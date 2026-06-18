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Ninja SLUSHi, macchina per bevande ghiacciate con tecnologia Rapid Chill, recipiente da 1,9 L e 5 programmi automatici è in sconto del 46%.

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Nelle giornate più calde o durante una cena con amici, preparare granite, cocktail ghiacciati e frappé per tutti spesso significa sporcare mezzo piano cucina e perdere tempo tra ghiaccio e miscelazioni. Oggi puoi semplificare tutto grazie alla Ninja SLUSHi, macchina per bevande ghiacciate proposta con uno sconto del 46% che la rende molto più accessibile rispetto al listino.

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Questa macchina per bevande fredde punta tutto sulla semplicità: basta versare il liquido, scegliere il programma e lasciare che il sistema faccia il resto. La tecnologia Rapid Chill trasforma rapidamente i tuoi ingredienti in granita o milkshake e, grazie al sistema con compressore, mantiene la consistenza ghiacciata senza bisogno di aggiungere cubetti di ghiaccio o di mescolare di continuo.

Ninja SLUSHi in offerta su Amazon: sconto del 46% sulle bevande ghiacciate

Con questa promo la Ninja SLUSHi scende a 189,00€, con uno sconto del 46% rispetto al prezzo di listino. Parliamo di una macchina per bevande ghiacciate capiente e completa, proposta a una cifra in linea con i modelli di fascia medio-alta, ma con il vantaggio di avere un sistema dedicato alle granite domestiche e ai cocktail ghiacciati, pensato per servire più persone in una volta sola.

All’interno della stessa fascia di prezzo è difficile trovare soluzioni così versatili: grazie ai programmi dedicati puoi ottenere granite, cocktail ghiacciati, frappé, milkshake e succhi ghiacciati con un solo apparecchio. Se cerchi un modo rapido per alzare il livello dei tuoi aperitivi, la Ninja SLUSHi è disponibile con uno sconto del 46%, rendendo l’investimento molto più leggero.

La macchina Ninja per granite con la tecnologia Rapid Chill e il recipiente da 1,9 L

Se cerchi un modo pratico per preparare bevande ghiacciate per tutta la famiglia senza dover ricorrere a ghiaccio tritato o frullatori rumorosi, questa macchina è pensata proprio per ridurre al minimo lo sforzo e gli sprechi.

Bevande ghiacciate in modo semplice : niente mescolamenti manuali o bicchieri annacquati, basta premere un pulsante per ottenere granite e drink con la giusta consistenza.

: niente mescolamenti manuali o bicchieri annacquati, basta premere un pulsante per ottenere granite e drink con la giusta consistenza. Cinque impostazioni predefinite dedicate : puoi scegliere tra Granita, Cocktail ghiacciato, Frappé, Milkshake e Succo ghiacciato, così ogni bevanda esce già ottimizzata senza dover regolare tempi e potenza a mano.

: puoi scegliere tra Granita, Cocktail ghiacciato, Frappé, Milkshake e Succo ghiacciato, così ogni bevanda esce già ottimizzata senza dover regolare tempi e potenza a mano. Recipiente capiente fino a 1,9 L di liquidi : la capacità ti permette di preparare bevande per oltre 7 persone, ideale per feste, compleanni dei bambini o aperitivi in compagnia.

: la capacità ti permette di preparare bevande per oltre 7 persone, ideale per feste, compleanni dei bambini o aperitivi in compagnia. Tecnologia Rapid Chill per freschezza duratura : il sistema è studiato per trasformare un liquido in granita in pochi minuti e mantenerla ghiacciata a lungo, evitando diluizioni fastidiose mentre servi gli ospiti.

: il sistema è studiato per trasformare un liquido in granita in pochi minuti e mantenerla ghiacciata a lungo, evitando diluizioni fastidiose mentre servi gli ospiti. Dotazione completa di accessori: base motore con compressore WhisperChill, sistema a spirale e vassoio raccogligocce semplificano l’uso e la pulizia, mentre la guida con ricette ti aiuta a sperimentare subito nuove combinazioni.

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FAQ Quante persone possono essere servite con Ninja SLUSHi in una sola preparazione? Il recipiente consente di lavorare fino a 1,9 L di liquidi, sufficienti per oltre 7 persone. Serve aggiungere ghiaccio per usare la Ninja SLUSHi? No, la macchina utilizza la tecnologia Rapid Chill e il compressore per raffreddare i liquidi senza bisogno di cubetti di ghiaccio. Che tipi di bevande posso preparare con Ninja SLUSHi? Puoi realizzare granite, cocktail ghiacciati, frappé, milkshake e succhi ghiacciati grazie alle cinque impostazioni predefinite. Cosa è incluso nella confezione della Ninja SLUSHi? Sono inclusi base motore con compressore WhisperChill, recipiente con manico, sistema a spirale, raccoglitore condensa, vassoio raccogligocce e guida con 10 ricette.