cremosa.
Sì, il macinacaffè integrato offre 13 livelli di macinatura.
Il gruppo di infusione si può rimuovere e lavare sotto acqua corrente; il piano poggia-tazze in acciaio inox è lavabile in lavastoviglie.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.