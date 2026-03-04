Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

MacBook Neo è il nuovo portatile Apple pensato per chi vuole entrare nel mondo Mac spendendo meno. Arriva con chip A18 Pro e display Liquid Retina.

Apple ha presentato MacBook Neo, un nuovo laptop pensato per chi vorrebbe entrare nel mondo Mac spendendo meno. La notizia è rilevante per un motivo semplice: per la prima volta l’azienda colloca un portatile a un prezzo di listino sensibilmente più basso rispetto al MacBook Air, con un prodotto che rimane comunque dentro i canoni Apple.

Secondo quanto comunicato dal colosso di Cupertino, MacBook Neo è già disponibile in preordine e arriverà nei negozi da mercoledì 11 marzo. Il prezzo di partenza in Europa è di 699 euro.

Cos’è MacBook Neo, il pc Apple economico?

MacBook Neo è un portatile da 13 pollici pensato per l’uso quotidiano: navigazione, studio, produttività leggera, streaming e attività creative non professionali. La scelta tecnica che lo distingue dal resto della gamma riguarda il processore. Al posto dei chip della serie M, Apple utilizza A18 Pro, lo stesso SoC adottato sugli iPhone di fascia alta.

La logica è piuttosto chiara: offrire macOS su una macchina più accessibile, mantenendo l’integrazione con l’ecosistema Apple e le funzioni legate ad Apple Intelligence, accettando però qualche compromesso rispetto ai MacBook Air e Pro.

Il display di MacBook Neo

Apple indica un pannello Liquid Retina da 13 pollici con risoluzione di 2.408 x 1.506 pixel, luminosità dichiarata di 500 nit e supporto a un miliardo di colori. È previsto anche un trattamento antiriflesso, che dovrebbe rendere più agevole l’utilizzo in ambienti con illuminazione variabile.

Le specifiche tecniche di MacBook Neo

Il chip A18 Pro è affiancato da una GPU integrata a 5 core e da un Neural Engine a 16 core, componenti che Apple collega sia alle funzioni di intelligenza artificiale eseguite in locale sia ad alcune operazioni quotidiane nelle app, come le elaborazioni fotografiche. L’azienda parla di un incremento “fino al 50%” nelle attività comuni, come la navigazione web, rispetto a un PC molto diffuso con Intel Core Ultra 5 e di prestazioni “fino a tre volte” superiori nei carichi di lavoro legati all’AI on-device, sempre nello stesso confronto. Si tratta, naturalmente, di stime diffuse da Apple: il quadro reale emergerà solo con i test sul campo.

Sul fronte dell’autonomia, Apple dichiara fino a 16 ore con una singola carica. Il portatile è privo di ventole e, quindi, progettato per funzionare in modo completamente silenzioso.

Per la parte multimediale troviamo una camera FaceTime HD a 1080p, due microfoni e altoparlanti laterali con supporto a Spatial Audio e Dolby Atmos. La tastiera è la Magic Keyboard, affiancata da un trackpad Multi-Touch di ampie dimensioni. Apple cita anche una configurazione con Touch ID per l’autenticazione e gli acquisti tramite Apple Pay.

Le connessioni includono due porte USB-C utilizzabili anche per la ricarica, un jack audio da 3,5 mm, Wi-Fi 6E e Bluetooth 6.

Il design di MacBook Neo

Sul piano estetico, Apple non cambia registro: scocca in alluminio e linee pulite. La novità riguarda la palette cromatica. Neo arriva in quattro colori, silver, blush, indigo e citrus, con una proposta più vivace rispetto ai MacBook recenti. Apple sottolinea anche la coerenza cromatica tra chassis, tastiera in tonalità più chiare e sfondi dedicati.

Il peso dichiarato è di circa 1,23 kg, una caratteristica che lo rende pensato per essere trasportato senza troppe difficoltà tra casa, università, scuola e lavoro.

Quanto costa MacBook Neo?

MacBook Neo è già disponibile in preordine con un prezzo di partenza di 699 euro per la versione da 256 GB e di 799 euro per la variante da 512 GB con Touch ID. Il laptop sarà ufficialmente disponibile dall’11 marzo 2026.