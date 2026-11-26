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La macchina per il caffè automatica De'Longhi Magnifica Plus è in offerta con il 37% di sconto e prepara un cappuccino come quello del bar.

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Preparare a casa caffè e bevande con latte richiede tempo e passaggi diversi, soprattutto quando ognuno ha gusti differenti. La De’Longhi Magnifica Plus permette di scegliere tra 18 ricette e oggi è proposta con uno sconto del 37%.

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Questa macchina automatica macina i chicchi al momento e consente di adattare la macinatura scegliendo tra 13 livelli. Il pannello touch a colori da 3,5 pollici permette di selezionare le bevande e impostare fino a quattro profili utente; per le ricette con latte, il sistema LatteCrema Hot prepara automaticamente una schiuma calda e cremosa anche con bevande vegetali.

De’Longhi Magnifica Plus in offerta: sconto del 37%

La macchina è disponibile a 499,88 euro per la De’Longhi Magnifica Plus, con uno sconto indicato del 37%. Il prezzo e la percentuale permettono di valutare la promozione prima dell’acquisto; il risparmio in euro non è specificato. La scheda non riporta informazioni su pagamento rateale, coupon, scadenza della promozione, consegna Prime o tempi di reso. Per chi cerca una macchina automatica che riunisca macinatura, preparazione di ricette diverse e sistema per il latte, il modello concentra queste funzioni in un unico apparecchio.

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La macchina da caffè De’Longhi con macinatura regolabile e sistema LatteCrema

Se vuoi preparare diverse bevande senza dover gestire separatamente la macinatura e la schiuma di latte, le funzioni integrate possono semplificare la routine quotidiana. Ecco cosa offre questo modello:

Macinacaffè integrato con 13 livelli : i chicchi vengono macinati al momento e puoi regolare la macinatura in base alle tue preferenze, senza dover ricorrere a un macinacaffè separato.

: i chicchi vengono macinati al momento e puoi regolare la macinatura in base alle tue preferenze, senza dover ricorrere a un macinacaffè separato. 18 ricette con un solo tocco : tra le bevande disponibili ci sono espresso, cappuccino, lungo, Americano, flat white e cortado. La varietà consente di scegliere ricette differenti direttamente dalla macchina.

: tra le bevande disponibili ci sono espresso, cappuccino, lungo, Americano, flat white e cortado. La varietà consente di scegliere ricette differenti direttamente dalla macchina. LatteCrema Hot : prepara automaticamente una schiuma calda e cremosa usando latte o bevande a base vegetale, per realizzare le ricette che la prevedono.

: prepara automaticamente una schiuma calda e cremosa usando latte o bevande a base vegetale, per realizzare le ricette che la prevedono. Display touch a colori da 3,5 pollici e quattro profili : le animazioni accompagnano l’interazione e i profili permettono a più persone di personalizzare l’esperienza d’uso.

: le animazioni accompagnano l’interazione e i profili permettono a più persone di personalizzare l’esperienza d’uso. Componenti pensati per la pulizia: il gruppo di infusione è rimovibile e lavabile sotto acqua corrente; il piano poggia-tazze in acciaio inox è lavabile in lavastoviglie.

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Approfitta ora dello sconto del 37% sulla De’Longhi Magnifica Plus.

FAQ Quante bevande può preparare la De'Longhi Magnifica Plus? La macchina offre 18 ricette, tra cui espresso, cappuccino, lungo, Americano, flat white e cortado. La De'Longhi Magnifica Plus prepara bevande con latte vegetale? Sì. Il sistema LatteCrema Hot utilizza latte o bevande a base vegetale per preparare una schiuma calda e cremosa. È possibile regolare la macinatura dei chicchi? Sì, il macinacaffè integrato offre 13 livelli di macinatura. Come si pulisce la macchina da caffè? Il gruppo di infusione si può rimuovere e lavare sotto acqua corrente; il piano poggia-tazze in acciaio inox è lavabile in lavastoviglie.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.