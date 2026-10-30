Libero
OFFERTE

De'Longhi, la macchina da caffè a un prezzo stracciato: affare per tutti

La macchina per caffè americano De'Longhi con caraffa in vetro per 5 tazze e spegnimento automatico è in offerta con uno sconto del 28%.

3 min di lettura

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

De’Longhi ICM14011 macchina per caffè americano con caraffa in vetro Amazon

Preparare più tazze di caffè senza dover ripetere l’operazione è utile a colazione o quando si condivide la pausa. La De’Longhi ICM14011 è disponibile con uno sconto del 28%.

Acquista ora su Amazon

Questa macchina per caffè americano prepara fino a 5 tazze e include una caraffa in vetro. La funzione aroma sfrutta un’erogazione lenta per favorire il contatto tra acqua e caffè macinato, mentre la piastra mantiene caldo il caffè nella caraffa. Il serbatoio da 0,65 litri ha un oblò trasparente per controllare il livello dell’acqua e lo spegnimento automatico interviene 40 minuti dopo l’ultimo caffè erogato.

Iscriviti al canale Telegram per offerte in anteprima

De’Longhi ICM14011 in offerta: sconto del 28% e prezzo di 38,80 euro

Se cerchi una macchina semplice per preparare caffè americano in più porzioni, la De’Longhi ICM14011 è proposta a 38,80 euro, con uno sconto del 28%. La caraffa permette di servire fino a cinque tazze e la funzione di autospegnimento aggiunge una misura pratica per l’uso quotidiano. Le informazioni disponibili non indicano possibilità di pagamento a rate, coupon, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi per il reso.

Acquista ora su Amazon

De’Longhi ICM14011 macchina per caffè americano con caraffa in vetroAmazon

Acquista subito la De’Longhi ICM14011 in offerta

La macchina per caffè americano De’Longhi con caraffa da 5 tazze e autospegnimento

Per chi vuole preparare più caffè in una volta sola e gestire la routine con comandi essenziali, questa macchina abbina capacità compatta e funzioni pratiche. Ecco cosa offre:

  • Caraffa in vetro per 5 tazze: permette di preparare più porzioni in un unico ciclo, utile per una colazione condivisa o per avere caffè da servire in più momenti.
  • Funzione aroma e lenta erogazione: il maggior contatto con la polvere di caffè favorisce l’estrazione di aroma e caffeina, per un gusto descritto come corposo e rotondo.
  • Spegnimento automatico dopo 40 minuti: la macchina si spegne dopo l’ultimo caffè erogato, senza richiedere un intervento manuale.
  • Serbatoio da 0,65 litri con indicatore visibile: l’oblò trasparente consente di controllare rapidamente il livello dell’acqua.
  • Filtro permanente e componenti lavabili in lavastoviglie: il filtro è in nylon e la caraffa e il supporto del filtro possono essere lavati in lavastoviglie.
  • Piastra poggia caraffa: mantiene caldo il caffè dopo la preparazione.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

  • Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
  • Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta ora dello sconto del 28% sulla De’Longhi ICM14011 finché l’offerta è attiva.

FAQ

Quante tazze di caffè prepara la De’Longhi ICM14011?

Prepara fino a 5 tazze e include una caraffa in vetro.

La De’Longhi ICM14011 si spegne automaticamente?

Sì, si spegne automaticamente 40 minuti dopo l’ultimo caffè erogato.

Quali componenti della macchina si possono lavare in lavastoviglie?

La caraffa e il supporto del filtro sono lavabili in lavastoviglie.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

TA.SK

Ti potrebbero interessare

So. Co. Ecologica

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963