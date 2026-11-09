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Con la De'Longhi La Specialista Arte Touch sarà come avere il bar direttamente in casa. Facile da utilizzare, è disponibile a un prezzo mai visto: risparmi centinaia di euro.

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Preparare a casa caffè diversi senza rinunciare al controllo sulla macinatura e sul latte può richiedere tempo e più strumenti. La De’Longhi La Specialista Touch EC9455.M è ora disponibile con uno sconto del 28%.

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Questa macchina unisce la preparazione dell’espresso alla possibilità di realizzare un Cold Brew in meno di cinque minuti. Per il latte si può scegliere tra schiumatura automatica, con temperatura e consistenza selezionabili, e modalità manuale. Il controllo touch e il set di accessori incluso completano una proposta pensata per portare a casa diverse opzioni di preparazione.

De’Longhi La Specialista Touch: sconto del 28% e circa 194 euro di risparmio

Con un prezzo indicato di 499 euro, la De’Longhi La Specialista Touch EC9455.M è proposta con uno sconto del 28%: il risparmio corrisponde a circa 194 euro calcolati a partire dal prezzo attuale e dalla percentuale segnalata. Se cerchi una macchina espresso con macinacaffè e opzioni per preparare anche bevande fredde, puoi portarti a casa la De’Longhi La Specialista Touch a 499 euro. Non sono disponibili informazioni su rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso.

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La macchina espresso De’Longhi con il Cold Brew e la schiumatura automatica

Se vuoi preparare a casa bevande differenti e adattare il risultato ai tuoi gusti, le funzioni della macchina offrono più possibilità senza limitarsi all’espresso tradizionale:

Macinatura con sensori di precisione : i sensori aiutano a ottenere una macinatura uniforme, così puoi contare su una consistenza ottimale durante la preparazione del caffè.

: i sensori aiutano a ottenere una macinatura uniforme, così puoi contare su una consistenza ottimale durante la preparazione del caffè. Cold Brew in meno di cinque minuti : la funzione di estrazione a freddo permette di preparare rapidamente una bevanda rinfrescante. Tra le ricette indicate ci sono anche Espresso, Long Black, Caffè ed Espresso Cool.

: la funzione di estrazione a freddo permette di preparare rapidamente una bevanda rinfrescante. Tra le ricette indicate ci sono anche Espresso, Long Black, Caffè ed Espresso Cool. Controllo attivo della temperatura : il mantenimento costante della temperatura dell’acqua contribuisce a rendere più regolare l’infusione, per avere un controllo maggiore sulla tazza preparata.

: il mantenimento costante della temperatura dell’acqua contribuisce a rendere più regolare l’infusione, per avere un controllo maggiore sulla tazza preparata. Schiumatura del latte automatica o manuale : Auto LatteArt consente di selezionare temperatura e consistenza; la modalità manuale lascia invece spazio a una preparazione più personale.

: Auto LatteArt consente di selezionare temperatura e consistenza; la modalità manuale lascia invece spazio a una preparazione più personale. Set di benvenuto incluso: nella confezione sono indicati un bricco per latte da 350 ml, una spazzola per la manutenzione e due filtri, uno singolo e uno doppio. Gli accessori permettono di iniziare con diverse configurazioni di preparazione.

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FAQ La De'Longhi La Specialista Touch prepara il Cold Brew? Sì, la funzione di estrazione a freddo consente di preparare un Cold Brew in meno di cinque minuti. La schiumatura del latte è automatica o manuale? Sono disponibili entrambe le modalità: Auto LatteArt permette di scegliere temperatura e consistenza, mentre la modalità manuale offre un controllo diretto. Quali accessori sono inclusi? Il set indicato comprende un bricco per latte da 350 ml, una spazzola per la manutenzione e due filtri per il caffè, singolo e doppio. Quali ricette si possono preparare? Sono indicate le ricette Espresso, Long Black, Caffè, Cold Brew ed Espresso Cool.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.