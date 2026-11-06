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MacBook Pro OLED costa fino a 500 euro in più, ma mantiene i chip dei modelli mini-LED. Scopri chi può trarre vantaggio dal nuovo schermo e chi farebbe meglio a risparmiare.

Apple

Il MacBook Pro OLED affianca i modelli mini-LED con neri più profondi, contrasto superiore, touchscreen e supporto Adobe RGB, mantenendo i chip M5 Pro e M5 Max.

Il sovrapprezzo parte da 400 euro per il modello da 14 pollici e sale a 500 euro per quello da 16, mentre il design cambia con Dynamic Island e peso ridotto.

L’OLED è adatto a chi lavora con immagini e usa spesso lo schermo integrato; per molti professionisti il mini-LED resta più conveniente, con prestazioni analoghe.

Con l’arrivo in Italia del nuovo MacBook Pro con display OLED, disponibile dal 6 novembre, Apple amplia la propria gamma di portatili professionali, affiancando ai modelli con schermo mini-LED una nuova versione. Le differenze riguardano soprattutto il display e il design, mentre i processori rimangono gli stessi. Considerando anche il prezzo più elevato, vale la pena capire quali siano i miglioramenti e quando convenga scegliere il nuovo modello.

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MacBook Pro OLED vs mini-LED: cosa cambia nello schermo

MacBook Pro tradizionale utilizza un display Liquid Retina XDR con tecnologia mini-LED, basato su una retroilluminazione suddivisa in zone. Il nuovo PROLED XDR adotta invece un pannello tandem OLED, composto da due strati di pixel che emettono luce autonomamente.

Le differenze emergono soprattutto nelle scene scure. I pixel OLED possono spegnersi completamente per riprodurre il nero, ottenendo così una profondità maggiore ed eliminando gli aloni luminosi che possono comparire attorno agli oggetti chiari sugli schermi retroilluminati.

Il rapporto di contrasto passa da 1.000.000:1 a 10.000.000:1, mentre la luminosità massima HDR sale da 1.600 a 2.000 nit. Quest’ultimo valore indica un picco raggiungibile in determinate condizioni e non significa che l’intera superficie dello schermo sia sempre più luminosa.

Entrambi i display supportano ProMotion fino a 120 Hz, ma il nuovo OLED aggiunge la compatibilità con lo spazio colore Adobe RGB, particolarmente utile per chi si occupa di fotografia professionale.

La novità più evidente nell’utilizzo quotidiano è però il touchscreen, che consente di interagire direttamente con le applicazioni utilizzando le dita.

Design e mela illuminata: cosa cambia nei nuovi MacBook Pro

Apple ha mantenuto le linee dei modelli precedenti, intervenendo principalmente sulle dimensioni e sul peso.

Il MacBook Pro da 16 pollici con M5 Pro passa da 2,14 a 1,82 kg, mentre la diagonale dello schermo cresce leggermente fino a 16,3 pollici. È stata riprogettata anche la cerniera, per garantire una maggiore stabilità quando si utilizza il touchscreen.

Scompare il notch, sostituito dalla Dynamic Island, attraverso la quale è possibile visualizzare notifiche e controllare alcune funzioni di macOS.

Sul retro del coperchio torna inoltre la mela illuminata, uno dei dettagli più riconoscibili dei vecchi portatili Apple, assente ormai da diversi anni.

Perché MacBook Pro OLED ha lo stesso processore? Quando arriverà M7?

I nuovi MacBook Pro OLED utilizzano gli stessi chip M5 Pro e M5 Max dei modelli tradizionali, introdotti nel marzo 2026. Apple ha quindi scelto di rinnovare soprattutto il display e l’esperienza d’uso, senza intervenire sulla potenza di elaborazione delle configurazioni professionali.

Il chip M6 è già disponibile sul MacBook Pro tradizionale da 14 pollici, ma appartiene a una fascia diversa rispetto alle versioni Pro e Max.

Secondo le indiscrezioni, Apple avrebbe deciso di saltare la generazione M6 Pro e M6 Max per passare direttamente ai nuovi M7 Pro e M7 Max, che potrebbero arrivare verso la fine del 2027. Al momento, però, non ci sono conferme ufficiali.

MacBook Pro OLED o tradizionale: prezzi in Italia e quale comprare

La differenza di prezzo tra le due versioni è significativa. Sul sito italiano di Apple, il MacBook Pro tradizionale da 14 pollici con M5 Pro parte da 2.999 euro, mentre per la versione OLED con lo stesso processore servono 3.399 euro.

Nel formato da 16 pollici, il modello mini-LED con M5 Pro parte attualmente da circa 3.499 euro, contro i 3.999 euro del nuovo OLED.

Il sovrapprezzo è quindi di 400 euro per i modelli da 14 pollici e 500 euro per quelli da 16 pollici, considerando le configurazioni iniziali. Questi sono i prezzi di listino Apple in Italia: su Amazon e presso altri rivenditori si possono trovare offerte più convenienti, con prezzi e disponibilità che variano nel tempo.

