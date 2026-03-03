Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

Apple rinnova MacBook Air puntando su potenza e connettività. Il chip M5 promette un forte salto nell’AI. Tutti i dettagli su specifiche e disponibilità.

Apple aggiorna il suo portatile “per tutti” con un intervento che incide più sulla sostanza che sull’aspetto. Il nuovo MacBook Air integra il chip M5, raddoppia lo spazio di archiviazione di base, introduce il chip di connettività N1 con Wi-Fi 7 e Bluetooth 6 e, per la prima volta, spinge la configurazione fino a 4 TB di SSD. Restano invariati il design e il posizionamento come notebook di riferimento per studenti, creativi e utenza business.

La scheda tecnica di MacBook Air con M5

Al centro c’è il SoC M5. Apple parla di una CPU a 10 core con “il core CPU più veloce al mondo” per le prestazioni in single-thread e di una GPU fino a 10 core, ciascuno dotato di Neural Accelerator. Secondo i dati ufficiali, MacBook Air con M5 offre prestazioni fino a quattro volte superiori nei carichi di intelligenza artificiale rispetto al modello con M4 e fino a 9,5 volte rispetto a MacBook Air con M1.

La memoria unificata aumenta la banda rispetto alla generazione precedente e parte da 16 GB, con opzioni da 24 e 32 GB. Lo storage rappresenta uno degli scarti più evidenti: la configurazione base passa da 256 a 512 GB, con un SSD che, secondo Apple, raddoppia le velocità in lettura e scrittura. Per chi lavora con librerie pesanti o progetti multimediali sono disponibili configurazioni fino a 4 TB.

Sul fronte della connettività debutta il chip N1, che abilita Wi-Fi 7 e Bluetooth 6 al posto di Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. Restano confermate fino a 18 ore di autonomia dichiarata, le due porte Thunderbolt 4 con supporto a due monitor esterni, il jack audio e la webcam da 12 megapixel con Center Stage. In confezione Apple include un alimentatore Dynamic Power da 40 W, in grado di arrivare a 60 W. Apple ha presentato anche il nuovo MacBook Pro con M5 Pro ed M5 Max.

Il design e il display di MacBook Air con M5

Il telaio è lo stesso introdotto negli ultimi anni, con profilo sottile in alluminio e struttura fanless. Le diagonali restano da 13,6 e 15,3 pollici, entrambe con schermo Liquid Retina da 500 nit e supporto a un miliardo di colori. La gamma cromatica non cambia e comprende sky blue, midnight, starlight e silver. Il sistema audio mantiene il supporto a Spatial Audio e Dolby Atmos.

Sul versante software arriva macOS Tahoe, con le funzioni di Apple Intelligence pensate per sfruttare il nuovo hardware nei flussi di lavoro quotidiani, dalle traduzioni in tempo reale alla gestione automatizzata di attività e contenuti.

MacBook Air con M5, prezzi e uscita

Il nuovo MacBook Air con M5 parte da 1.249 euro per il modello da 13 pollici e da 1.549 euro per quello da 15 pollici, con un incremento di 100 dollari rispetto alla generazione M4. I preordini si aprono il 4 marzo (giorno della special Experience), mentre l’arrivo nei negozi e le prime consegne sono fissati per l’11 marzo.

Chi dovrebbe acquistare il nuovo MacBook Air?

MacBook Air con M5 è pensato soprattutto per chi cerca un portatile equilibrato, non estremo. È una macchina che guarda in primo luogo a studenti e universitari che vogliono autonomia elevata e silenziosità. Allo stesso tempo, parla a freelance e professionisti digitali che lavorano con suite grafiche e montaggi non troppo complessi, che possono beneficiare sia dello storage ampliato sia delle prestazioni in ambito AI.