Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

De'Longhi Lattissima One, macchina da caffè a capsule con montalatte automatico e 3 ricette al latte è in offerta con sconto del 33%.

De’Longhi Lattissima One 199,00 € -33% 299,00 € Risparmi 100,00 € Acquista su Amazon

Ogni mattina ti ritrovi a sognare un cappuccino da bar ma finisci per ripiegare su un caffè veloce e anonimo? Oggi puoi cambiare abitudine: la De’Longhi Lattissima One è in offerta con uno sconto del 33%, e ti permette di preparare bevande cremose a base di latte e caffè direttamente a casa, in pochi secondi e senza sporcare mezza cucina.

De’Longhi Lattissima One 199,00 € -33% 299,00 € Risparmi 100,00 € Acquista su Amazon

Questa macchina compatta è pensata per chi vuole una coccola al latte senza complicazioni: riempi la caraffa con la quantità di latte che desideri, premi un pulsante e la Lattissima One monta il latte fresco direttamente nella tazza, restituendoti cappuccino, latte macchiato o espresso macchiato con una schiuma omogenea. Il design salvia scuro elegante e le dimensioni ridotte la rendono adatta anche alle cucine più piccole, mentre i componenti rimovibili e resistenti alla lavastoviglie semplificano al massimo la pulizia quotidiana e la manutenzione.

De’Longhi Lattissima One in offerta su Amazon con il 33% di sconto

Con questa promozione su Amazon la De’Longhi Lattissima One scende a 199,00€, grazie a uno sconto del 33% che la rende particolarmente competitiva rispetto alle altre macchine a capsule con montalatte automatico della stessa fascia. Inoltre, la puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero da 39,80 euro al mese. Il sistema a 19 bar garantisce estrazioni di qualità da bar, mentre il riscaldamento rapido in meno di 20 secondi la rende perfetta per chi ha poco tempo al mattino. Se cerchi una soluzione completa per caffè e cappuccini, il De’Longhi Lattissima One è disponibile con uno sconto del 33%, con il vantaggio di portarti a casa una macchina compatta ma molto versatile per l’uso quotidiano.

Amazon

Approfitta ora della De’Longhi Lattissima One in sconto

La macchina da caffè De’Longhi con il sistema latte fresco one touch e la pompa da 19 bar

Se al mattino vuoi un caffè cremoso o un cappuccino perfetto senza complicarti la vita con macchine professionali ingombranti, questa soluzione compatta ti offre un mix di semplicità, velocità e resa in tazza davvero convincente.

Sistema a 19 bar : la pompa ad alta pressione assicura un’estrazione completa dell’aroma dalle capsule, così ottieni espressi intensi e consistenti come al bar, anche se non hai esperienza con macchine manuali.

: la pompa ad alta pressione assicura un’estrazione completa dell’aroma dalle capsule, così ottieni espressi intensi e consistenti come al bar, anche se non hai esperienza con macchine manuali. Tre ricette a base di latte integrate : puoi scegliere tra Espresso Macchiato, Cappuccino e Latte Macchiato con un solo tocco, ideale se in famiglia ognuno ha i propri gusti e vuoi soddisfarli tutti senza dover regolare impostazioni complesse ogni volta.

: puoi scegliere tra Espresso Macchiato, Cappuccino e Latte Macchiato con un solo tocco, ideale se in famiglia ognuno ha i propri gusti e vuoi soddisfarli tutti senza dover regolare impostazioni complesse ogni volta. Sistema latte fresco one touch monodose : la caraffa dedicata ti permette di usare solo il latte che ti serve per quella bevanda, evitando sprechi e ottenendo sempre una schiuma montata al momento, direttamente nella tua tazza.

: la caraffa dedicata ti permette di usare solo il latte che ti serve per quella bevanda, evitando sprechi e ottenendo sempre una schiuma montata al momento, direttamente nella tua tazza. Design compatto e colore Dark Sage : con dimensioni di 15x33x26 cm, la macchina entra facilmente su qualsiasi piano cucina o angolo coffee corner, aggiungendo anche un tocco di stile grazie alla finitura elegante e ai dettagli cromati.

: con dimensioni di 15x33x26 cm, la macchina entra facilmente su qualsiasi piano cucina o angolo coffee corner, aggiungendo anche un tocco di stile grazie alla finitura elegante e ai dettagli cromati. Serbatoio acqua e caraffa latte lavabili in lavastoviglie: i componenti rimovibili rendono la pulizia rapida e senza fatica, mentre l’allarme di decalcificazione ti aiuta a mantenere le prestazioni nel tempo e a preservare il gusto del caffè.

De’Longhi Lattissima One 199,00 € -33% 299,00 € Risparmi 100,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia" e “offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

De’Longhi Lattissima One, approfitta subito dell’offerta lampo al 33% prima che le scorte si esauriscano.

FAQ La De'Longhi Lattissima One è ingombrante in cucina? No, ha dimensioni compatte di circa 15x33x26 cm ed è pensata per stare anche su piani piccoli. Posso preparare cappuccino e latte macchiato con la Lattissima One? Sì, offre tre ricette a base di latte: Espresso Macchiato, Cappuccino e Latte Macchiato selezionabili con un pulsante. I componenti della De'Longhi Lattissima One si possono lavare in lavastoviglie? Sì, il serbatoio dell'acqua e la caraffa del latte sono rimovibili e lavabili in lavastoviglie. Serve molto tempo per il riscaldamento della macchina? No, il sistema a 19 bar raggiunge la temperatura in meno di 20 secondi, ideale per l’uso quotidiano veloce.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.