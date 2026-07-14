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Cecotec Cumbia Cremmaet Compact Steam, macchina da caffè superautomatica compatta con 19 bar, Thermoblock e vaporizzatore è in sconto del 45%.

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La colazione di corsa, la pausa dopo pranzo o il rientro serale hanno tutti lo stesso problema: trovare un caffè buono e veloce senza dipendere dal bar. In questo momento la Cecotec Cumbia Cremmaet Compact Steam è proposta con uno sconto del 45%, rendendo molto più accessibile una macchina da caffè superautomatica compatta pensata per semplificare la routine quotidiana.

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Questa macchina unisce formato compatto e funzionamento plug&play: basta premere un pulsante per ottenere un espresso o un americano a partire da chicchi di caffè appena macinati. La pompa da 19 bar serve a estrarre al meglio crema e aroma, mentre il sistema Thermoblock porta l’acqua alla temperatura ideale in pochi secondi. Il vaporizzatore integrato permette di montare il latte per cappuccini e bevande schiumate, e la possibilità di personalizzare e memorizzare quantità e intensità del caffè aiuta a trovare facilmente la propria ricetta quotidiana. Il serbatoio da 120 g di caffè con chiusura ermetica protegge l’aroma, il contenitore dell’acqua da 1,1 litri è rimovibile e il ciclo di pulizia automatica contribuisce a mantenere la macchina sempre efficiente.

Cecotec Cumbia Cremmaet Compact Steam in offerta: sconto del 45% a soli 124,90€

La promo attiva rende la macchina da caffè Cecotec Cumbia Cremmaet Compact Steam particolarmente interessante per chi vuole passare al caffè in grani senza spendere cifre da top di gamma. In questa fascia di prezzo è raro trovare una superautomatica compatta con 19 bar di pressione, sistema Thermoblock e vaporizzatore integrato. In questo momento il Cecotec Cumbia Cremmaet Compact Steam è disponibile con uno sconto del 45%, portando il prezzo a 124,90€ e rendendo il passaggio dal bar alla tazzina fatta in casa molto più conveniente. Se stai valutando un upgrade rispetto alle macchine a capsule, questa offerta può essere un buon compromesso tra investimento iniziale e dotazione.

La macchina da caffè Cecotec con il sistema Thermoblock rapido e il vaporizzatore integrato

Se vuoi migliorare la qualità del caffè quotidiano senza complicarti la vita, questa superautomatica compatta punta proprio su praticità e risultati costanti nella tazzina.

Sistema Plug&Play per espresso e americano da caffè in grani : con un solo pulsante ottieni la bevanda pronta, senza dover regolare ogni volta i parametri, ideale se al mattino hai poco tempo ma non vuoi rinunciare al caffè appena macinato.

: con un solo pulsante ottieni la bevanda pronta, senza dover regolare ogni volta i parametri, ideale se al mattino hai poco tempo ma non vuoi rinunciare al caffè appena macinato. Pompa a 19 bar di pressione : aiuta a estrarre una crema densa e un aroma intenso, avvicinando il risultato a quello del bar anche con un utilizzo domestico.

: aiuta a estrarre una crema densa e un aroma intenso, avvicinando il risultato a quello del bar anche con un utilizzo domestico. Riscaldamento rapido Thermoblock : porta l’acqua alla temperatura corretta in pochi secondi, così non devi aspettare e puoi preparare più caffè di seguito senza rallentamenti.

: porta l’acqua alla temperatura corretta in pochi secondi, così non devi aspettare e puoi preparare più caffè di seguito senza rallentamenti. Vaporizzatore per schiumare il latte : ti permette di preparare cappuccini e latte macchiato, aggiungendo varietà alle bevande senza acquistare accessori separati.

: ti permette di preparare cappuccini e latte macchiato, aggiungendo varietà alle bevande senza acquistare accessori separati. Personalizzazione e memorizzazione di quantità e intensità : puoi adattare la tazzina ai tuoi gusti, che tu preferisca un espresso corto e intenso o un caffè più lungo e delicato.

: puoi adattare la tazzina ai tuoi gusti, che tu preferisca un espresso corto e intenso o un caffè più lungo e delicato. Serbatoio da 120 g di caffè in grani a chiusura ermetica : contribuisce a mantenere l’aroma dei chicchi più a lungo, così non perdi qualità tra una preparazione e l’altra.

: contribuisce a mantenere l’aroma dei chicchi più a lungo, così non perdi qualità tra una preparazione e l’altra. Serbatoio d’acqua rimovibile da 1,1 litri : offre autonomia sufficiente per più caffè senza ricariche continue ed è facile da riempire e pulire.

: offre autonomia sufficiente per più caffè senza ricariche continue ed è facile da riempire e pulire. Sistema di pulizia automatica: riduce la manutenzione quotidiana e aiuta a mantenere la macchina efficiente, a patto di seguire le indicazioni di pulizia regolare.

Cecotec Cumbia Cremmaet Compact Steam 124,90 € -45% 229,00 € Risparmi 104,10 € Acquista su Amazon

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Cecotec Cumbia Cremmaet Compact Steam al 45% di sconto: approfitta ora dell’offerta lampo prima che le scorte si esauriscano.

FAQ La Cecotec Cumbia Cremmaet Compact Steam funziona solo con caffè in grani? Questa macchina è pensata per usare caffè in grani, che vengono macinati al momento prima dell’erogazione. Quanta acqua contiene il serbatoio della Cecotec Cumbia Cremmaet Compact Steam? Il serbatoio dell’acqua è rimovibile e ha una capacità di 1,1 litri, sufficiente per più caffè consecutivi. La Cecotec Cumbia Cremmaet Compact Steam monta il latte per cappuccini? Sì, include un vaporizzatore che permette di schiumare il latte e preparare cappuccini e altre bevande calde. La Cecotec Cumbia Cremmaet Compact Steam ha un programma di pulizia automatica? Sì, è dotata di un sistema di pulizia automatica che aiuta a mantenerla efficiente nel tempo se usato regolarmente.