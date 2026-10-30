De'Longhi, la macchina da caffè a un prezzo stracciato: affare per tutti
La macchina per caffè americano De'Longhi con caraffa in vetro per 5 tazze e spegnimento automatico è in offerta con uno sconto del 28%.
Preparare più tazze di caffè senza dover ripetere l’operazione è utile a colazione o quando si condivide la pausa. La De’Longhi ICM14011 è disponibile con uno sconto del 28%.
Questa macchina per caffè americano prepara fino a 5 tazze e include una caraffa in vetro. La funzione aroma sfrutta un’erogazione lenta per favorire il contatto tra acqua e caffè macinato, mentre la piastra mantiene caldo il caffè nella caraffa. Il serbatoio da 0,65 litri ha un oblò trasparente per controllare il livello dell’acqua e lo spegnimento automatico interviene 40 minuti dopo l’ultimo caffè erogato.
De’Longhi ICM14011 in offerta: sconto del 28% e prezzo di 38,80 euro
Se cerchi una macchina semplice per preparare caffè americano in più porzioni, la De’Longhi ICM14011 è proposta a 38,80 euro, con uno sconto del 28%. La caraffa permette di servire fino a cinque tazze e la funzione di autospegnimento aggiunge una misura pratica per l’uso quotidiano. Le informazioni disponibili non indicano possibilità di pagamento a rate, coupon, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi per il reso.
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La macchina per caffè americano De’Longhi con caraffa da 5 tazze e autospegnimento
Per chi vuole preparare più caffè in una volta sola e gestire la routine con comandi essenziali, questa macchina abbina capacità compatta e funzioni pratiche. Ecco cosa offre:
- Caraffa in vetro per 5 tazze: permette di preparare più porzioni in un unico ciclo, utile per una colazione condivisa o per avere caffè da servire in più momenti.
- Funzione aroma e lenta erogazione: il maggior contatto con la polvere di caffè favorisce l’estrazione di aroma e caffeina, per un gusto descritto come corposo e rotondo.
- Spegnimento automatico dopo 40 minuti: la macchina si spegne dopo l’ultimo caffè erogato, senza richiedere un intervento manuale.
- Serbatoio da 0,65 litri con indicatore visibile: l’oblò trasparente consente di controllare rapidamente il livello dell’acqua.
- Filtro permanente e componenti lavabili in lavastoviglie: il filtro è in nylon e la caraffa e il supporto del filtro possono essere lavati in lavastoviglie.
- Piastra poggia caraffa: mantiene caldo il caffè dopo la preparazione.
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FAQ
Prepara fino a 5 tazze e include una caraffa in vetro.
Sì, si spegne automaticamente 40 minuti dopo l’ultimo caffè erogato.
La caraffa e il supporto del filtro sono lavabili in lavastoviglie.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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