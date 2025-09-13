MacBook Air oggi lo paghi pochissimo: è l'affare del giorno su Amazon

Sconto da capogiro sull'ultrabook della Mela Morsicata. Compatto, leggero e versatile, è perfetto per lavorare o divertirsi in mobilità.

Apple

L’ideale per lavorare o divertirsi ovunque ci si trova. Con il suo peso di poco superiore a 1 kg e le dimensioni compatte e ridotte, il MacBook Air è l’emblema della portabilità fatta laptop. Un computer sottile e leggero, che però non ti costringe a nessun compromesso.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Nella sua ultima versione, il MacBook Air sfrutta la miglior tecnologia Apple disponibile per garantirti un’esperienza d’uso di altissimo livello. Dal processore al display, passando per gli applicativi con intelligenza artificiale, avrai a disposizione strumenti di ogni genere per lavorare in maniera migliore e più efficiente.

Con l’offerta di oggi su Amazon, l’ultrabook della Mela Morsicata diventa più conveniente che mai. Anzi, diventa doppiamente conveniente: non solo risparmi centianaia e centianaia di euro sul prezzo consigliato dallo stesso produttore di Cupertino, ma puoi anche pagarlo a rate a tasso zero e senza spese aggiuntive.

MacBook Air 13,6 pollici

MacBook Air 13,6 pollici

MacBook Air 13,6 pollici

MacBook Air 13,6 pollici

MacBook Air a tasso zero su Amazon: la promo di oggi è imperdibile

Comprando il MacBook Air oggi su Amazon potrai approfittare di un’offerta che non si vede troppo spesso. L’ultrabook della Mela Morsicata è disponibile al prezzo più basso di sempre e potrai pagarlo a rate senza alcun onere aggiuntivo. Ma procediamo con ordine.

Il MacBook Air da 13,6 pollici è disponibile – in tutte e quattro le colorazioni – con uno sconto del 28% al minimo storico: comprandolo adesso lo paghi 899,00 euro anziché 1.249,00 euro. Una promozione decisamente conveniente: ti costa ben 350 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dal colosso di Cupertino.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono optare per il pagamento a tasso zero vero: in questo modo, il MacBook Air ti costa 179,80 euro al mese per cinque mesi.

Gli iscritti a Prime Student hanno un ulteriore sconto di 60 euro sul prezzo già scontato. E, come per gli altri iscritti a Prime, possono scegliere di pagare a rate senza interessi né altre spese: per loro, il MacBook Air da 13,6 pollici costa 165,80 euro al mese per cinque mesi.

MacBook Air 13,6 pollici

MacBook Air 13,6 pollici

MacBook Air 13,6 pollici

MacBook Air 13,6 pollici

MacBook Air scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il nuovo MacBook Air da 13,6 pollici rivoluziona la portabilità con un design compatto e un peso che supera di poco 1 chilogrammo. Il suo telaio in alluminio riciclato al 100% integra una linea estetica minimalista e moderna, disponibile in quattro finiture: Mezzanotte, Galassia, Celeste e Argento. Le sue dimensioni e la sua leggerezza lo rendono ideale per professionisti e studenti che necessitano di una workstation potente ma facile da trasportare.

Alimentato dal potente chip M4, questo notebook ti permette di affrontare qualsiasi attività, dal multitasking più intenso all’editing video, con una velocità e fluidità straordinarie. Grazie a Apple Intelligence, un sistema di intelligenza personale all’avanguardia, scrivere e creare diventa più semplice che mai, garantendo al contempo la massima privacy dei tuoi dati.

Grazie al rinnovato Retina Display, le tue foto e i tuoi video prendono vita con dettagli nitidi e vibranti. Il pannello mostra infatti oltre 1 miliardo di sfumature di colori, garantendo un’esperienza visiva di altissimo livello. Anche il testo appare incredibilmente definito, rendendo la lettura e la scrittura più confortevoli.

La batteria con autonomia da 18 ore ti permette di lavorare senza pensieri ovunque ti trovi. Potrai essere in ufficio, campeggio o spiaggia senza doverti preoccupare di avere una presa di corrente alla quale collegarti nelle vicinanze.

MacBook Air 13,6 pollici

MacBook Air 13,6 pollici

MacBook Air 13,6 pollici

MacBook Air 13,6 pollici