Bialetti Gioia PLUS, la macchina per il caffè compatta a prezzo stracciato
La macchina per il caffè espresso Bialetti Gioia PLUS è in offerta con uno sconto del 33% e costa pochissimo. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Nella confezione anche 48 capsule.
Preparare un espresso a casa con una macchina compatta e impostazioni regolabili può essere comodo per chi vuole personalizzare la bevanda. La Bialetti Gioia PLUS è proposta con uno sconto del 33%.
Il design compatto è pensato per chi cerca una macchina dall’ingombro contenuto, mentre il regolatore permette di intervenire sulla temperatura e sulla lunghezza del caffè. Il sistema di estrazione Bialetti 2.0 è descritto come pensato per ottenere un caffè cremoso e vellutato. La confezione comprende inoltre 48 capsule originali Bialetti Il Caffè d’Italia in alluminio.
Bialetti Gioia PLUS in offerta: sconto del 33% e circa 33 euro di risparmio
La macchina espresso Bialetti Gioia PLUS è disponibile a 66,90 euro, con uno sconto del 33% e un risparmio di circa 33 euro rispetto al prezzo di riferimento. Nella confezione sono incluse 48 capsule, così il sistema è accompagnato da una dotazione iniziale di caffè. Per la Bialetti Gioia PLUS a 66,90 euro, verifica la disponibilità e le condizioni aggiornate direttamente sulla pagina del prodotto.
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La macchina da caffè Bialetti con temperatura regolabile e capsule incluse
Se vuoi preparare l’espresso con impostazioni personalizzabili e avere indicazioni sullo stato della macchina, queste sono le caratteristiche da considerare:
- Regolazione della temperatura e della lunghezza del caffè: consente di intervenire su due impostazioni della bevanda in base alle proprie preferenze.
- Sistema di estrazione Bialetti 2.0: è pensato per un caffè cremoso e vellutato, come descritto nelle caratteristiche del prodotto.
- Spie luminose di segnalazione: indicano quando manca acqua, quando il cassetto capsule è vicino alla capienza massima e quando è necessaria la decalcificazione.
- Formato compatto e design esclusivo: la macchina è pensata per chi desidera un modello dalle dimensioni contenute e dall’estetica curata. È disponibile in bianco, rosso e nero; questa versione è bianca.
- Compatibilità con capsule originali Bialetti: funziona esclusivamente con le capsule Il Caffè d’Italia in alluminio. Nella confezione ne sono incluse 48.
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FAQ
Funziona esclusivamente con capsule originali Bialetti Il Caffè d’Italia in alluminio.
La confezione comprende 48 capsule.
Sì, la macchina dispone di un regolatore per la temperatura e la lunghezza del caffè.
Segnalano la mancanza d’acqua, il cassetto capsule vicino alla capienza massima e la necessità di decalcificazione.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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