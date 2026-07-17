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De’Longhi Rivelia, macchina da caffè automatica compatta con LatteCrema, 16 bevande one-touch e portachicchi intercambiabili al 38% di sconto.

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Se il tuo sogno è goderti a casa un espresso da bar o un cappuccino sempre perfetto, ma senza perdere tempo con impostazioni complicate, questa offerta fa davvero gola: la De’Longhi Rivelia è in promo con uno sconto del 38%, così puoi portarti in cucina una macchina automatica completa, pronta a preparare 16 bevande diverse con un solo tocco.

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Questa macchina da caffè automatica punta tutto sulla semplicità d’uso e sulla personalizzazione: il display touch a colori da 3,5" guida passo passo tra le bevande disponibili, mentre il sistema con contenitori portachicchi intercambiabili ti permette di cambiare miscela al volo, passando da un espresso intenso a un decaffeinato senza compromessi. Il design compatto ed elegante, con angoli morbidi e finiture lucide, la rende adatta anche alle cucine più moderne e curate.

De’Longhi Rivelia in offerta su Amazon: sconto del 38%

La promozione attuale rende questa macchina automatica particolarmente interessante per chi vuole salire di livello rispetto alle classiche macchinette a capsule. Con lo sconto del 38% il prezzo scende a 552,00€, una cifra decisamente competitiva per una macchina con macinacaffè integrato, sistema LatteCrema e ben 16 bevande selezionabili dal pannello touch. Considerando le funzioni avanzate e il livello di personalizzazione, si posiziona in modo aggressivo rispetto ad altre macchine della stessa fascia automatica. Se stai valutando un upgrade dell’angolo caffè, il De’Longhi Rivelia è disponibile con uno sconto del 38% che può rendere l’acquisto molto più accessibile.

La macchina da caffè De’Longhi con il macinacaffè integrato e il sistema LatteCrema

Per chi è stanco di un caffè sempre uguale e poco personalizzabile, questa macchina automatica propone una serie di funzioni pensate proprio per adattarsi alle abitudini quotidiane e alla qualità del chicco che utilizzi.

Portachicchi intercambiabili con 2 contenitori da 250 g : puoi dedicare un serbatoio alla miscela classica e l’altro al decaffeinato, passando da una all’altra in qualsiasi momento senza dover svuotare o pulire ogni volta.

: puoi dedicare un serbatoio alla miscela classica e l’altro al decaffeinato, passando da una all’altra in qualsiasi momento senza dover svuotare o pulire ogni volta. Display full-touch a colori da 3,5" : le 16 bevande sono a portata di dito, con icone chiare e animazioni che rendono intuitiva la scelta, ideale anche per chi non è pratico di macchine automatiche.

: le 16 bevande sono a portata di dito, con icone chiare e animazioni che rendono intuitiva la scelta, ideale anche per chi non è pratico di macchine automatiche. Funzione Coffee Routines con fino a 4 profili utente : la macchina memorizza le abitudini di ogni membro della famiglia e adatta il menù durante la giornata, proponendo subito le bevande più usate all’ora della colazione o della pausa pomeridiana.

: la macchina memorizza le abitudini di ogni membro della famiglia e adatta il menù durante la giornata, proponendo subito le bevande più usate all’ora della colazione o della pausa pomeridiana. Macinacaffè integrato con 13 livelli : puoi regolare la macinatura per esaltare gli aromi dei chicchi che preferisci, dal caffè più fine e intenso a quello più grossolano e delicato.

: puoi regolare la macinatura per esaltare gli aromi dei chicchi che preferisci, dal caffè più fine e intenso a quello più grossolano e delicato. Tecnologia Bean Adapt : la macchina regola automaticamente macinatura, dose e temperatura in base ai chicchi scelti, così ottieni un’estrazione ottimale senza dover intervenire manualmente su ogni parametro.

: la macchina regola automaticamente macinatura, dose e temperatura in base ai chicchi scelti, così ottieni un’estrazione ottimale senza dover intervenire manualmente su ogni parametro. LatteCrema Hot per cappuccini cremosi : genera una schiuma densa e alla giusta temperatura, perfetta per cappuccino, latte macchiato e bevande a base di latte, anche vegetale, con pulizia automatica del circuito latte.

: genera una schiuma densa e alla giusta temperatura, perfetta per cappuccino, latte macchiato e bevande a base di latte, anche vegetale, con pulizia automatica del circuito latte. Design compatto ed elegante: l’ingombro ridotto e le finiture lucide con angoli morbidi la rendono facile da inserire su qualsiasi piano cucina, senza sacrificare lo stile.

De’Longhi Rivelia 552,00 € -38% 889,00 € Risparmi 337,00 € Acquista su Amazon

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De’Longhi Rivelia, sconto del 38%: approfitta ora dell’offerta lampo fino a esaurimento scorte.

FAQ Quante bevande diverse può preparare la De’Longhi Rivelia? La De’Longhi Rivelia permette di selezionare direttamente 16 bevande diverse con un solo tocco dal display touch. La De’Longhi Rivelia permette di usare miscele di caffè diverse? Sì, dispone di portachicchi intercambiabili con 2 contenitori da 250 g per passare facilmente da una miscela all’altra, anche decaffeinata. Come funziona il sistema LatteCrema sulla De’Longhi Rivelia? Il sistema LatteCrema Hot crea una schiuma di latte calda, densa e cremosa, con pulizia automatica del circuito latte dopo l’uso. La De’Longhi Rivelia è adatta a cucine piccole? Sì, ha un design compatto con angoli morbidi e finiture lucide, pensato per integrarsi facilmente anche in cucine con poco spazio.