Per chi vuole spendere meno, una delle alternative più interessanti è il MacBook Pro da 14 pollici con chip M6, disponibile a partire da 2.349 euro nella configurazione con 16 GB di memoria unificata e 1 TB di archiviazione. Mantiene il display Liquid Retina XDR con tecnologia mini-LED e può essere una scelta valida per chi utilizza il computer principalmente per lavoro, senza particolari esigenze di elaborazione grafica.

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Chi ha bisogno di maggiore potenza può invece orientarsi sul MacBook Pro tradizionale con M5 Pro, risparmiando rispetto alla corrispondente versione OLED.

Quale conviene comprare, quindi? Per la maggior parte dei professionisti che cercano prestazioni elevate senza esigenze particolari legate al display, MacBook Pro mini-LED con M5 Pro rimane probabilmente la scelta più equilibrata. Lo schermo Liquid Retina XDR offre già una qualità visiva elevata, con una luminosità HDR di picco di 1.600 nit e una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz.

Il risparmio può essere ancora più interessante per chi lavora prevalentemente con un monitor esterno. In questo caso, spendere diverse centinaia di euro in più per il pannello OLED potrebbe portare benefici limitati. La stessa cifra potrebbe essere investita in una configurazione con più memoria unificata, qualora necessaria per il proprio lavoro.

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MacBook Pro OLED è invece più indicato per chi utilizza quotidianamente lo schermo integrato, soprattutto nella fotografia professionale e nella correzione del colore dei video. Il supporto ad Adobe RGB e la maggiore luminosità di picco possono essere particolarmente utili in questi ambiti. Il touchscreen permette inoltre di eseguire alcune operazioni direttamente sul display, mentre il peso inferiore rende il portatile più comodo da trasportare.

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Chi possiede già un MacBook Pro con M5 Pro o M5 Max ha meno motivi per effettuare il passaggio. A parità di processore e memoria, le prestazioni rimangono sostanzialmente le stesse. L’aggiornamento può avere senso se le caratteristiche del nuovo display rispondono a esigenze lavorative specifiche.

Per chi utilizza ancora un MacBook Pro con processore M1 o M2, invece, il cambio potrebbe essere più interessante, soprattutto se il computer attuale comincia a mostrare difficoltà nella gestione dei progetti più impegnativi.

M6 vs M5 Max: quale processore è più potente e cosa aspettarsi da M7?

La numerazione dei processori Apple può creare qualche dubbio. M6 appartiene a una generazione più recente, ma M5 Max rimane decisamente più potente nelle attività professionali più impegnative.

Secondo i benchmark, M6 è circa il 9% più veloce nei test single-core, che misurano le prestazioni di un singolo core del processore.

M5 Max dispone però di una CPU fino a 18 core e di una GPU fino a 40 core, caratteristiche che gli consentono di ottenere risultati nettamente superiori nei test multi-core. Il vantaggio emerge soprattutto nel rendering e nell’editing video avanzato, dove è possibile sfruttare una maggiore potenza di elaborazione.

Attualmente, i chip sono disponibili sui seguenti Mac:

Apple M6 : equipaggia MacBook Pro tradizionale da 14 pollici. Si trova anche sui desktop Mac mini e iMac da 24 pollici.

: equipaggia MacBook Pro tradizionale da 14 pollici. Si trova anche sui desktop Mac mini e iMac da 24 pollici. Apple M5 Pro e M5 Max: sono disponibili sui MacBook Pro da 14 e 16 pollici, sia nelle versioni mini-LED sia in quelle OLED. M5 Pro è utilizzato anche su Mac mini, mentre M5 Max equipaggia Mac Studio.

Per quanto riguarda i futuri M7 Pro e M7 Max, le indiscrezioni suggeriscono miglioramenti soprattutto nelle prestazioni grafiche e nell’elaborazione dell’intelligenza artificiale in locale. Apple non ha ancora annunciato le specifiche tecniche dei nuovi processori né confermato una data di lancio, anche se si parla di fine 2027.

FAQ Quali sono le differenze principali tra MacBook Pro OLED e mini-LED? L’OLED offre neri più profondi, contrasto e luminosità HDR di picco superiori, supporta Adobe RGB e aggiunge il touchscreen. I due display arrivano entrambi a 120 Hz. Quanto costa in più il MacBook Pro OLED in Italia? Rispetto ai modelli mini-LED con M5 Pro, costa 400 euro in più nella versione da 14 pollici e 500 euro in quella da 16 pollici, secondo i prezzi di listino Apple. A chi conviene scegliere il MacBook Pro OLED? È indicato per chi usa spesso lo schermo integrato, in particolare per fotografia e correzione colore dei video. Touchscreen, supporto Adobe RGB, maggiore luminosità e peso ridotto possono giustificare il sovrapprezzo. Il MacBook Pro OLED è più potente del modello tradizionale? No: le versioni OLED e mini-LED con M5 Pro o M5 Max montano gli stessi processori, quindi le prestazioni sono sostanzialmente uguali. La novità riguarda soprattutto display e usabilità. M6 è più potente di M5 Max? M6 è più recente e risulta circa il 9% più veloce nei test single-core, ma M5 Max prevale nelle attività multi-core, come rendering ed editing video, grazie a CPU e GPU più potenti.