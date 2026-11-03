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La macchina per il caffè espresso Cecotec Baristeo Intima è in offerta con il 48% di sconto e costa quasi la metà. Utilizzo professionale e prepara anche il cappuccino.

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Preparare a casa un espresso con una crema ricca o un cappuccino con latte montato può richiedere una macchina adatta e semplice da gestire. La Cecotec Baristeo Intima è disponibile con uno sconto del 48%.

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Questa macchina espresso punta su un’estrazione personalizzabile: il controllo PID permette di selezionare la temperatura di pre-infusione, mentre il sistema Thermoblock aiuta a mantenerla nell’intervallo ottimale. La pompa da 15 bar e il portafiltro professionale da 58 mm sono pensati per un’estrazione uniforme e una crema più densa. Il vaporizzatore orientabile in acciaio inox consente di montare il latte, mentre il serbatoio estraibile da 1,7 litri riduce la necessità di rabbocchi frequenti.

Cecotec Baristeo Intima: sconto del 48% e risparmio di circa 177 euro

Per chi vuole preparare espresso e bevande con latte a casa, la Cecotec Baristeo Intima è proposta a 191,99 euro, con uno sconto dichiarato del 48% e un risparmio di circa 177 euro rispetto al prezzo pieno calcolato a partire dalla percentuale indicata. Puoi trovare la Cecotec Baristeo Intima con uno sconto del 48%. Le informazioni disponibili non specificano eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi per il reso.

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La macchina espresso Cecotec con pompa da 15 bar e controllo PID

Se vuoi variare la preparazione senza rinunciare alla praticità, alcune caratteristiche possono fare la differenza nell’uso quotidiano:

Controllo PID della temperatura di pre-infusione : puoi adattare la temperatura alla varietà dei chicchi e personalizzare l’estrazione secondo le tue preferenze.

: puoi adattare la temperatura alla varietà dei chicchi e personalizzare l’estrazione secondo le tue preferenze. Pompa da 15 bar e portafiltro da 58 mm : la pressione costante e la distribuzione uniforme del calore aiutano a ottenere un espresso con crema e aroma.

: la pressione costante e la distribuzione uniforme del calore aiutano a ottenere un espresso con crema e aroma. Sistema Thermoblock : mantiene la temperatura nel suo intervallo ottimale, così la macchina è pensata per preparare il caffè nelle condizioni indicate dal produttore.

: mantiene la temperatura nel suo intervallo ottimale, così la macchina è pensata per preparare il caffè nelle condizioni indicate dal produttore. Vaporizzatore orientabile in acciaio inox : permette di montare il latte per preparare cappuccini e altre bevande a base di latte.

: permette di montare il latte per preparare cappuccini e altre bevande a base di latte. Serbatoio estraibile da 1,7 litri : offre autonomia per preparare più caffè prima di doverlo riempire.

: offre autonomia per preparare più caffè prima di doverlo riempire. Doppia uscita e vassoio scaldatazze: puoi preparare fino a due caffè alla volta e scaldare le tazze prima di servirli.

Cecotec Baristeo Intima 191,99 € -48% 369,00 € Risparmi 177,01 € Acquista su Amazon

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FAQ La Cecotec Baristeo Intima può preparare due caffè alla volta? Sì, la doppia uscita consente di preparare fino a due caffè contemporaneamente. Qual è la capacità del serbatoio dell’acqua? Il serbatoio estraibile ha una capacità di 1,7 litri. È possibile montare il latte per preparare un cappuccino? Sì, è dotata di un vaporizzatore orientabile in acciaio inox per montare il latte. La temperatura di pre-infusione è regolabile? Sì, il controllo PID permette di selezionare la temperatura di pre-infusione.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.