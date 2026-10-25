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La macchina per il caffè compatta Bialetti Gioia è in offerta con uno sconto del 33% e costa meno di 50 euro.

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Desideri preparare un espresso a casa senza occupare troppo spazio in cucina? La Bialetti Gioia è proposta a 47 euro, con uno sconto del 33%.

Questa macchina da caffè è pensata per chi vuole gustare a casa l’espresso italiano e cerca un apparecchio compatto, con linee eleganti e attenzione ai dettagli. Il funzionamento è automatico: puoi scegliere tra caffè corto e lungo e personalizzare la quantità erogata in tazza grazie al Flow Meter. La pompa da 20 bar e il sistema Thermoblock sono indicati per ottenere un espresso cremoso e omogeneo, mantenendo la temperatura adatta alla preparazione.

Bialetti Gioia in offerta: sconto del 33% e prezzo di 47 euro

Se cerchi una macchina compatta per preparare caffè a casa, la Bialetti Gioia è disponibile a 47 euro, con uno sconto del 33%. È un modello automatico, adatto a chi desidera scegliere tra espresso lungo e corto e regolare la quantità in tazza. Il serbatoio ha una capacità di 0,5 litri e il cassettino può contenere fino a otto capsule. Il prezzo e lo sconto sono quelli riportati nella scheda dell’offerta; non sono indicati ulteriori dettagli su rate, coupon, scadenza della promozione, consegna o tempi di reso.

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La macchina da caffè Bialetti con pompa da 20 bar e Flow Meter

Per chi vuole preparare a casa caffè di lunghezza diversa e ha poco spazio a disposizione, le dimensioni compatte e le funzioni automatiche sono elementi da considerare. Ecco le caratteristiche che distinguono questo modello:

Funzionamento con capsule originali Bialetti : la macchina è compatibile esclusivamente con le capsule Bialetti il Caffè d’Italia in alluminio, un’informazione utile per scegliere le capsule da utilizzare.

: la macchina è compatibile esclusivamente con le capsule Bialetti il Caffè d’Italia in alluminio, un’informazione utile per scegliere le capsule da utilizzare. Preparazione automatica di caffè lungo o corto : puoi selezionare il tipo di espresso e personalizzare la quantità erogata in tazza con il Flow Meter.

: puoi selezionare il tipo di espresso e personalizzare la quantità erogata in tazza con il Flow Meter. Pompa da 20 bar e sistema Thermoblock : secondo le caratteristiche dichiarate, contribuiscono a ottenere un espresso cremoso e omogeneo e a mantenere la temperatura per il caffè.

: secondo le caratteristiche dichiarate, contribuiscono a ottenere un espresso cremoso e omogeneo e a mantenere la temperatura per il caffè. Serbatoio da 0,5 litri e vano per otto capsule : questi dati aiutano a valutare la capacità della macchina e del cassettino prima dell’acquisto.

: questi dati aiutano a valutare la capacità della macchina e del cassettino prima dell’acquisto. Formato compatto e poggia tazza rimovibile: la macchina è pensata per adattarsi alla cucina e il supporto si può rimuovere.

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FAQ Con quali capsule funziona la Bialetti Gioia? Funziona esclusivamente con le capsule originali Bialetti il Caffè d’Italia in alluminio. La Bialetti Gioia permette di scegliere la quantità di caffè? Sì. Puoi scegliere tra caffè lungo o corto e personalizzare la quantità erogata in tazza grazie al Flow Meter. Quanta acqua contiene il serbatoio? Il serbatoio ha una capacità di 0,5 litri. Quante capsule può contenere il cassettino? Il cassettino può contenere fino a otto capsule.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.