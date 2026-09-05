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Il MacBook Neo 2 porterà tante novità rispetto alla prima generazione, ecco cosa cambierà e perché sarà un importante salto di qualità per Apple

Apple

Il MacBook Neo ha rivoluzionato il mercato dei notebook e, in questo periodo di Back to School, sono tanti gli utenti che stanno valutando l’acquisto di Apple.

Il modello dell’azienda di Cupertino, però, non è perfetto e presenta qualche punto debole che potrebbe spingere a valutare soluzioni Windows alternative.

Per questo motivo, Apple sta lavorando al MacBook Neo 2, modello che arriverà nel 2027 e che potrebbe garantire un importante salto generazionale.

Il progetto è stato confermato, di recente, da Bloomberg. Lo sviluppo è in corso e sono già disponibili diverse informazioni in merito.

Andiamo a riepilogare tutti i dettagli in merito.

Come sarà il MacBook Neo 2?

La seconda generazione del MacBook Neo introdurrà diverse novità. Il notebook di Apple dovrebbe presentare un nuovo chip, con il passaggio all’A19 Pro che potrà garantire un miglioramento delle prestazioni del 10-15% in single-core e in multi-core. Il chip permetterà di incrementare, notevolmente, le prestazioni della GPU, fino al 40%, nonostante un core in meno rispetto alla versione dell’A19 Pro utilizzata dagli iPhone 17 Pro e Pro Max.

Il passaggio al nuovo chip A19 Pro porterà anche l’incremento della memoria unificata, eliminando uno dei principali limiti dell’attuale Neo. Si passerà da 8 GB a 12 GB. Si tratta di un miglioramento significativo, soprattutto per la possibilità di gestire le attività legate all’intelligenza artificiale “on device”, con la suite Apple Intelligence che sarà pienamente supportata, a differenza di quanto avverrà sul MacBook Neo che, per via degli 8 GB, non potrà utilizzare alcune delle nuove funzionalità di macOS 27.

Apple, inoltre, aggiornerà la gamma di colorazioni del notebook, che già oggi viene proposto con diverse opzioni. Si tratta di un aspetto non di secondaria importanza, visto che il modello punta soprattutto su un target giovanile, attento a questi dettagli. L’azienda, quindi, potrebbe lanciare almeno 1-2 nuove varianti cromatiche.

Non possiamo escludere ulteriori novità, come l’introduzione di una tastiera retroilluminata o una batteria più capiente o ancora l’arrivo di una variante da 1 TB di SSD. Tutto da valutare il prezzo: il MacBook Neo 2, infatti, potrebbe costare un po’ di più rispetto all’attuale Neo di prima generazione, a causa dell’aumento del costo dei componenti e, in particolare, del costo delle memorie.

Quando arriverà il MacBook Neo 2?

Il nuovo notebook di Apple sarà pronto nel corso del 2027. Non c’è ancora una data ufficiale di lancio e non ci sono conferme in merito al periodo di presentazione. L’ipotesi più realistica è quella di un debutto nel corso della prima metà dell’anno, più o meno un anno dopo la presentazione del primo Neo.

Staremo a vedere quali saranno le mosse di Apple. Il nuovo Neo 2 ricoprirà un ruolo centrale per il futuro della gamma Mac. Con l’aumento dei prezzi dovuto alla crisi delle memorie, infatti, la linea Air è oggi molto più costosa e, quindi, Apple punta molto sulla linea Neo per conquistare gli utenti.

Staremo a vedere quali saranno le scelte di Apple.